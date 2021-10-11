Адгур Агрба: «Проверка проведена в полном объеме, на мой взгляд, объективно»

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента Республики Абхазия прозвучал доклад генпрокурора Адгура Агрба о доследственной проверке инцидента на сухумской набережной 30 сентября. Глава следственного органа, в частности, заявил о возбуждении уголовных дел против двоих заместителей министра внутренних дел.

Сегодня генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба пришел вместе с другими руководителями Генпрокуратуры в парламент республики, чтобы рассказать о ходе доследственной проверки резонансного инцидента на сухумской набережной 30 сентября. Договоренность об этом была достигнута неделю назад, на заседании сессии в прошлый понедельник. Но, как выяснилось, проверка уже завершена. Генпрокурор сказал:

«Генеральной прокуратурой республики сегодня завершена уже доследственная проверка по факту применения насилия со стороны сотрудников Министерства внутренних дел, а также по фактам хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия и оскорбления представителя власти в отношении депутата парламента. Проверка проведена в полном объеме, на мой взгляд, объективно, и сегодня приняты все процессуальные решения. Относительно представителей МВД, двух заместителей министра Цвижба Раща и Чачхалия Дадына, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 288 пункт «а» – превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы до 10 лет. Относительно депутата парламента Гарри Кокая: в его действиях прокуратура усматривает признаки состава преступления, предусмотренного статьей 207 – хулиганство – и оскорбление представителей власти – по 321-й статье УК. Относительно другого депутата парламента Ардзинба Алмасхана, по версии следствия, имеются уже все доказательства у нас, что в десять минут первого после инцидента на набережной он подъехал на своей служебной автомашин к воротам здания МВД, вытащил автомат калибра 5,45 и произвел 20 выстрелов. С места происшествия изъяты гильзы, допрошены свидетели. Сам депутат неоднократно приглашался в прокуратуру города, где ему предлагалось дать показания, но он отказывался давать их. Согласно проверке установлено, что у Ардзинба Алмасхана имеется наградной автомат такого же калибра, но с учетом того, что он обладает иммунитетом и неприкосновенностью, произвести обыск в его жилище не представилось возможным».

Далее генпрокурор перешел к руководителю МВД:

«В настоящее время в отношении министра внутренних дел Дбар Дмитрия Сергеевича прокуратура состава преступления не усматривает. Однако с учетом того, что он находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он не смог предотвратить, Генпрокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и принятии решения о целесообразности его пребывания на занимаемой должности… Относительно министра, чтобы было понимание, я хочу довести до вас, что никто из ветеранов войны, ни сам Кокая, не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, к кому-то применял насилие… Сегодня мы будем обращаться в Верховный суд относительно двух депутатов. Почему? Потому что процедура в соответствии с действующим законодательством немного сложная, необходимо получить заключение Верховного суда о наличии состава преступления у депутатов, после чего мы будем обращаться в Народное Собрание на имя спикера, для того чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела… И хочу высказать слова сожаления, что с нашими ветеранами произошла такая ситуация».

Отвечая на вопросы парламентариев, в которых звучала поддержка Гарри Кокая (впрочем, некоторые из них просто не поняли сказанное генпрокурором, и ему пришлось повториться), Адгур Агрба сказал о нем:

«Он сам не отрицает, что оскорблял самого министра, оскорблял других сотрудников милиции, которые там присутствовали. Он говорит об этом в своих показаниях. Почему присутствует сегодня 207-я статья? Это усматривается из того, что дело происходило в людном месте, после того как они вышли из ресторана, где они отдыхали. Он произвел пять выстрелов. Через десять минут он производит еще шесть выстрелов. В тот момент находились там люди, кто-то проходил по набережной, кто-то сидел в ресторане. Поэтому все могло иметь другие последствия».

Взявший затем слово депутат Леонид Чамагуа, в частности, сказал:

«Это не суд. Здесь адвокатов не должно быть. Мы не можем говорить, что одни правы, другие виноваты. Но на данный момент, при том давлении, которое испытывала прокуратура, давайте будем объективны…

Депутат Натали Смыр: Секундочку… А какое было давление?

– …Они достаточно объективно провели работу».

Спикер парламента выразил недовольство тем, что Чамагуа вместо него начал подводить итоги слушания, но с мнением депутата в целом согласился и поблагодарил генпрокурора за доклад, который депутаты приняли к сведению. Тот и его коллеги по работе удалились.

После небольшого перерыва внеочередное заседание сессии было продолжено. Депутаты парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2021 года. Вице-премьер министр финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что законопроект направлен от главы государства в связи с вдохновляющими итогами исполнения бюджета за восемь месяцев текущего года. Значительно повышаются расходы на систему здравоохранение – на 295 миллионов рублей. Есть повышение расходов и на другие нужды. Всего перевыполнение республиканского бюджета текущего года составляет более 360 миллионов рублей.

Между тем после оглашения итогов доследственной проверки инцидента Генпрокуратурой в парламенте собравшиеся сегодня у въезда в село Адзюбжа ветераны Отечественной войны народа Абхазии и поддерживающие их требования продолжали настаивать на отставке министра ВД Дмитрия Дбара. В Сухум отправилась делегация, состоящая из главы администрации села Адзюбжа Дмитрия Абухба, ветеранов Зураба Кокая, Валерия Маана и главы Совета старейшин села Нугзара Кация.

Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думаа напомнил, что Дмитрий Дбар также сын героя Абхазии Сергея Дбара. Он заявил, что обговорит ситуацию и с ветеранами из села Мгудзырхуа, откуда родом семья Дбар. Однако ветераны Адзюбжи отметили, что они требуют отставки Дмитрия Дбара, а не переговоров с ветеранами из Гудаутского района.

Делегация из четырех человек встретилась в столице с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба, премьер-министром Александром Анквабом, главой администрации президента Алхасом Квициниа. В ходе обсуждений членам делегации сказали, что Дмитрий Дбар, «скорее всего, будет освобожден от должности», когда приедет президент, который находится в Москве с рабочим визитом. И добавили: «Если президент, когда приедет, не примет решение о его снятии, мы пригласим вас сюда и будем вместе обсуждать с президентом». Часть собравшихся согласилась с тем, что нужно дождаться решения президента, часть возмутилась и заявила, что необходимо решать вопрос незамедлительно и, если необходимо, перекрыть трассу Черноморского шоссе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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