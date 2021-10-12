В Батуми простились с жертвами обрушения дома

В Москве проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Это уже четвертая встреча тет-а-тет лидеров двух стран в этом году.

Президент РФ во время встречи с премьер-министром Армении предложил «сверить часы» в преддверии саммита СНГ, который пройдет 15 октября в Минске, сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Кремле. Приветствуя друг друга, политики пожали руки и обнялись.

«Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах. Скоро у нас саммит СНГ. Мне хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению, и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия. В том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе», - сказал Путин Пашиняну.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. В рамках визита запланирована только встреча с Владимиром Путиным. Других встреч, в том числе с представителями армянской общины, не планируется.

Согласно ранее распространенному Кремлем короткому сообщению, Путин и Пашинян сегодня рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

Пресс-конференция или заявления для СМИ после переговоров не запланированы.