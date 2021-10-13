Митрополит Николоз навестил Саакашвили в тюрьме

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность включения нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список так называемых иностранных агентов. Президент заявил, что главный редактор "Новой газеты" не должен "прикрываться премией", а если он нарушит закон, "она его не спасёт".

Вопрос о Муратове был задан в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" в Москве 13 октября, передаёт "Интерфакс". Ранее отмечалось, что согласно букве закона журналист может быть объявлен так называемым СМИ-иностранным агентом после получения денежной части премии. Сам лауреат сказал, что считает, что он и "Новая газета" не будут внесены в список, так как считает, что "у государства есть иммунитет на глупость".

Муратов — первый лауреат Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил её вместе с филиппинской журналистской Марией Рессой.

Путин впервые прокомментировал награду. Он не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвёртым гражданином России, отмеченным наградой. От имени Кремля это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме Муратова Путин положение оппозиционера Алексея Навального, положение оппозиции в России и, не называя, упомянул радиостанцию "Эхо Москвы".

"Что касается в целом оппозиции, то она у нас работает, жива,

критикует власть, причем критикует так жестко, как, может быть, в других

странах не делают. Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", — сказал он, имея в виду входящую в холдинг "Газпром-медиа" радиостанцию.

Про Навального, признанного правозащитниками политическим заключённым, Путин заявил, что тот приговорён к заключению за уголовные преступления, а не за оппозиционную работу. Имени политика президент, по обыкновению, не назвал.