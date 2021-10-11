Михаилу Саакашвили добавили ложку меда

Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме и призывает своих сторонников проголосовать 30 октября во втором туре муниципальных выборов за его освобождение. Между тем «Нацдвижение» 14 октября готовится к митингу с требованием освобождения экс-президента Грузии.

Сегодня с утра экс-президент решительно опроверг слухи о резком ухудшении своего здоровья. Напомним, в знак протеста Саакашвили 11-й день продолжает голодовку в тюрьме, и по вчерашним заверениям лечащего врача Николоза Кипшидзе состояние экс-президента вызвало у него серьезные опасения. Это сообщение взбудоражило сотни собравшихся у стен тюрьмы, после чего пенитенциарная служба Грузии выступила с ответным заявлением, где говорилось о нормальном состоянии здоровья бывшего президента.

По всей видимости, разговоры о резком ухудшении здоровья Саакашвили в «Нацдвижении» сочли контрпродуктивными. Сегодняшние посетители – поначалу мать Гиули Аласания с двумя сыновьями экс-президента, а затем гендиректор ТВ «Мтавари» и адвокат Ника Гварамия – в унисон назвали состояние Михаила Саакашвили вполне удовлетворительным и даже «бодрым».

По словам Ники Гварамия, Михаил Саакашвили возмущен вчерашним раскрытием личной врачебной информации и расценивает это нарушением личных прав. Далее адвокат зачитал очередное обращение Саакашвили к своим сторонникам:

«Есть много способов изменить ситуацию в стране, но самое лучшее – сделать все путем выборов. Сеять нигилизм сейчас под предлогом заботы обо мне – в интересах врагов Грузии. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы даже в условиях голодовки дожить до нашей победы. Рано оплакивать меня, необходимо продолжить борьбу во втором туре!»

В правительстве сделали вид, что не слышали сегодняшних заявлений Саакашвили и его сторонников. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал происходящее вокруг экс-президента политическим балаганом:

«Шоу, которое мы сейчас наблюдаем, служит одной цели: любыми способами поднять температуру в обществе до второго тура, который они безнадежно проигрывают. Для этого они и выдумали, что он очень тяжело болен. Человек, съедающий в день полкилограмма меда, не должен заявлять, что проводит голодовку в знак протеста. За состоянием его здоровья следят высококвалифицированные врачи, которые не допустят никаких осложнений».

В ответ «Нацдвижение» обвинило правительство в манипуляции и лжи. По словам члена партии Эки Херхеулидзе, которая также посещала в камере Саакашвили, тема меда является вбросом от властей для дискредитации идеи голодания:

«Анатомия этой истории такова: когда врач пришел из отделения, ему посоветовали добавить сахар в чай, от чего он отказался. Ему рекомендовали добавлять одну чайную ложку меда в день. После этого он купил пять банок по 50 миллиграмм. Как только Миша услышал информацию о том, что это спекуляция и ее можно использовать, чтобы омрачить его голод, он попросил передать сторонникам, что израсходовал одну баночку, а остальные передал администрации».

На этом фоне «Нацдвижение» продолжает подготовку к масштабной акции протеста в центре Тбилиси, где главным требованием станет именно освобождение экс-президента.

По мнению политолога Гии Хухашвили, прецедент освобождения граждан из мест лишения свободы митингами опасен для государства, а бесконечное педалирование темы экс-президента усиливает только две силы:

«Не думаю, что подобные вопросы должны решаться на акциях. Необходимо искать правовые механизмы решения той или иной проблемы, иначе мы получим тот же результат, против которого протестуем. Единственное правовое решение для освобождения Саакашвили – помилование со стороны президента Зурабишвили. Но в таком случае митинги должны быть адресованы президенту. Прецедент решения такой проблемы действиями сам по себе опасен. Если человек виновен и на митинг придут полмиллиона человек, это что-то узаконивает? На самом деле, мы говорим о том, что, если множество людей придет и покинет юридическое пространство, к чему это приведет? Мы это проходили – это узаконивание беззакония».

В целом, по словам эксперта, в канун второго тура, где у оппозиции есть неплохие шансы на успех, вместо полемики о предвыборных платформах, все сводится к вопросу здоровья и освобождения Михаила Саакашвили. Все это отодвигает реальные проблемы граждан Грузии на задний план, что вновь приводит страну к безальтернативному манипулируемому выбору, способствующему углублению поляризации в обществе, убежден политолог.

На этом фоне в интернет-пространстве появляются новые платформы, где ведется сбор подписей за освобождение Михаила Саакашвили, где пользователи и желающие уже могут выразить свою волю.

Свою поддержку третьему президенту уже выразили многие знаменитости, спортсмены, политики и священнослужители высокого ранга.