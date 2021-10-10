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Движение Тако Чарквиани проводит в Тбилиси митинг с требованием освобождения Саакашвили
Протестная акция с требованием назначения досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг организован движением сторонников экс-президента во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани. На акции собрались несколько сотен человек. В руках они держали национальные флаги Грузии и портреты Саакашвили. Началась акция с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Батуми.
«В стране траур и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время тишины, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и несчастий грузины звонят в колокола… Коррупция и незаконная выдача документов привели к тому, что сегодня мы ищем наших детей под завалами», - заявила Чарквиани журналистам до начала митинга.
«Изгнанного Россией президента не должно судить правительство, сотрудничающее с Россией… Давайте проводить реформы, мы должны искоренить коррупцию и надлежащее, нормальное правосудие должно рассматривать все дела в этой стране. Никакого избирательного правосудия и никакой коррупции, разрушающих наше государство - вот почему мы собрались на проспекте Руставели», - заявила Чарквиани.
Она подтвердила, что их движение присоединиться к акции с требованием освобождения Саакашвили 14 октября, анонсированной председателем «Единого национального движения».
Другие новости дня
Скончался основатель пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Хан
В Исламабаде 10 октября скончался пакистанский физик-ядерщик Абдул Кадыр Хан, ему было 85 лет.
Хан родился в 1936 году в Бхопале (штат Мадхья-Прадеш, Индия). После раздела Индии в 1947 году семья переехала в Пакистан. Учился в Карачи по специальности физика и математика. Затем окончил университет в Карачи, получил диплом по металловедению. В 1961 году Хан уехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получает диплом инженера-металлурга. В 1972 году стал доктором наук, диссертацию написал на немецком языке, которым владел свободно.
После защиты диссертации получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO (одна из крупнейших в мире компаний по обогащению урана).
После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году, Абдул Кадыр Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан с похищенными ядерными секретами. 28 мая 1998 года Пакистан испытал первую свою ядерную бомбу на основе обогащенного урана.
В 2004 году Хан признал себя виновным в продаже ядерных материалов и оборудования на черном рынке и был посажен под домашний арест, а через несколько лет освобожден. Однако, спецслужбы Пакистана строго ограждали его от общения с зарубежными дознавателями.
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию, в которой погибли люди
Телеведущая Ксения Собчак в субботу вечером попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой, по последним сообщениям, погибли 2 человека. Сама Собчак, как сообщается, не была за рулем и, по ее словам, отказалась от госпитализации, несмотря на травмы.
О ДТП утром в воскресенье сначала сообщили прокремлевские телеграм-каналы, затем агентства со ссылкой на источники. Позднее появился пост в телеграм-канале самой Собчак. В нем говорится, что телеведущая написала его самостоятельно. Собчак подтвердила, что попала в аварию, и написала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», а сама она «в ужасе и шоке от того, что погибли люди».
По словам Собчак, машина, в которой она ехала, ей не принадлежала, она с водителем были наняты на месте, и водителя она «не подгоняла». Телеведущая подтвердила, что после аварии пересела в другую машину и улетела в Москву, отказавшись от госпитализации. По ее словам, после аварии ее директор вызвал скорую помощь и «сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине».
По данным источника «Интерфакса», машина, в которой в качестве пассажира ехала Собчак, столкнулась с другим автомобилем. Двое его пассажиров погибли, третий в тяжелом состоянии. Пока не известно, ведется ли расследование обстоятельств катастрофы, и кто именно несет за нее ответственность.
Саакашвили просят прекратить голодовку – жители села Муганло забили для него барашка
Жители села Муганло провели акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы и призвали его прекратить голодовку. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Десятый день он отказывается от пищи, периодически употребляя только соки и воду с медом.
«Грузии нужен Михаил Саакашвили, поэтому мы просим его прекратить голодовку», - сказал один из участников акции Мохаммад Эйбов.
