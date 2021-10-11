Зураб Датунашвили посвятил свою победу на чемпионате мира Михаилу Саакашвили

Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили (87 кг), выступающий за Сербию, стал чемпионом мира на турнире в Норвегии.

Датунашвили победил в финале Кирилла Маскевича из Беларуси, до этого победил российского борца Милада Алирзаева, в четвертьфинале – действующего чемпиона Грузии Лашу Гобадзе, а в полуфинале – датского борца Турпана Бисултанова.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», свою золотую медаль Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

В соцсети Зураб Датунашвили выложил фото, где он с медалью и в поясе чемпиона позирует в майке с надписью «Free Saakashvili».

Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили же требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась «в гнездо коррупции и кумовства».

Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной.

В августе Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.