Вакцинация: эффект выборов

На фоне напряженной политической ситуации темпы вакцинации в Грузии значительно снизились. Ежедневный показатель за последнюю неделю составляет в среднем около восьми тысяч прививок в сутки. Власти тем временем не спешат прислушиваться к рекомендациям Центра по контролю заболеваемости, которые, по мнению эпидемиологов, должны стимулировать процесс вакцинации.

Если в августе в среднем прививалось 23 тысячи человек в сутки, а в сентябре – 19 тысяч, то за последнюю неделю этот показатель снизился до восьми тысяч. В Минздраве не вдаются в детали столь резкого снижения статистики: «Было бы хорошо, если бы тот темп сохранился, но по ряду причин мы получили то, что получили», - сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, сейчас речь не идет о том, какие решения были приняты с опозданием.

«Речь идет об очередности этапов и о том, когда и какие именно интервенции возымеют больший эффект (…) Мы обязательно достигнем 60% (вакцинации взрослого населения). Впрочем, для нас этого недостаточно, необходимо перестраховаться и защититься от последующих волн. Сегодня амбиции еще выше. Мы хотим больше 60%», – говорит Габуния.

Среди тех мер, которые были приняты для повышения темпа вакцинации, Габуния упоминает лотерею для вакцинированных и программу поощрения врачей. Согласно этой программе, каждый семейный врач, который убедит пациента пенсионного возраста в необходимости привиться, получит надбавку к зарплате. За каждую прививку медику будет зачислено около четырех лари. Система поощрения врачей заработает с этой недели.

При этом вводить систему ковид-пропусков в Грузии пока не спешат. Как не спешат и с обязательной вакцинацией для отдельных категорий граждан – к примеру, врачей и педагогов. Ранее с подобным предложением выступил Центр по контролю заболеваемости. Правда, в Минздраве сейчас говорят, что подобную модель они не рассматривают.

«Мы не говорим об обязательной вакцинации. В любом случае, вакцинация будет добровольной, это будет зависеть от индивидуального решения человека. Мы продолжим работать, чтобы наши граждане быстрее пришли к этому решению – те, кто пока не привился», – сказала Габуния.

Глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе в то же время выступает за обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, но подтверждает, что в настоящее время власти не рассматривают эту инициативу:

«Это личное мнение Амирана Гамкрелидзе. Я не выдумываю велосипед. Повторяю то, что сделали многие страны. Я – сторонник того, чтобы в стране для определенных групп (вакцинация была обязательной), но пока совет не рассматривает этот вопрос».

Систему введения ковид-пропусков межведомственный координационный совет, как заявляют в Минздраве, намерен рассмотреть в недалеком будущем.

Вахтанг Калоян, руководитель Департамента критической медицины New Hospital убежден, что причина, из-за которой власти медлят с принятием ряда решений такого толка, – в выборах. Вернее, в том, что они не хотят рассердить ту часть избирателей, которые разделяют настроения антиваксеров:

«Все управление пандемией подгоняется под выборы. В том числе и процесс вакцинации. Настроения общественности не на стороне вакцинации по большей части, скажем так, и, соответственно, власти не делают никаких шагов в этом направлении, чтобы не вызывать недовольства у антиваксеров и граждан, скептически настроенных по отношению к прививкам. Как только второй тур пройдет – сразу начнется проведение сравнительно более строгой политики. То, что они должны были сделать раньше и не сделали из-за политической конъюнктуры, они начнут делать после выборов».

При этом врач абсолютно убежден, что заявленная цель – привить до конца года 60% взрослого населения – теперь уже невыполнима.

За минувшие сутки в Грузии привились 9075 человек. Всего полный курс вакцинации прошло менее трети взрослого населения страны – 29,5%. За последние 24 часа было выявлено 2 410 новых случаев ковида. 24 человека скончались.