Собравшиеся подготовили гостинцы для Саакашвили: хлеб, пирожные, соки, мед, фрукты и специально забитого для экс-президента барашка. «Все, что вы здесь видите, было собрано от имени всей деревни… Мы хотим, чтобы он что-нибудь поел и был в порядке», - заявил Эйбов журналистам.
Продукты жители Муганло оставили Тариелу Мекеидзе – рядовому жителю Батуми, который по собственной инициативе установил у тюрьмы палатку в поддержку Саакашвили и уже более недели остается там, требуя освобождения экс-президента. По словам Мекеидзе, с разрешения администрации пенитенциарного учреждения, он передаст барашка заключенным.
Муганло (до 2014 года Йормуганло) - село в муниципалитете Сагареджо, где проживают около 2,5 тысячи человек, в основном, этнических азербайджанцев.
В пятницу адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик похудел более чем на 12 килограммов. Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе опасается, что в ближайшие дни состояние Саакашвили может резко ухудшиться. По его словам, сейчас результаты его анализов «не очень обнадеживающие».
Трем лицам, задержанным по факту обрушения корпуса в Батуми, предъявлено обвинение
Прокуратура предъявила обвинение трем лицам по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия. Информацию распространило следственное ведомство.
«Прокуратура Грузии соболезнует семьям, близким погибших в результате обрушения подъезда корпуса в Батуми, всей Грузии и выражает глубокое сожаление в связи с этой тяжелейшей трагедией. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия, прокуратура Грузии предъявила обвинения З.Б., Х.С. и Г.С.
В ходе расследования, проведенного МВД Грузии, выяснилось, что в начале октября 2021 года З.Б. в обмен на соответствующее вознаграждение согласовал с физическими лицами - Х.С. и Г.С. строительно-реконструкционные работы на первом этаже здания по улице 26 Мая №13 в Батуми, которые включали снос как ненесущих, так и несущих конструкций (стен) на вышеуказанных участках.
В период с 4 октября по 8 октября 2021 г., в соответствии с соглашением с З.Б. и без оформления с ним контракта, нанятыми лицами Х.С. и Г.С. было осуществлено нарушение техники и правил техники безопасности без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями. Ответчики демонтировали как ненесущие, так и несущие конструкции (стены), тем самым нарушив прочность и устойчивость жилого дома, что привело к обрушению семиэтажного дома, в результате чего погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних, и уничтожено недвижимое имущество.
Обвинение задержанным З.Б., Х.С. и Г.С. предъявлено по 2-й части статьи 240 УК Грузии (нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия)», - говорится в заявлении.
С требованием применить в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок.
«Сторона обвинения для защиты законных интересов пострадавших осуществить все необходимые действия, предполагаемые законодательством Грузии и на упомянутое нарушение будет строжайшее реагирование. Расследование по уголовному делу продолжается», - отмечается в информации, передает Общественный вещатель.
Президент Чехии Милош Земан доставлен в реанимацию
Президент Чехии Милош Земан, об ухудшении состояния здоровья которого в последние дни писали СМИ, в воскресенье был госпитализирован и помещен в реанимацию. Это произошло на следующий день после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым оппозиция получила большинство в парламенте.
Земан был перевезен в Прагу из своей загородной резиденции на реанимобиле. Судя по видео, при приезде в больницу он был без сознания. Лечащий врач Земана - он же главный врач больницы - подтвердил журналистам, что президент в реанимации, однако отказался сообщать его диагноз. Ранее со ссылкой на источники пресса писала, что у 77-летнего президента проблемы с печенью. В середине сентября он уже был госпитализирован, а после выхода из больницы не показывался на публике. На выборах он голосовал в своей резиденции.
Земан был госпитализирован сразу после того, как его посетил премьер-министр Андрей Бабиш, его политический союзник. Партия Бабиша, хотя и будет по итогам выборов иметь самую большую фракцию в парламенте, не может самостоятельно составить новый кабинет министров.
