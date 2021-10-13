Коронавирус в Абхазии: 158 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались

«В отношении Михаила Саакашвили у меня было такое послание - думаю, что мы все и вся страна стоим перед большим вызовом, и выход состоит в том, чтобы прекратить риторику ненависти, прекратить плохие разговоры друг о друге», - заявил журналистам митрополит Ахалкалаки и Кумурдо, владыка Николоз (Пачуашвили) после посещения в руставской тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Как отметил владыка Николоз, каждый должен думать о примирении и христианском прощении. Кроме того, владыка Николоз надеется, что Михаил Саакашвили выйдет из тюрьмы и «начнется новая эра, новая эпоха в истории нашей страны».

«Я не могу сказать вам, как он себя чувствует. То, что я увидел, он выглядит обыкновенно. Кроме того, что у нас был человеческий разговор, у меня было к нему одно послание – думаю, что мы все и вся страна стоим перед большим вызовом, и выход отсюда в прекращении риторики ненависти, прекращении плохих разговоров друг о друге. Я попросил г-на Михаила призвать своих сторонников к тому, чтобы вместе подумать о примирении, о христианском прощении. Нам очень многое нужно простить друг другу. Я думаю, что это все начинается еще с нашего прошлого, с периода коммунистов, затем первый президент, тяжелые 90-е годы, и сегодня тоже нам есть, что простить друг другу. Если мы будем считать друг другу, кто какое преступление совершил, так страна не сможет продвинуться вперед.

Я сказал г-ну Михаилу, что страна стоит перед очень большим вызовом, мы должны помириться с нашими абхазскими и осетинскими братьями ... Пролито много крови и с нашей стороны, и с их стороны. Сведение счетов не будет перспективным. Я попросил об этом г-на Михаила и он записал в своем обращении, что, надеюсь, будет опубликовано. Хочу призвать и вас прекратить риторику ненависти по отношению друг к другу. Я очень надеюсь, что г-н Михаил выйдет из тюрьмы и начнется новая эра, новая эпоха в истории нашей страны тем, что действующие и будущие власти найдут общий язык», - заявил владыка Николоз.

По его словам, первые лица страны должны дать гражданам пример терпимости.