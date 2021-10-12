Минюст Грузии просит Минздрав создать группу врачей для изучения состояния здоровья Саакашвили

Министерство юстиции Грузии обращается к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса, сообщает Общественный вещатель.

Вместе с тем, министерство обращается к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой о сотрудничестве.

«Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили», - отмечается в заявлении министерства.

Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что обратились к министру труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерине Тикарадзе с просьбой выделить мультифункциональную группу врачей для изучения и детального анализа состояния здоровья Саакашвили.

«Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций», - заявили в Минюсте.