Переговоры о новом правительстве ведут представители двух оппозиционных коалиций. Земан попал в реанимацию в тот момент, когда от него ожидалось активное участие в политических консультациях. Именно президент назначает нового премьер-министра, и только в случае, если парламент дважды откажет ему в доверии, это право переходит к главе парламента.
В случае долговременной невозможности исполнения президентом своих обязанностей парламент может отстранить его от должности. Тогда, как и в случае смерти, президентские полномочия до новых выборов будут распределены между главами палат парламента и премьер-министром.
СМИ: в ФРГ расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов
В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Официально факт расследования против Лукашенко не подтвержден.
По данным германской полиции, с августа 2021 года из Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов, у которых отсутствовали необходимые документы. Их поток увеличивается, в октябре таких мигрантов было зафиксировано более тысячи. Как правило, речь идет о молодых мужчинах из Ирака и Сирии, которым белорусские власти выдают студенческие визы. Они прилетают в Беларусь и отправляются на границу, чтобы попытаться попасть в ЕС и попросить об убежище.
Страны ЕС возлагают на власти Беларуси и лично Лукашенко ответственность за организацию нелегальной миграции – в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против официального Минска. Кризис на границе возник несколько месяцев назад – сначала мигранты направлялись главным образом в Литву, сейчас главное направление для них – граница с Польшей. Газета Bild в своем материале прямо пишет о том, что белорусские пограничники помогают мигрантам добраться до польской границы и показывают участки, где она плохо охраняется, при этом за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро. Власти Беларуси это отрицают, однако подчеркивают, что не намерены помогать странам ЕС справляться с миграционным потоком, пока действуют санкции.
Польские власти ввели на границе чрезвычайное положение, пограничники и военные пытаются не пустить мигрантов на территорию страны, однако, учитывая протяженность границы, это им не всегда удается.
В Facebook Михаила Саакашвили появился пост о его личной жизни
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что расстался с бывшей первой леди страны Сандрой Рулофс. Пост о личной жизни заключенного политика сегодня появился на его странице в Facebook. Публикация сопровождалась фото Саакашвили с депутатом Верховной Рады Украины Лизой Ясько от правящей партии «Слуга народа».
«Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучит вопрос об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. Я и Лиза Ясько объединили наши судьбы уже много месяцев назад. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров», - сказано в сообщении.
Экс-президент назвал свои новые отношения «большой историей любви», добавив, что «чувствует себя благословенным».
«Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за прекрасную совместную жизнь», - добавил экс-президент.
До последнего времени о разводе третьего президента с женой или изменениях в их семейном статусе общественности в Грузии известно не было. В сентябре Сандра Рулофс на своей странице в Facebook выложила фотографии, на которых она, Михаил Саакашвили и их младший сын Николоз проводят отпуск в Греции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
1 октября, после того как Саакашвили вернулся в Грузию из Киева впервые за восемь лет после отъезда с родины, и был задержан грузинскими властями, Лиза Ясько на своей странице в Facebook поделилась совместным видео с экс-президентом. В нем Саакашвили говорит, что они с Ясько вместе, влюблены друг в друга и «начинают новую жизнь».
Позже Сандра Рулофс заявила, что содержание видео, выложенного сразу после задержания Саакашвили, было для нее «неожиданным», а «форма – совершенно неприемлема». Одновременно бывшая первая леди дала понять, что она и Саакашвили остаются единомышленниками.
В Южной Осетии выявили за сутки 80 новых случаев заболевания коронавирусом
Югосетпотребнадзор провел 301 исследование на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 80 новых случая заболевания коронавирусом (днем ранее 100), сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1377 человек, 40 человек сняты с учета медиков», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6807 человек, 5430 - выздоровели.
В медцентре самопровозглашенной республики проходят лечение порядка 90 пациентов.
Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 40 403 исследования на коронавирусную инфекцию.
