После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию

Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях. Об этом сообщает сегодня Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.

Обеспокоенность граждан в инспекции связывают с трагедией в Батуми, где 8 октября в центре города обрушился семиэтажный дом на 12 квартир. В катастрофе погибли девять человек, среди которых трое детей. Следствие связывает обрушение дома со строительными работами на первом этаже и в подвале здания, которые велись с нарушением правил.

Жители Тбилиси обращаются в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.

По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение в конструкции несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.

Инспекция уточняет, что согласно закону, при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения. Если осмотр покажет изменение несущей стены или общее нарушение норм безопасности, инспекция обяжет владельца восстановить конструкцию и вернуть ее в исходное состояние для обеспечения устойчивости.

Согласно закону, по истечении разумного периода времени подготовленное заключение по обеспечению устойчивости будет рассмотрено и пересмотрено.