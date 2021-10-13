3+3+Остин: Грузия ждет шефа Пентагона

Министр обороны США едет в Грузию. В Тбилиси уже назвали визит историческим. И хотя повестка встреч Ллойда Остина известна лишь в самом общем формате, «историчность» может оказаться вовсе не в размерах и характере американской помощи Грузии.

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию. Судя по заявлению официального представителя Пентагона Джона Кирби, визит состоится на следующей неделе в рамках европейского турне. Помимо Тбилиси, Остин намерен посетить Киев и Бухарест. Завершится же поездка в Брюсселе:

«Секретарь и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, завершит же этот важный визит встреча с союзниками и партнерами в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО. Я думаю, что в ближайшие пару дней у нас, вероятно, будет более официальное объявление».

Более официальное заявление, а точнее заявления, последовали из Тбилиси. В Грузии предстоящий визит уже назвали «историческим». Глава МИД страны Давид Залкалиани подчеркнул, что наличие Грузии в программе визита Ллойда Остина подчеркивает особое значение, которое Соединенные Штаты придают стратегическому партнерству с Тбилиси. Программа визита пока прорабатывается, но, по словам Залкалиани, в ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности и процесса интеграции Грузии в НАТО:

«Визит представителя администрации США такого высокого уровня является еще одним четким посланием со стороны нашего ключевого стратегического партнера в поддержку территориальной целостности, суверенитета, устойчивого демократического развития и евроатлантической интеграции нашей страны. Визит министра обороны является частью регионального турне, что, в свою очередь, показывает, насколько важны для Соединенных Штатов мир и стабильность в Черноморском регионе. Вашингтон и Тбилиси имеют прочное партнерство в оборонной сфере, что играет решающую роль в повышении боеготовности грузинской армии и ее совместимости с НАТО».

По словам министра, Грузия остается верным союзником и партнером США в деле обеспечения безопасности как на региональном уровне, так и в мировом масштабе.

В Минобороны, со своей стороны, отмечают, что, основываясь на многолетнем опыте, прочных отношениях, установленных между военными, и общих достижениях, этот визит внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление и углубление существующего партнерства между странами.

Глава военного ведомства Джуаншер Бурчуладзе видит в предстоящем визите своего американского коллеги подтверждение стратегического характера сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси, а также сигнал региональным игрокам:

«Визит министра обороны США в Грузию, конечно же, еще раз подчеркивает стратегические отношения между США и Грузией и нашу важность. Это отголосок политики, проводимой нашей исполнительной властью во главе с премьер-министром. Во-вторых, это не просто послание Грузии и ее народу, это региональный сигнал о том, что мы являемся стратегическими партнерами и стоим бок о бок в нашем регионе, как стояли в Афганистане».

Слова грузинского министра обороны о сигнале региональным игрокам особенно интересны в контексте все более активно озвучиваемой инициативы 3+3, подразумевающей политическую платформу с участием трех стран Южного Кавказа, а также Турции, России и Ирана. При таком раскладе из региональных политических процессов полностью исключается Запад.

По мнению руководителя программ российских исследований Грузинского центра стратегических исследований Торнике Шарашенидзе, авторы подобного формата пытаются вовлечь южнокавказские государства в игру, которая абсолютно не учитывает их интересы:

«Кого устраивает такой формат, который подразумевает неучастие Запада, изолирование Запада? Скорее всего, всех троих (Турцию, Россию, Иран) в некоторой степени. В первую очередь, наверное, Иран и Россию. И в меньшей степени Турцию, потому что, я думаю, что Турция не готова остаться один на один с Россией. Это не в турецких интересах, потому что мы прекрасно знаем, как все это заканчивалось. Не очень хорошо для Турции. Но в то же самое время, конечно, у Турции есть некие причины быть недовольной и позицией Евросоюза, и позицией вашингтонского, скажем так, обкома. Турция сейчас пытается доказать, что она может прожить без американцев и европейцев. Я думаю, что это игра. Игра между двумя партнерами – Турцией и Западом. Насколько далеко пойдет в этой игре Турция, – это очень интересный вопрос. Потому что, опять же, я думаю, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе прекрасно понимают, что Турция остаться один на один с Россией, наверное, не в состоянии. И там тоже, так сказать, сидят и смотрят: ну посмотрим, ребята, доиграетесь или нет».

Что касается Грузии, то, по мнению эксперта, участие страны в формате 3+3 опасно, и Тбилиси, судя по всему, это осознает. Но не может просто так отказаться от инициативы, озвученной в первую очередь главным региональным партнером страны – Турцией. Поэтому грузинским властям приходится тянуть время и надеяться на то, что Запад все же каким-то образом заявит о своем участии в большой южнокавказской политике:

«Конечно, участие Грузии в формате, который изолирует Запад, – неприемлемо, само собой, это опасно. С другой стороны, если наши власти станут тянуть время, Тбилиси, скорее всего, придется предложить что-то новое от своего имени. И в этом плане мне нравится, честно говоря, очень то, что Тбилиси сейчас пытается играть роль посредника между Баку и Ереваном. Кое-что из этого получилось, мы видели. Благодаря этому освободили армянских военнопленных. Но насколько далеко это может пойти, насколько Россия позволит Тбилиси играть такую роль, – это очень сложный вопрос. Конечно, Россия не позволит кому бы то ни было, тем более маленькой Грузии, играть роль посредника в Карабахском конфликте. Так что мы, скорее всего, будем тянуть время, будем отговариваться, что вот, мол, мы вовлечены, посредничаем. И будем надеяться, что сильно нас в этот формат 3+3 втягивать не будут».

Визит министра обороны США может оказаться как раз таким сигналом. Примечательно, что Ллойд Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, что говорит о важности для Вашингтона Черноморского региона. Но при этом не заедет в Турцию. И грузинская часть турне, особенно учитывая слова министра обороны Бурчуладзе о некоем сигнале всему региону, может оказаться заявкой Запада на участие в урегулировании южнокавказских вопросов.

Торнике Шарашенидзе не исключает, что внезапная дипломатическая активность Грузии может быть частью возвращения Запада в регион:

«Если это не наша инициатива, то, скорее всего, получили подачу из Брюсселя или из Вашингтона. Потому что интересы Евросоюза и американцев в том, чтобы Баку с Ереваном примирились без участия Москвы. В этом плане, если Тбилиси будет некой альтернативой… насколько это реально – не знаю, потому что Москва вряд ли это позволит. В первую очередь Москва, конечно, будет сильно давить на Ереван. Но все равно приятно, что кое-что получилось».

Дальнейшие успехи, считают многие аналитики, напрямую связаны с тем, какую позицию займут Брюссель и Вашингтон. Если у Тбилиси появится мощная дипломатическая «спина» в лице ЕС и США, посредническая роль Грузии может перейти на совершенно другой уровень, а опасный для страны формат 3+3 превратиться в куда более перспективный 3+3+2.