Нация пристроек

Как правило, у каждой страны и у каждого периода в истории той или иной нации есть свой архитектурный отпечаток, который не стирается как минимум десятилетия, а то и целые века. Изучив архитектуру, которая была характерна для определенного периода, внимательный глаз легко может понять, что это за эпоха и что собой представлял построивший эти здания народ.

К примеру, если прогуляетесь по центру Лондона, то, даже ничего не зная о его истории, безошибочно определите, что находитесь в столице некогда могущественной империи – величественная архитектура и суровая, холодная красота фасадов наглядно демонстрируют величие и беспощадность британской короны.

И наоборот: уютные цветные улочки Копенгагена показывают, что тут живет мирный творческий народ, амбиции которого ушли в прошлое вместе с эпохой викингов… Или Нью-Йорк с его небоскребами, символами могущества, какого нигде и ни у кого не было… Главный город величайшей державы в мировой истории, где человек чувствует себя маленьким винтиком в гигантском механизме. Ну и, конечно, Москва с ее сталинским гигантизмом, как бы демонстрирующим полное доминирование государства над человеком…

Есть и исключения: например, Вашингтон совсем не похож на столицу сверхдержавы, а основные госучреждения, делающие погоду в мире, например, Госдепартамент, выглядят примерно как хорошая школа в Швеции… Но это сугубо американская история.

90-е годы в Грузии были страшным временем всеобщего обвала и тотального безумия. Это были не просто экономический спад и не просто смена социального строя, – это был период абсолютной деградации целой нации, потерявшей остатки человеческого облика. Как зомби-апокалипсис, во время которого маленькой кучке нормальных людей приходилось выживать в толпе безумцев.

Учитывая, что смутное время продлилось почти 13 лет – с 1991 по 2004 год, – очевидно, что в то время кто-то что-то строил, не много, не массово, но все же. И, согласно вышесказанному, эпоха 90-х не могла пройти, не оставив архитектурный след. Самый мерзкий из всех возможных.

Эпоха морального уродства могла породить только материальное уродство – символом Грузии 90-х годов стали пристройки. Низшее падение урбанизма и самое убогое, что только могло придумать человеческое сознание.

Полное отсутствие малейших признаков государственности, вопиющее беззаконие, полное отсутствие у населения зачатков чувства ответственности, полнейший пофигизм и бескультурье – вот лишь малая часть того, о чем наглядно свидетельствуют убогие комнатушки, наспех приклеенные к советским жилым зданиям.

Массовая архитектура советского периода никогда не отличалась особой красотой - дешево, функционально и уродливо. Хрущевки и панельные многоэтажки сами по себе изначально были безобразными до неприличия, но пристройки сделали их убожество еще более эпическим…

Я как-то раз писал, что грузинам очень трудно самоорганизоваться для чего-то хорошего – например, собирать деньги для поддержания чистоты в подъездах, для ремонта вышедшей из строя инфраструктуры и т.д. Но при этом грузины проявляют чудеса организованности, как только дело доходит до какой-нибудь мерзости, о которой нормальному человеку даже подумать тошно.

Например, собрать три лари с квартиры для дворничихи, чтобы она раз в 2-3 дня убирала в подъезде, – задача невыполнимой сложности даже сейчас, в период, когда все более или менее устаканилось. Но при этом в начале 90-х, в эпоху всеобщего кидалова, в период, когда за 100 долларов могли убить, расчленить и сбросить в реку, нашим людям хватало организованности собирать по несколько сот долларов на возведение железного каркаса для пристроек.

Так эта система устроена: в одиночку пристроить комнату невозможно, если только не на первом этаже, соответственно, на общие деньги приходилось строить железный каркас, а уж потом каждый крутился как мог. И ведь строили! Поразительно, но никто никого не кинул, не схалтурил, не сбежал с деньгами. Невероятная щепетильность. Ее бы, да в мирных целях…

Понадобилось всего 2-3 года, чтобы вся Грузия изменилась до неузнаваемости, а пристройки стали главным уродством страны, на которое с изумлением смотрят все иностранцы – «Это, вообще, что такое, как тут можно жить?»

После трагического инцидента с рухнувшим в Батуми зданием в социальных сетях пристройки стали центральной темой. Что с ними делать? – спрашивают все и предлагают самые различные варианты решения этой проблемы. Варианты, которые со спокойной совестью можно выбросить в мусорный ящик. Потому что у этой проблемы решения нет. Ну, разве что естественным путем, через энное количество лет, когда наспех построенное уродство массово начнет рушиться само по себе.

Сделать что-либо другое с этим невозможно. Даже не пытайтесь их снести, поскольку, пристройка – это ведь не просто такой-то курятник, это полноценная комната, под которую часто переделывали квартиры, меняли местами кухни, ванные, спальни. Чтобы снести пристройку, надо полностью перестроить квартиру… Поскольку речь идет о тысячах пристроек по всей Грузии, – задача изначально невыполнимая.

Второй вариант – продать строительным компаниям: пусть сносят и строят что-то нормальное. Но – тоже утопия. Пристройки сделаны не только к хрущевкам, но и к 8-ми и более этажным зданиям. Продать их инвесторам нереально – квартиры в таких новостройках будут стоить как фамильные имения в Англии, иначе такие расходы не окупить.

Да чего там 8-ми или 10-этажки, даже хрущевки снести с экономической точки зрения сложно, и не только в Грузии, но и в гораздо более богатых странах. К примеру, в Европе их обновляют, а в Москве сносят только в самых престижных районах…

Истина проста: пристройки, как символ деградации и потери человеческого облика целой нации, будут с нами надолго. Примерно так же, как убогие традиционные китайские кварталы – хутуны – до сих уродуют такие суперпродвинутые города, как Шанхай, Гонконг, Тайбей и Пекин.

Когда-то неизбежно начнется «пристройкопад», и грузинской нации в очередной раз придется платить за свои грехи самой высокой ценой. Но это будет завтра... А пока – наслаждайтесь дивным видом. Такого вам точно нигде не покажут.

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