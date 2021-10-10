Иран и Армения планируют создать новый транзитный маршрут через Грузию

Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию, и Тегеран намерен участвовать в строительстве этой дороги. Об этом заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми заявил в интервью агентству ILNA.

«Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги», - сказал он. Чиновник добавил, что «план армян по созданию нового коридора, который не имеет ничего общего с их конфликтом», является «очень важным вопросом» и «фундаментальной задачей».

Также известно, что Тегеран и Ереван уже достигли соглашения по строительству нескольких альтернативных дорог. Во-первых, это дорога на замену трассе Горис-Капан (проходит по территории Нагорного Карабаха), а во-вторых – альтернатива шоссе, соединяющего иранскую провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. Существующая дорога проходит по территории, которая, «согласно последним изменениям, считается частью Азербайджана». По словам иранского министра, «азербайджанская сторона за прохождение короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы».

В Тбилиси о возможном участии Грузии в проекте нового транзитного коридора не говорят. Следует отметить, что в субботу премьер страны отправился в Армению с официальным визитом. По сообщению администрации правительства, он обсуждал со своим армянским коллегой Николом Пашиняном инициативу «О мирном соседстве на Южном Кавказе», с которой Гарибашвили выступил с трибуны ООН, сообщает агентство «Новости-Грузия».