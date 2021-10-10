Движение Тако Чарквиани проводит в Тбилиси митинг с требованием освобождения Саакашвили

Протестная акция с требованием назначения досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Митинг организован движением сторонников экс-президента во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани. На акции собрались несколько сотен человек. В руках они держали национальные флаги Грузии и портреты Саакашвили. Началась акция с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Батуми.

«В стране траур и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время тишины, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и несчастий грузины звонят в колокола… Коррупция и незаконная выдача документов привели к тому, что сегодня мы ищем наших детей под завалами», - заявила Чарквиани журналистам до начала митинга.

«Изгнанного Россией президента не должно судить правительство, сотрудничающее с Россией… Давайте проводить реформы, мы должны искоренить коррупцию и надлежащее, нормальное правосудие должно рассматривать все дела в этой стране. Никакого избирательного правосудия и никакой коррупции, разрушающих наше государство - вот почему мы собрались на проспекте Руставели», - заявила Чарквиани.

Она подтвердила, что их движение присоединиться к акции с требованием освобождения Саакашвили 14 октября, анонсированной председателем «Единого национального движения».