Иран и Армения планируют создать новый транзитный маршрут через Грузию
Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию, и Тегеран намерен участвовать в строительстве этой дороги. Об этом заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми заявил в интервью агентству ILNA.
«Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги», - сказал он. Чиновник добавил, что «план армян по созданию нового коридора, который не имеет ничего общего с их конфликтом», является «очень важным вопросом» и «фундаментальной задачей».
Также известно, что Тегеран и Ереван уже достигли соглашения по строительству нескольких альтернативных дорог. Во-первых, это дорога на замену трассе Горис-Капан (проходит по территории Нагорного Карабаха), а во-вторых – альтернатива шоссе, соединяющего иранскую провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. Существующая дорога проходит по территории, которая, «согласно последним изменениям, считается частью Азербайджана». По словам иранского министра, «азербайджанская сторона за прохождение короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы».
В Тбилиси о возможном участии Грузии в проекте нового транзитного коридора не говорят. Следует отметить, что в субботу премьер страны отправился в Армению с официальным визитом. По сообщению администрации правительства, он обсуждал со своим армянским коллегой Николом Пашиняном инициативу «О мирном соседстве на Южном Кавказе», с которой Гарибашвили выступил с трибуны ООН, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Врачи сообщили об улучшении состояния пострадавшего при обрушении дома в Батуми
Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего при обрушении дома в Батуми, улучшилось. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Спасатели достали Тавдгиридзе из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. Из 10 человек, находившихся в доме в момент обрушения, он оказался единственным выжившим.
Врачи клиники «Медцентр», куда был доставлен пострадавший, сообщили, что пациент больше не нуждается в аппаратном дыхании.
«Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату», - сказали в клинике «Медцентр».
- 8 октября в Батуми на улице «26 Мая» около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек погибли, выжил один пострадавший.
- МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми.
- Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем траура.
Посол ЕС Карл Харцель: Разделяю скорбь граждан Грузии
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель принес соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми, сообщает Общественный вещатель.
«Разделяю скорбь граждан Грузии. Выражаю глубокое сожаление и соболезнования семьям и друзьям трагически погибших в Батуми», - написал Харцель на своей странице в Twitter.
8 октября в Батуми на улице «26 Мая» около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек погибли, выжил один пострадавший.
МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми.
Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем траура.
Коронавирус в Грузии: 2 490 новых случаев заражения, 25 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 490 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 30,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,26%, за последние две недели – 6,12%, а за последнюю неделю – 7,36%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 634 053.
Около 32% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 790. В Кахетии выявили 500 случаев заражения, Имерети – 482, в Самегрело и Земо Сванети – 284, в Квемо Картли – 133, в Аджарии – 130, в Шида Картли – 81, в Гурии – 55, в Самцхе-Джавахети – 53, в Мцхета-Мтианети – 46, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.
От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 246.
Выздоровели 2 056 человек, их общее число выросло до 600 524.
На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев коронавируса. Из них 4 328 пациентов (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 962 больных тяжелое, 258 подключены к аппаратам ИВЛ. 627 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 19 257 человек лечатся на дому.
В карантинных пространствах остаются 68 граждан, а в самоизоляции – более 18,2 тысячи.
В Татарстане разбился самолёт с парашютистами, 19 человек погибли
В Татарстане под городом Мензелинск разбился самолет L-410, на борту которого могли быть более 20 человек. По данным «Интерфакса», 19 человек погибли, ТАСС сообщает о троих выживших.
О том, что самолет утром в воскресенье пропал с экранов радаров, сообщили агентства. По их данным, кроме пилотов, на борту были парашютисты местного аэроклуба.
Издание Baza публикует видео с места крушения.
Причины катастрофы пока не известны. Источники «Интерфакса» сообщают, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома.
В последние недели в России произошло несколько авиакатастроф с участием малых самолетов. Самолет того же типа - L-410 - в сентябре разбился под Иркутском, а в июле под Кемерово.
