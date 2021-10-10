Трем лицам, задержанным по факту обрушения корпуса в Батуми, предъявлено обвинение

Прокуратура предъявила обвинение трем лицам по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия. Информацию распространило следственное ведомство.

«Прокуратура Грузии соболезнует семьям, близким погибших в результате обрушения подъезда корпуса в Батуми, всей Грузии и выражает глубокое сожаление в связи с этой тяжелейшей трагедией. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия, прокуратура Грузии предъявила обвинения З.Б., Х.С. и Г.С.

В ходе расследования, проведенного МВД Грузии, выяснилось, что в начале октября 2021 года З.Б. в обмен на соответствующее вознаграждение согласовал с физическими лицами - Х.С. и Г.С. строительно-реконструкционные работы на первом этаже здания по улице 26 Мая №13 в Батуми, которые включали снос как ненесущих, так и несущих конструкций (стен) на вышеуказанных участках.

В период с 4 октября по 8 октября 2021 г., в соответствии с соглашением с З.Б. и без оформления с ним контракта, нанятыми лицами Х.С. и Г.С. было осуществлено нарушение техники и правил техники безопасности без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями. Ответчики демонтировали как ненесущие, так и несущие конструкции (стены), тем самым нарушив прочность и устойчивость жилого дома, что привело к обрушению семиэтажного дома, в результате чего погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних, и уничтожено недвижимое имущество.

Обвинение задержанным З.Б., Х.С. и Г.С. предъявлено по 2-й части статьи 240 УК Грузии (нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия)», - говорится в заявлении.

С требованием применить в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок.

«Сторона обвинения для защиты законных интересов пострадавших осуществить все необходимые действия, предполагаемые законодательством Грузии и на упомянутое нарушение будет строжайшее реагирование. Расследование по уголовному делу продолжается», - отмечается в информации, передает Общественный вещатель.