В Южной Осетии выявили 120 новых случаев коронавируса, один пациент скончался

В Южной Осетии зафиксирован суточный антирекорд по числу выявленных с начала осени случаев коронавируса. Об этом сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.

«Из проведенных 295 исследований выявлено 120 положительных тестов», – заявила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.

Она пояснила, что почти половина выявленных случаев приходится на сельских жителей.

«Из общего количества вновь выявленных больных, 42% это жители Знаурского района и поселка Цинагар. В обеих местностях одинаковое количество заболевших. Меньше больных в Дзауском районе», – уточнила она.

По данным главы ведомства, зафиксировано десять «семейных очагов» заражения коронавирусом.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1537 человек, 40 человек сняты с учета за сутки. Количество инфицированных с начала пандемии составило 7067 человек, 5530 выздоровели.

В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 87-летний пациент. Это – третий летальный случай с начала недели, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.