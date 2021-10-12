Зарубежные абхазы ищут пути на родину

В Сухуме на днях состоялась беседа за круглым столом, в ходе которой обсуждались состояние и перспективы развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. В частности, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются представители диаспоры при проезде через Россию.

«Эхо Кавказа» несколько лет назад рассказывало о состоявшейся в абхазской столице международной конференции, посвященной проблемам репатриации потомков абхазских и абазинских махаджиров девятнадцатого века. На днях в Госкомитете РА по репатриации и демографии была проведена беседа за круглым столом, на которой обсуждались состояние и перспективы развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. На сей раз организаторы решили провести встречу без приглашения СМИ, но сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к председателю названного госкомитета Вадиму Харазия, чтобы он поделился с нашей аудиторией основными впечатлениями о том, что говорилось на ней. Но начал он с того, кто участвовал в мероприятии и какие организации представлял:

«В работе круглого стола приняли участие руководители ряда общественных организаций. Это Атанур Акусба (Турция) – руководитель Федерации абхазских культурных центров, руководитель общественной организации «Абаза», он совсем недавно на съезде избран, Умар Кончев (КЧР). Также с Северного Кавказа был писатель и общественный деятель Олег Этлухов, недавно награжденный орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени. Роберт Ашуба, кавалер ордена Леона. Руководитель общественной организации «Асхара» Леван Микаа, уполномоченный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, его советник Джансух Нанба, член Общественной палаты Абхазии Эдуард Квирая, доктор наук Валерий Бигуаа, общественный деятель Октай Чкотуа, ученый Цира Габния и другие».

Далее Харазия остановился на актуальных проблемах, которые обсуждались:

«Атанур Акусба привлек внимание к сложностям приезда в Абхазию соотечественников из Турецкой Республики. Имеется в виду – со стороны Российской Федерации. Очень дорого сейчас это обходится. Скажем, приезжает семья из трех-четырех человека, и им нужно на одну только дорогу в пределах 150 тысяч (рублей). Очень накладно, очень дорого. И плюс технически неудобно – их могут по несколько часов в аэропорту держать, на границе, проверки, отпечатки… Они разговаривали с соответствующими структурами в Турции, бизнес-компаниями о морском сообщении. Было ведь оно у нас во время блокады Абхазии странами СНГ. Сейчас что происходит, они не могут понять. Несколько лет назад по запросу турецкой стороны изучали акваторию Сухумской бухты, глубину измеряли. Потом это все заглохло. Теперь они делают попытки создать коридор через территорию Грузии. Сегодня выехать из Турции и попасть в Абхазию через КПП «Ингур» обходится всего в сто долларов США. Это в разы дешевле. Турецкая сторона подготовит это все. Найдут турецкую турфирму, которая обеспечит вооруженную охрану. Уже договоренность есть. Они же граждане Турции. Насколько слышал, даже посол Турции в Грузии обещала, что будет сопровождение силовых структур для охраны турецких туристов – этнических абхазов».

В ответ на вопрос о том, как сейчас продвигается процесс репатриации, Вадим Харазия сказал, что на него не могла не наложить отпечаток коронавирусная пандемия:

«Локдаун был в Турции, и сейчас опять. В России тоже заболеваемость идет на подъем. Это создает сложности с приездом, существенно повлияло на процесс. И поэтому у нас сейчас основной контингент – с Северного Кавказа. Около четырехсот абазин оформляют сейчас гражданство Абхазии. А из Турции в этот период – только 11-12. Ну, нет сообщения. Два из Иордании, одни из Египта. Вот так «просачиваются». Да, у нас же еще студенты поступили учиться в Абхазский госуниверситет. Со дня на день ждем. Десять из Турции и один из Иордании».

Участники круглого стола выражали озабоченность тем, что до сих пор не сформулирована концепция, не принята государственная программа по репатриации. Некоторые с сожалением отмечали, что в последние годы правоохранительные органы Абхазии неоправданно затягивают сроки выдачи паспортов репатриантам, порой по надуманным и необоснованным предлогам. Правда, Вадим Харазия считает, что тут нет злонамеренности, а просто присутствует обычная бюрократическая процедура проверки.

По итогам работы круглого стола были выработаны рекомендации. Среди них такие. Предложить Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия принять закон о резервировании в каждом районе Республики Абхазия земель для репатриантов. Предложить парламенту Республики Абхазия предусмотреть квоты для абхазов (абаза) – репатриантов в высший законодательный орган страны… Но как на практике осуществить это квотирование при действующей в Абхазии мажоритарной избирательной системе, пока непонятно. Негласные квоты как для репатриантов, так и для женщин, представителей основных национальных диаспор действовали в Абхазии в первые послевоенные годы. Но тут решающую роль играли позиция первого президента страны и его авторитет, а также, наверное, отсутствие той конкуренции на парламентских выборах, которая появилась позже.

«Эхо Кавказа» пообщалось также с другим участником круглого стола, директором Международного научного центра кавказоведения Гурамом Гумба. Он остановился еще на таких проблемах, которые нашли отражение в принятых рекомендациях:

«Во исполнение статьи 12 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года следует создать специализированный таможенный орган Республики Абхазия в Российской Федерации (г. Сочи: аэропорт, морпорт). Просто удивительно, почему до сих пор такой орган нами не создан в России… Надо заключить соглашение между соответствующими государственными органами Абхазии и России о признании Российской Федерацией легитимности абхазских транзитных виз с целью беспрепятственного пропуска иностранных граждан, направляющихся в Республику Абхазия транзитом через РФ».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия