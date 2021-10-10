Специалисты не исключают начала пятой волны коронавируса в Грузии со следующей недели

Если в ближайшие дни в Грузии сохранится тенденция роста случаев заражения коронавируса, следующая неделя станет началом пятой волны. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

«Этот рост очень тревожный. По нашему прогнозу, такой рост случаев мог бы быть пятой волной в ноябре-декабре, и мы думали, что холодная погода будет периодом активации респираторных вирусов, но рост начался намного раньше. Следующая неделя будет иметь решающее значение, если эта тенденция сохранится. Можно сказать, что это уже начало пятой волны», - заявил Чхаидзе.

Специалисты указывают, что пятая волна неизбежна на фоне низких темпов вакцинации от коронавируса и несоблюдения элементарных мер безопасности, таких как ношение масок.

Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев заражения за сутки – был зафиксирован 17 августа.

Эпидемиологи не исключают, что пятая волна будет еще более сложной, поскольку она придется на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, сообщает агентство «Новости-Грузия».