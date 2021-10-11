В Грузии день траура по погибшим при обрушении дома в Батуми

В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Ранее об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Государственные флаги приспущены сегодня на всех административных зданиях по всей стране.

В Батуми на улице 26 Мая 8 октября около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, один пострадал.

По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.