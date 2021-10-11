Смертная казнь в Абхазии: омбудсмен предлагает отмену вместо моратория

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась в воскресенье к президенту Аслану Бжания и парламенту с предложением вновь рассмотреть ее рекомендации по отмене смертной казни. Обращение опубликовано на сайте омбудсмена 10 октября, во Всемирный день против смертной казни. Депутат парламента Илья Гуния заявил, что эта норма существует в Абхазии, но она не применяется, поэтому он не видит смысла обсуждать ее.

Рекомендации Уполномоченного по правам человека Абхазии относительно отмены смертной казни были отражены в докладе о деятельности омбудсмена за 2018-2019 гг., но реакции парламента на них не последовало. Затем они появились в докладе за 2020 год, который направлен в парламент полгода назад, но пока не рассмотрен депутатами.

В обращении омбудсмена от 10 октября говорится, что в соответствии с Уголовным кодексом Абхазии в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии.

В 2019 году депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в уголовное законодательство, предусматривающих в качестве наказания за распространение наркотиков пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

Омбудсмен отмечает, что законодательно мораторий на смертную казнь закреплен в 2007 году. Однако, по мнению Асиды Шакрыл, смертная казнь является крайней жестокой, бесчеловечной формой наказания, которое представляет собой отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности. В той системе уголовного правосудия, где могут совершаться ошибки или существует любая форма дискриминации, смертная казнь может применяться к невиновным.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии Саида Шамба в интервью «Эху Кавказа» пояснила, почему омбудсмен приняла решение вновь вернуться к рекомендациям, которые ранее были даны в соответствующие органы:

«Включение в 2019 году санкции в виде смертной казни за совершение преступлений, предусмотренных некоторыми статьями Уголовного кодекса РА, противоречит статье 13 Конституции РА, которая закрепляет право каждого человека на жизнь. И ряду положений, предусмотренных международно-правовыми актами. В целях соблюдения этих неотъемлемых прав человека на уровне международных стандартов, по мнению Уполномоченного, следует исключить из Уголовного кодекса РА санкцию в виде смертной казни. Данное обращение было вызвано тем, что Уполномоченный выражает надежду на то, что депутаты парламента наконец-то приступят к обсуждению тех рекомендаций, которые были сделаны в докладах 2018-2019 гг. и 2020 г. Конечно, доклад 2020 года еще не заслушан, но думаю, что в ближайшее время у Уполномоченного будет возможность еще раз об этом сказать уже на заседании парламента».

Депутат парламента Илья Гуния в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал обращение омбудсмена:

«Говорить о том, что парламент Абхазии принял в Уголовный кодекс РА изменения наказания за распространение наркотиков на пожизненное лишение свободы или смертную казнь – немного неверно, потому что парламент не принимал такого закона. Парламент принял закон о высшей мере наказания – смертной казни. Это высшая мера наказания. Но так как смертная казнь в Абхазии не применяется, то это пожизненное заключение или 20 лет лишения свободы. Поэтому не вижу сегодня смысла говорить об отмене или не отмене смертной казни. Эта норма существует, но эта норма не применяется, так как в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, поэтому говорить о ней во всеуслышание, так, как будто в Абхазии действует смертная казнь, – это неправда. У нас за все время, насколько я помню, может, три или четыре случая было, когда суд назначал смертную казнь, но эта норма не применялась ни разу. Смертная казнь автоматически переходила в пожизненное заключение.

– В своем обращении омбудсмен говорит, что подобная практика выходит за рамки международных минимальных стандартов прав человека, и отмечает, что отмена смертной казни будет способствовать укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека и демократии в республике.

– В мире существует очень много стран, в которых вообще сохранена смертная казнь, и это не последние страны. Это довольно-таки развитые страны, которые, более того, в отличие от Абхазии, ее применяют. И поэтому говорить о международной практике, международном праве, каждая страна делает свой выбор, у нас такая практика. Мы все против смертной казни, поэтому не применяем эту норму».

Уголовное законодательство Абхазии разрешает назначать высшую меру наказания в виде смертной казни, но его исполнение запрещается в соответствии с мораторием. Даже когда в Абхазии не было моратория, смертная казнь не применялась.

Вице-премьер РА, ученый-кавказовед и государственный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени Юрий Воронов был убит 11 сентября 1995 года у порога своей квартиры в Сухуме. Заказчики и мотивы преступления не были установлены. Исполнители убийства – Альберт Тарба, Саид Ицлаев и Сулим Татаев. Татаева и Тарба приговорили к высшей мере наказания (автоматически – пожизненное заключение). Затем Альберт Тарба был частично помилован и условно-досрочно освобожден.

Руководитель аппарата Верховного суда РА, юрист Джемал Гогия отметил, что лично он согласен с позицией Уполномоченного по правам человека РА, что Уголовное законодательство РА не должно содержать норму, которая предусматривает наказание в виде смертной казни.

«Если свое личное мнение высказывать по этому поводу, то я против того, чтобы Уголовное законодательство Республики Абхазия содержало такую меру наказания, как смертная казнь. Я – за пожизненное лишение свободы. Учитывая то, что мы являемся цивилизованным государством, придерживаемся демократических принципов права, и вообще лишение жизни – наверное, это право Всевышнего», – заявил юрист.

Он уточнил, что в современной Абхазии после провозглашения независимости Республики Абхазия, с 1992 года, с окончания войны, всего на территории страны не более пяти человек были приговорены к высшей мере наказания в виде смертной казни.

«Мера наказания впоследствии никому применена не была. А впоследствии некоторым из них, практически всем, эта мера наказания заменена на пожизненное лишение свободы. То есть в настоящее время в местах лишения свободы не отбывают наказание осужденные, которым применена мера наказания в виде смертной казни», – сказал Джемал Гогия.

Отметим, что смертная казнь в Абхазии не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. И мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

106 государств отменили смертную казнь за все виды преступлений.

В восьми странах смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления.

28 стран отменили смертную казнь на практике.

56 стран сохраняют смертную казнь. В 2020 году максимальное количество казней пришлось на Китай, Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и Египет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия