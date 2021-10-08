3+3 не равно НАТО 

В Грузии прошло пленарное заседание Военного комитета НАТО. Это уже четвертая по счету встреча высшего военного органа Североатлантического альянса на территории страны. В обсуждении стратегии безопасности в Черноморском регионе приняли участие и представители Тбилиси.

Сотрудничество Грузии и НАТО характеризуется беспрецедентной, необратимой динамикой, о чем свидетельствует сильная политическая и практическая

поддержка Брюсселя в процессе подготовки к вступлению Грузии в Североатлантический альянс – так министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе охарактеризовал прошедшее в местечке Цинандали выездное заседание Военного комитета НАТО. По словам главы оборонного ведомства, сегодня Тбилиси, несмотря на стоящие перед ним вызовы, планомерно проводит реформы в военной сфере с целью полного соответствия стандартам альянса. При этом Бурчуладзе упомянул недавнее заявление генсека НАТО, отметив, что слова Йенса Столтенберга в Тбилиси воспринимают как позитивный сигнал:

«Нас обнадеживает недавнее заявление Генерального секретаря Столтенберга, в котором он повторил, что никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в наши отношения, и еще раз заявил о поддержке союзниками присоединения Грузии к Североатлантическому союзу. Решение Грузии о вступлении в НАТО является сильным и теперь закреплено в основном законе страны, в Конституции, при твердой поддержке правительства Грузии, большинства различных политических сил и, что наиболее важно, воли грузинского народа».

При этом Бурчуладзе опустил продолжение реплики Столтенберга, заявившего, что вступления Грузии и Украины в НАТО не стоит ожидать в ближайшем будущем.

Со своей стороны, недавно вступивший в должность председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул важность Грузии как союзника альянса и вклад, который страна внесла в обеспечение глобальной безопасности. Упомянул Бауэр и деструктивную роль России в регионе:

«Мы хотим отметить значительный прогресс, достигнутый Грузией на пути реформ, мы должны помочь Грузии в укреплении ее обороноспособности и взаимодействия с Североатлантическим альянсом. Мы тесно сотрудничаем с Грузией в вопросах безопасности в ответ на растущие усилия России по дестабилизации в Черноморском регионе и приветствуем шаги, предпринятые для реализации обновленного Основного пакета НАТО-Грузия. Мы готовы усилить нашу поддержку Грузии, в том числе, в области устойчивости к гибридным угрозам, в области обучения, проведения маневров, а также в плане обеспечения безопасной системы связи. Безусловно, Черноморский регион – одна из самых важных областей интересов НАТО».

В ходе визита адмирал Бауэр провел встречи на высшем уровне. В частности, с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, который по итогам переговоров разразился восторженным комментарием в Twitter:

«Отличная встреча с председателем Военного комитета НАТО. Визит свидетельствует о поддержке стремления Грузии к членству в НАТО! Обсудили безопасность на Черном море, прогресс в сотрудничестве с НАТО и наше активное участие в обеспечении глобального мира и безопасности».

В «Грузинской мечте» визит Военного комитета НАТО позиционируют как подтверждение того, что страна не исчезла из повестки международного сообщества. Глава МИД Давид Залкалиани в связи с этим подчеркнул:

«Это еще один ответ на критику наших оппонентов, что Грузия исчезла с радаров, что на встречах высокого уровня о Грузии речь не идет и так далее. Выступая с заявлением о вопросе членства Грузии в НАТО, господин Столтенберг сказал, что обсуждал вопрос Грузии во время встречи с Байденом в Вашингтоне. Это еще один ответ скептикам и тем, кто обманывает наше общество. Они говорят, что Грузия исчезла с радаров. С каких радаров? Вот уже три дня Столтенберг говорит о Грузии».

К слову, о Грузии говорит не только Столтенберг. И не только в контексте евроатлантических перспектив Тбилиси. На днях Грузия появилась и на радарах Москвы в контексте пресловутой «платформы 3+3». Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что в Кремле ждут присоединения Грузии к площадке, на которой править бал будут Москва, Анкара и Тегеран. При этом Лавров уверен: это пойдет Тбилиси только на пользу:

«Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов».

И Грузия, судя по всему, уже не столь явно против. Все тот же министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, говорящий о растущем интересе со стороны НАТО и усиливающейся роли Грузии как в глазах Брюсселя, так и в самом регионе, не исключает, что Тбилиси стоит задуматься о том или ином участии в платформе, где одну из ведущих ролей намерена играть Москва:

«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деоккупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее хочу предоставить общественности такую позицию для размышления: в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем представлены – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту».

Необходимость поразмыслить над такой позицией Залкалиани оправдывает тем, что противном случае Тбилиси может быть исключен из важных экономических процессов в регионе.

По мнению наблюдателей, фактор возможной изоляции Грузии со стороны крупнейших региональных игроков может сыграть злую шутку не только с Тбилиси, но и с коллективным Западом. Турция, несмотря на то, что является членом НАТО и стратегическим партнером Грузии, в регионе предпочитает руководствоваться собственными интересами. Россия и Иран тем более не стремятся учитывать интересы Вашингтона и Брюсселя. А нерешительность некоторых членов НАТО в отношении евроатлантических перспектив Грузии может дорого обойтись как самому альянсу, так и Тбилиси, считает бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза:

«НАТО проводит важные военные учения в Грузии, отношения Грузии и НАТО укрепляются. Но, несмотря на это, та же Германия не хочет провоцировать Россию членством Грузии. Именно поэтому я не вижу перспективы полноценного членства в предсказуемом будущем. Думаю, Грузия достигнет своей цели, но политика Германии и не только… других членов – Испании, Италии – должна измениться. Важно, что остальные члены альянса осознают, что Грузия – особенный партнер и ей нужна поддержка. Но без пятой статьи Устава НАТО Грузия не сможет быть полностью защищенной. Поэтому необходимо, чтобы и члены альянса, и Грузия вели ответственную политику по сдерживанию России».

По мнению Брайза, НАТО один раз уже допустило ужасную ошибку на саммите в Бухаресте, фактически дав «зеленый свет» Москве на осуществление агрессии против Грузии и Украины. И сейчас и Тбилиси с Киевом, и Вашингтону с Брюсселем нужно приложить усилия, чтобы не наступить на те же грабли.