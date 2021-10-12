Обзор грузинской прессы

Председатель парламента Грузии Каха Кучава выступил с инициативой ужесточить надзор за аварийными зданиями в Грузии. Необходимость в этом особенно проявилась после трагедии, произошедшей 8 октября в Батуми. О том, что власти всерьез задумались над ужесточением норм, необходимых для повышения эффективности соответствующей службы надзора и ее реагирования, сегодня заявила и министр экономики Натия Турнава.

«Мы не узнаем, что делает тот или иной человек в своем подвале до тех пор, пока он сам не проинформирует об этом соответствующие структуры. Потому все должны быть осмотрительными и ответственными. Но между тем мы начали работать над расширением полномочий муниципальных служб, например, инспекции, для того, чтобы увеличить их доступ к информации», – сказала министр, правда, не пояснила, что имела в виду под доступом к информации, пишет интернет-агентство batumelebi.

В мэрии Батуми сообщают, что уже начали проверку зданий, находившихся вблизи обрушившегося корпуса. До завершения работ граждане не смогут вернуться в свои дома. А между тем на протяжении трех дней не прекращаются тревожные звонки от жителей Батуми в муниципальную инспекцию, сообщил изданию руководитель службы Арчил Концелидзе:

«Сейчас люди напуганы, и я их понимаю, все требуют проверить их корпуса. Мы стараемся прийти к каждому. Мы постараемся мобилизовать дополнительные ресурсы, если посчитаем, что в будущем они потребуются».

Правительство Аджарии, между тем, сообщает, что планирует передать квартиры семьям, пострадавшим от обрушения дома в Батуми, будет выделена и определенная сумма на благоустройство этих квартир, пишет издание.

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«Зугдидский прецедент: что изменилось с пересчетом голосов и почему это увеличило напряжение перед вторым туром», статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Здесь из 45 мест в сакребуло 23 рассчитывали получить представители «Национального движения», однако пересчет голосов на одном из участков показал, что, вопреки ожиданиям оппозиции, победу одержал кандидат от «Грузинской мечты». Соответственно, места в городском собрании пока распределились так: «Нацдвижение» – 22, «Грузинская мечта» – 19, «За Грузию» – 3. За последнее место в сакребуло во втором туре будут бороться представители «националов» и «мечты», говорится в статье. Ряд аналитиков считает, что этому противостоянию, равно как и голосованию за мэра Зугдиди, противоборствующие стороны уделяют принципиальное значение. В этом регионе впервые может быть создан прецедент, когда «Грузинской мечте» придется передать власть «Нацдвижению», говорит политолог, глава грузинского Института политики Корнели Какачия:

«Второй тур, предположительно, пройдет в тяжелой обстановке, поскольку в «Нацдвижении» понимают, что им терять нечего. Самегрело – регион, где у них действительно большая поддержка избирателей. Они всячески постараются продвинуть собственных кандидатов. Для «Грузинской мечты» поражение в Зугдиди и Самегрело будет очень плохим знаком, поскольку настроение может передаться и соседним регионам, и тогда на следующих выборах получится совершенно иная картина. Это значит, что и правящая партия мобилизует все свои ресурсы для победы в этом регионе. Так что во втором туре стоит ждать напряженной борьбы».

Поражение в больших городах может стоить Ираклию Гарибашвили кресла премьер-министра, телекомпания «Мтавари» уверяет своего зрителя в том, что после второго тура выборов он может покинуть свой пост. Источник телеканала (который не называется), приближенный к представителям партии власти, заявляет, что отстранения Гарибашвили требует основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, недовольный предвыборной кампанией партии власти, назначением второго тура и скандалом, возникшим вокруг возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Впрочем, представители правящей партии эти слухи называют чушью.

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Не пора ли Вилли Саньолу уйти с поста главного тренера футбольной сборной Грузии? Таким вопросом задается журналист Тенгиз Пачкория. Назначение вице-чемпиона мира 2006 года, бывшего футболиста сборной Франции, клубов «Сент-Этьен», «Монако» и «Бавария» (Мюнхен) Вилли Саньола главным тренером национальной сборной Грузии еще в феврале вызвало немало вопросов у части поклонников футбола: ведь он не имел какого-то особого и успешного опыта тренерской работы, пишет автор статьи для сайта «Грузия Online». Вилли никогда не работал главным тренером или членом тренерского штаба национальной сборной какой-либо страны, поэтому у многих специалистов возникли вопросы: а сможет ли он разобраться в ситуации в грузинском футболе, отобрать лучших игроков для сборной, найти подход к футболистам, избрать правильную тактику.

«В марте наша команда провела три матча отборочного турнира ЧМ-2022: в гостях проиграла Швеции, дома на последних минутах проиграла Испании и вничью сыграла в гостях с Грецией. После тех игр большинство полагало, что это только начало пути Вилли на посту главного тренера сборной Грузии и со временем игра команды улучшится. Но произошло наоборот: после победы в гостях над Румынией наша команда проиграла пять матчей подряд», – пишет Тенгиз Пачкория.

Независимо от того, как наша сборная сыграет в гостях с «Косово» (отборочный матч ЧМ-2022), можно сказать, что работу главного тренера Вилли Саньола и игру многих футболистов в последние месяцы следует признать неудовлетворительной, считает автор статьи. После завершения отборочного турнира ЧМ-2022 необходима смена тренерского штаба и части футболистов сборной. От такого решения вряд ли в ближайший год кардинально улучшатся турнирные показатели национальной команды, но это позволит улучшить качество игры сборной Грузии и результаты матчей хотя бы с теми командами, которых никак нельзя назвать грандами европейского и мирового футбола, говорится в статье.