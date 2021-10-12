В ходе обсуждения инцидента на сухумской набережной 30 сентября в социальных сетях не раз звучали заявления о ненужности депутатской неприкосновенности в Абхазии. Однако в нашем опросе защитников этой идеи не нашлось.

– Как вы относитесь к тому, что депутаты абхазского парламента обладают неприкосновенностью? Нужна ли она и не злоупотребляют ли ею?

Дмитрий Габелия: Депутатская неприкосновенность – это не прерогатива одного депутата, это прерогатива парламента, отдельной ветви власти. Чтобы парламент работал независимо, как это требует Конституция РА, это необходимость. Если кто-то злоупотребляет, такое тоже бывает, это тоже практика. И в такой практике мы должны действовать по закону, естественно. Есть нормы, есть достаточно инструментов, я полагаю, для того, чтобы призвать такого депутата, который пользуется неприкосновенностью, к порядку, к ответственности. У нас правовое государство, где все эти вещи учтены. И в Конституции РА это есть, в нормах парламента это есть. Просто мы этим не пользуемся. Наверное, в свете последних событий мы начинаем это обсуждать. Я считаю, что это обсуждению не подлежит, если мы строим правовое государство. Неприкосновенность должна быть, это необходимая мера!

Светлана: Да, я считаю, что нужна неприкосновенность. Но по поводу того, что злоупотребляют ли ею, дело в том, что, если депутаты злоупотребляют неприкосновенностью, на это есть закон. И неприкосновенность может быть снята с депутата по закону.

Астамыр Ахба: Я считаю, что депутаты должны быть неприкосновенными для того, чтобы депутат был реально независимым. В соответствии с законом есть механизмы, когда его можно привлечь, если есть основание, в соответствии с Конституцией РА. Я отношусь к этому положительно. Сегодня какие-то события в нашей стране происходят, и сразу прибегают, говорят, что надо депутатов лишать неприкосновенности, если злоупотребляют. Все прекрасно знают, как это все можно пресекать и когда это кому-то нужно, а когда ненужно, конечно, все глаза закрывают и занимаются теми делами, которыми они занимаются сегодня. Не надо депутатов лишать неприкосновенности.

Никсон Ажиба: Я думаю, что депутаты должны быть неприкосновенны, так как они принимают законы. Если у депутатов не будет неприкосновенности, то они будут более уязвимы. На них могут какие-нибудь крупные предприниматели влиять.

– Не злоупотребляют ли они ею?

Никсон Ажиба: Это уже индивидуально, от каждого депутата зависит. Кого выбираем, того и имеем.

– Как вы относитесь к тому, что депутаты парламента обладают неприкосновенностью? И вообще, нужна ли она, не злоупотребляют ею?

Александр: Депутаты должны обладать неприкосновенностью, но в случае совершения ими каких-то уголовных преступлений, мне кажется, что должны лишаться неприкосновенности. Если человек совершил убийство или какие-то другие преступления, конечно же. Решение предусмотрено законодательством Республики Абхазия. Нет такого, что на человеке висит броня, неприкосновенность тоже весьма условная. Существует определенная правовая процедура.

– Как вы считаете, нужна ли эта неприкосновенность и не злоупотребляют ею депутаты?

Александр: Неприкосновенность нужна, но, в случае злоупотреблений, конечно же, ее надо снимать. Если человек действительно совершил преступление и прикрывается этим, надо запустить процедуру, чтобы, в случае доказательства вины, ее снять.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.