В Абхазии за сутки выявлено 119 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 42 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 97 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 780 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 813 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В ЦИК Грузии призвали провести пересчет голосов на всех проблемных участках
ЦИК Грузии рекомендует пересчитать голоса на всех избирательный участках, где могли возникнуть сомнения, касательно результатов первого тура муниципальных выборов. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Он призвал Окружные избирательные комиссии (ОИК) пересчитать результаты там, где:
- Жалобы с просьбой о пересчете поступили от организаций, которые имеют многолетний опыт наблюдения за выборами и 2 октября были представлены крупномасштабной миссией;
- Если большое количество аннулированных бюллетеней зафиксировано в итоговых протоколах по конкретным избирательным округам;
- Если сумма действительных и аннулированных бюллетеней в итоговых протоколах хотя бы на пять превышает количество проголосовавших избирателей.
«Прошу вас использовать этот день как возможность и по собственной инициативе пересчитать результаты выборов, чтобы Избирательная администрация могла подвести итоги выборов в сроки, установленные законом», - заявил глава ЦИК.
В этом году впервые каждая окружная избирательная комиссия была обязана пересчитать бюллетени на пяти избирательных участках, выбранных путем жеребьевки. С 1 по 4 октября пересчитаны были бюллетени с 360 избирательных участков 72 избирательных округов (данные 1080 итоговых протоколов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно результатам пересчета, без изменений остались данные 239 избирательных участков (66,7% от пересчитанных участков). Немного изменились данные на 121 избирательном участке. Как отмечают в ЦИК, «голоса за некоторых кандидатов немного увеличились или уменьшились, хотя это не повлияло на общие результаты выборов».
Кроме того, окружные избирательные комиссии по собственной инициативе и на основании поступивших жалоб пересчитали результаты 194 избирательных участков. В общей сложности были пересчитаны результаты на 554 избирательных участках.
«Несмотря на столь широкий пересчет голосов, я хотел бы обратиться в окружные избирательные комиссии с важной рекомендацией… Избирательная администрация обязана не оставлять никаких безосновательных вопросов в отношении результатов выборов, а также обеспечивать прозрачность и достоверность процесса», - подчеркнул Каландаришвили.
Сотни сторонников ЕНД опротестовали результаты муниципальных выборов в Зугдиди
Несколько сотен сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» собрались сегодня в Зугдиди, чтобы опротестовать возможные факты фальсификации результатов первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидеры ЕНД анонсировали митинг в Зугдиди 8 октября, после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов. По его итогам, оппозиция потеряла гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. В ЕНД считают, что результаты были сфальсифицированы. Они утверждают, что при помощи главы окружной избирательной комиссии Миранды Месхи в пользу кандидата «Грузинской мечты» засчитаны были бюллетени, признанные недействительными.
К митингу присоединились многие лидеры ЕНД, включая председателя партии Нику Мелия. Его отец Анзор Мелия лидирует в борьбе за пост мэра Зугдиди. Формат акции был изменен из-за обрушения жилого дома в Батуми. Организаторы решили отказаться от мегафонов и динамиков. Начался митинг с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Протестующие опустили государственные флаги, некоторые зажгли свечи, другие – фонарики смартфонов.
По словам Ники Мелия, в партии много думали о том, стоит ли проводить сегодняшний митинг, но, в конце концов, решили «поднять голос против несправедливости государства». «Мы не можем допустить, чтобы наше молчание помогало власти переписать результаты», - заявил Мелия.
Сторонники «Нацдвижения» провели шествие к зданию окружной комиссии. На месте было мобилизовано большое количество полиции. Несмотря на заявленный «молчаливый» формат акции, периодически собравшие скандировали «Миша», выражая таким образом солидарность с заключенным экс-президентом страны и основателем ЕНД Михаилом Саакашвили. Мать политика Гиули Аласания также присутствовала на мероприятии.
