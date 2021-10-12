Саакашвили жалуется на проблемы со здоровьем, требует допустить к нему личного врача

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который 12-й день продолжает голодовку в тюрьме, жалуется на проблемы со здоровьем и требует встречи со своим личным врачом. Об этом журналистам заявил адвокат политика Георгий Гелхаури.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», накануне личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе не был допущен в пенитенциарное учреждение. Администрация тюрьмы объяснила это тем, что у его пропуска истек срок действия. Для выдачи нового, врача обязали написать заявление.

«У него отек ног, как он нам сказал, ему трудно передвигаться. Поэтому очень важно находиться под наблюдением врача, в данном случае я имею в виду его личного врача. Что касается состояния его здоровья, то это личный врач должен рассказать, как он и в каком состоянии. Миша требует, чтобы его личный врач смог навещать его ежедневно», – сказал Гелхаури.

Сегодня же Саакашвили призвал сторонников к активности и выразил надежду на то, что «системные действия» приведут к его освобождению в ближайшие две недели. Об этом говорится в письме экс-президента, которое зачитал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

«Конечно, я бы хотел выйти до второго тура, чтобы вместе с вами отстоять неминуемую победу, но для этого нас должно быть много 14 октября и после этого действовать системно. Только с самоотверженной, активной гражданской позицией мы сможем спасти нашу страну и достичь конкретных результатов, в том числе и касательно меня. Победа 30 октября может быть достигнута только ежедневно, ежеминутно борясь за свободу до 30 октября», — говорится в письме Саакашвили.

Собственным инструментом борьбы политик считает голодовку. Он подчеркивает, что не возобновит прием пищи, «несмотря на ежедневное ухудшение здоровья».