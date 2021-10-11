Евросоюз продлил санкции против России за применение химоружия

Европейский совет продлил санкции против России и Сирии за применения химического оружия на один год – до 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В санкционном списке пятнадцать человек. Из них десять – россияне, которых ЕС считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального или Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом «Новичок».

Это директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин и другие представители силовых структур.

Всем перечисленным запрещено въезжать в страны Евросоюза, их банковские активы на этой территории заморожены.

Ограничения также распространяются на две организации, среди которых Государственный исследовательский институт органической химии и технологии. Он не может получать финансирования со стороны Евросоюза.

Санкции также распространяются на пятерых граждан Сирии и сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).