К настоящему времени митинг завершен. Свою следующую акцию ЕНД планирует провести в Тбилиси 14 октября. Ее главным требованием станет освобождение Михаила Саакашвили.
Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам первого тура выборов мэра Зугдиди Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его основной конкурент, кандидат правящей «Грузинской мечты» Мамука Цоцория – 41,2%. В Зугдиди и еще 19 городах и районах Грузии, где ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов пройдет 30 октября.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке. На днях с требованием отставки канцлера выступили три оппозиционные партии - Социал-демократическая партия Австрии (СПА), либеральная «Новая Австрия» и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС).
Прокуратура Австрии, ранее заявила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких человек, подозреваемых в коррупции. Как сообщает «Немецкая волна», следователи установили, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет - в обмен на публикацию опросов, выгодных для партии Курца.
Объявивший вечером в субботу о своей отставке глава правительства предложил на пост канцлера министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.
- На досрочных парламентских выборах в Австрии 15 октября 2017 года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла первое место. По результатам выборов Себастьян Курц был назначен на пост федерального канцлера Австрии.
- 15 декабря 2017 года Курц достиг коалиционного соглашения с правой Австрийской партией свободы, в соответствии с которым та получила портфели ключевых министров обороны, иностранных и внутренних дел. 18 декабря 2017 года Курц принес присягу, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.
- 27 мая 2019 года парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу в связи со скандалом Ибица-гейт. Скандал был спровоцирован 17 мая 2019 года публикацией тайной видеозаписи встречи на Ибице, Испания, в июле 2017 года, где, как предполагается, были записаны политики двое влиятельных политиков, обсуждающие закулисные действия и намерения своей партии. На видео фигурировала женщина, представившаяся племянницей российского олигарха. Собеседники обсуждали предоставление «Партии свободы» позитивного освещения в новостях в обмен на правительственные контракты.
- На досрочных парламентских выборах, прошедших 29 сентября 2019 года, Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вновь одержала победу. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост федерального канцлера Австрии.
На страничке Саакашвили появилось новое видео – «из леса в Западной Грузии»
На страничке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в соцсети Facebook появилось еще одно видео. Оно было записано до задержания экс-главы государства 1 октября. На кадрах Саакашвили – в лесу, по его утверждению, в Западной Грузии. Предыдущие видео он записывал из Батуми, сообщает SOVA.
«Привет из одного из лесов Западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. Поскольку после того, как я узнал, что Иванишвили отправил Гарибашвили в Азербайджан и Армению, чтобы мой самолет, на котором я собирался прибыть ночью второго числа, перенаправить в другие страны, якобы в грузинских аэропортах плохая погода. Я решил попасть в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран», - сказал он.
По словам Саакашвили, он следует зову своего народа и своего сердца. «Вы не представляете, какое счастью спустя восемь лет видеть эти деревья, эту землю, вдыхать этот запах», - говорит экс-президент, добавляя: что бы ни произошло теперь, он уже достиг своей цели:
«Я не умер, не сдох в эмиграции. Я в своей стране, в своей Грузии, среди моих грузин и соратников».
В настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После задержания экс-президент заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.
Макрон: Франция возобновит борьбу за отмену смертной казни
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в субботу, что Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни в мире. Для этого Франция международную встречу, как выразился Макрон, «на самом высоком уровне». Целью такого форума президент назвал возможность убедить лидеров государств в необходимости незамедлительного отказа от смертной казни.
Макрон выступил 9 октября с речью в парижском Пантеоне, чтобы отметить 40-ю годовщину отмены смертной казни во Франции.
По словам Эммануэля Макрона, в первой половине 2022 года, когда Франция возглавит, по ротации, Европейский союз, в Париже будет организована конференция неправительственных организаций, борющихся против смертной казни.
Бывший министр юстиции Франции Робер Бадинтер, при котором в 1981 году в стране была отменена смертная казнь, выразил «абсолютную убежденность в том, что применение смертной казни должно прекратиться, так как оно позорит человечество».
