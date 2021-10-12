Из тюрьмы с надеждой! Миша

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не оставляет надежду покинуть камеру в ближайшем будущем. Заключенный политик, называющий себя политзаключенным, уверен: народ Грузии поднимется на его защиту уже 14 октября, когда намечен масштабный митинг оппозиции, анонсированный «Единым национальным движением».

Михаил Саакашвили надеется на то, что выйдет из тюрьмы еще до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Правда, для этого грузинский народ должен подняться на его защиту. Очередное письмо из руставской тюрьмы, где находится бывший президент, опубликовано на его страничке в социальной сети Facebook. При этом Саакашвили обещает, что голодать не прекратит:

«14 октября нас должно быть много, и мы должны показать всем, что в нашем обществе есть чувство собственного достоинства. Несмотря на ежедневное ухудшение здоровья, я не прекращу голодовку. На данный момент это единственный и последний инструмент, при помощи которого я могу бороться. Конечно, я бы хотел выйти до второго тура, чтобы вместе с вами отстоять неминуемую победу, но для этого нас должно быть много 14 октября, и после этого действовать системно. Только с самоотверженной активной гражданской позицией мы сможем спасти нашу страну и достичь конкретных результатов, в том числе и касательно меня».

В «Грузинской мечте», в свою очередь, считают, что письмо третьего президента наглядно показывает истинные намерения Михаила Саакашвили и его партии. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, «Нацдвижение» надеется не выиграть выборы, а повторить 2003 год:

«Основной целью Михаила Саакашвили и его команды было привлечь внимание мировой общественности к его преступлениям под видом политического преследования, но на самом деле эти дела не имеют ничего общего с политикой. Когда эта тема не получила развития, план был изменен в сторону провоцирования революционных процессов. Их цель – не выборы, а собрать как можно больше людей, чтобы кое-кого вытащить из тюрьмы. Тема выборов никогда не интересовала «Национальное движение», не интересует и сейчас».

Более того, в партии власти считают, что те, кто выступает за освобождение бывшего главы государства, таким образом «оправдывают преступления режима Саакашвили». Об этом, в частности, заявил секретарь по связям с общественностью «Мечты» Шалва Папуашвили:

«Я призываю всех, кто сегодня говорит «свободу Мише!», задуматься над тем, о чем они говорят. Я думаю, что дело Саакашвили стало хорошей проверкой, чтобы определить, кто друг Грузии, а кто друг Михаила Саакашвили. Главное, чтобы в пенитенциарном учреждении были созданы все условия для пребывания там Саакашвили как в медицинском, так и в бытовом плане. Что касается голодовки, то это его дело. Самое главное – оказать ему своевременную медицинскую помощь. Он может голодать. Это часть его свободы. Однако ожидать, что если заключенный объявляет голодовку, то его следует отпустить, странно. Удивительно, но у некоторых есть такие ожидания. Хочу напомнить, что есть решение суда, вступившее в законную силу от имени народа Грузии. За двумя приговорами Михаилу Саакашвили стоит грузинский народ, поэтому эти приговоры должны быть исполнены».

По мнению Папуашвили, этот факт почему-то игнорируют и некоторые зарубежные политики, вступающиеся за бывшего президента. Интересно, что реакция представителя партии власти совпала с заявлением депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса, который поставил под сомнение независимость грузинской системы правосудия от исполнительной власти:

«Конечно, сажать бывшего президента в тюрьму – нехорошо. Этого не происходит в европейских странах, и если есть какие-либо обвинения в преступлении, они должны расследоваться в соответствии с правовой системой европейского типа. К сожалению, заявление премьер-министра о том, что Михаилу Саакашвили будет предъявлено столько обвинений, сколько ему потребуется для содержания в тюрьме, свидетельствует о том, что трудно ожидать наличия европейской правовой системы в Грузии, и что решение принимается в зависимости от политических причин».

По словам Кубилюса, ему неизвестны обвинения, выдвинутые против Саакашвили ранее, но все должно расследоваться «деполитизированной правовой системой в нормальной демократической стране».

«Когда правовая система политизирована и премьер-министр говорит, что они найдут новые обвинения против бывшего президента, это означает, что существует политизированное, а не уголовное законодательство, и такое политизированное законодательство применяется в странах, где есть политические заключенные», – заявил евродепутат.

В «Едином национальном движении» настаивают, что приговоры суда, по которым бывшему президенту сидеть за решеткой еще шесть лет, незаконны, и требуют его немедленного освобождения. При этом в главной оппозиционной партии надеются на то, что 14 октября в поддержку бывшего главы государства выйдет критическая масса народа, с которой «Грузинская мечта» не сможет не считаться.

Впрочем, идея митинга нравится далеко не всем оппозиционерам. Часть противников власти считает, что «Нацдвижение» таким образом смещает акценты – вместо того, чтобы сконцентрировать внимание избирателей на необходимости прийти на участки 30 октября, ЕНД педалирует вопрос освобождения собственного лидера, отношение к которому у части оппозиционно настроенных граждан довольно неоднозначное. Об этом заявил лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе:

«Наша партия к этой акции не присоединяется. Может, кто-то решит пойти индивидуально, мы этому не препятствуем. Мы считаем, что президент Саакашвили заслуживает справедливого судебного разбирательства и что судебная власть должна быть освобождена от политического давления. Но мы должны сосредоточиться на втором туре, если хотим изменить ситуацию в стране, и эта цель ни в коем случае не должна быть потеряна. 30 октября во втором туре оппозиция должна победить на выборах в коалиции и подготовиться к досрочным выборам в следующем году. Без второго тура кризис не разрешится».

Скептики при этом отмечают, что для того, чтобы сформировать коалиционное правление на местах, оппозиции сначала необходимо победить. А «Грузинская мечта» явно сделает все для того, чтобы этого не произошло. И переключение внимания населения с судьбы страны на судьбу Михаила Саакашвили может разделить настроения в обществе и, как следствие, развалить еще не созданную коалицию.

По мнению конституционалиста Вахушти Менабде, хаоса добавляет то, что сегодня грузинская система правосудия находится в таком состоянии, что возможно любое толкование этого самого правосудия:

«Поэтому сегодня все переплетено. Миша – политзаключенный. «Национальное движение» объясняет нам важность наличия независимого правосудия; суд обслуживает нынешнюю власть с тем же энтузиазмом, с каким обсуживал предыдущую; бывшие высокопоставленные чиновники сегодня стали правозащитниками. Прекрасный пример с Гахария – еще вчера его обвиняли в том, что он выбивал людям глаза, а теперь он надежда демократии».

Впрочем, третий президент Грузии продолжает настаивать: единственная надежда демократии – он сам. И если до возвращения на родину и сразу по возвращении Михаил Саакашвили уверял, что у него нет никаких политических амбиций, то теперь амбиция точно есть – стать символом протеста.