Омбудсмен Грузии призывает ужесточить надзор за строительством после трагедии в Батуми
После обрушения жилого дома в Батуми, Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с инициативой ужесточить законодательство и надзор за строительством.
«Ужасный факт в Батуми показал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, искоренение незаконного строительства, надзор и гражданская ответственность», - написала Ломджария на своей странице в Facebook.
Жилой дом обрушился на улице 26 Мая в самом центре Батуми 8 октября. Речь идет о здании, которое было построено в конце 70-х годов в проеме между домами более старой постройки. Оно неоднократно перестраивалось – на крыше пятиэтажки со временем появились еще два этажа, а со стороны двора – лифт.
Жертвами трагедии стали девять человек, включая трех несовершеннолетних. Поисковая операция продолжалась на месте примерно 30 часов. Работы по разбору завалов приостановлены из-за риска обрушения соседних зданий.
11 октября в Грузии объявлено днем траура.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Парламентские выборы в Чехии выиграли противники премьера Бабиша
Победу на парламентских выборах в Чехии, которые прошли в пятницу и субботу, согласно предварительным результатам подсчета голосов, одерживают оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша.
После подсчета почти 100 процентов голосов на первое место вышла коалиция «Вместе» (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28 процентов голосов. Движение Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.
На третьем месте еще одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты с Томио Окамурой. Впервые в истории Чехии и Чехословакии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели 5-процентный барьер.
Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.
Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает АНО Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.
Премьерство Бабиша, крупного бизнесмена, сопровождалось коррупционными скандалами. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования «Досье Пандоры».
- Чешские оппозиционные партии, которые по итогам выборов могут сформировать кабинет, критически относятся к политике Кремля, их лидеры критиковали кабинет Бабиша за недостаточно, по их мнению, последовательную политику по вопросу о защите прав человека в России и защите Чехии и ее союзников от гибридных угроз.
На Ерасхском участке границы с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Армении Мисак Хачатрян сегодня около 12:50 был ранен выстрелом с азербайджанской стороны на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы (Араратская область). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В сообщении отмечается, что жизнь военнослужащего находится вне опасности.
Также армянская сторона сегодня сообщила о том, что в Мартакерте (Нагорный Карабах) местный армянский житель был убит азербайджанским снайпером.
Радио Азатутюн сообщает, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обоих инцидентах, заявив, что она не соответствует действительности.
Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном в Ереване
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения, в рамках которого глава правительства Грузии встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.
Премьер-министр РА еще раз выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу в связи с гибелью людей при обрушении здания в Батуми.
Стороны обсудили «Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе», с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН. Было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры.
В ходе встречи премьер-министр Грузии подтвердил свою готовность к тому, чтобы Грузия продолжала активную посредническую роль в целях обеспечения мира, стабильности и постепенного превращения региона в регион новых возможностей, развития и мира. Премьер-министры двух стран обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.
Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
В Берлине открыто расследование возможной атаки звуковым оружием на дипломатов США
Берлинская полиция с августа ведет расследование возможной атаки звуковым оружием на сотрудников расположенного в городе американского посольства. От нее могли пострадать несколько американцев в Германии и около 200 - в других странах.
У сотрудников посольства в Берлине отмечены симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает журнал Der Spiegel. Он назван так по первому зафиксированному случаю возможных атак. С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха.
Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами атаки может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет. Один из последних случаев возможного воздействия зафиксирован несколько недель назад - пострадавшим мог стать сотрудник ЦРУ, сопровождавший в поездке в Индию директора службы Уильяма Бернса, передает The New York Times.
Предположительно, синдром возникает после воздействия звуковым или микроволновым оружием. В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о выплате компенсаций пострадавшим от гаванского синдрома. Документ был поддержан в Конгрессе представителями Демократической и Республиканской партий.
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