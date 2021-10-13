«Победили только театр». В Абхазии побит рекорд по числу инфицированных коронавирусом

В Абхазии зафиксирован новый рекорд по числу выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 235 из 711 протестированных, скончалось три человека, в том числе мужчина 40 лет. Вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт» в республике проходит медленно.

По данным Минздрава РА, на 12 октября в Абхазии российской вакциной «Спутник Лайт» вакцинировано 3 096 человек. Напомним, что в августе в Абхазию из России доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве пяти тысяч доз. Ранее в апреле первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в республику из России.

«Спутнику V» доверяли больше

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, член оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа пояснила, почему в Абхазии идет медленно вакцинация:

«Спутник V» мы ждем. К нему все-таки на сегодняшний день больше доверия у населения, но это тоже обосновано, потому что пациент, который не болел и не вакцинировался ранее, такому пациенту, действительно, показана двухкомпонентная вакцина, для того чтобы получить хороший протективный иммунитет. Другое дело, что пациенты, которые болели более чем полгода тому назад, пациенты, которые вакцинировались уже более полугода тому назад, спустя полгода должны пройти вакцинацию «Спутником Лайт». Пациенты, которые не вакцинировались «Спутником V», не болели, а с учетом того, что сегодня в Абхазии есть одна вакцина – это «Спутник Лайт», мы убедительно рекомендуем вакцинироваться именно «Спутником Лайт». Не дожидаться «Спутника V», потому что мы не знаем точно, когда «Спутник V» прибудет в страну».

Алиса Матуа уточнила, что иммунитет будет выработан, не такой мощный, как после двухкомпонентной вакцины, но защита будет. И если пациент будет инфицирован, то он должен легче перенести заболевание.

Специалист сообщила, что среди инфицированных в стране есть те, кто ранее делал вакцину, но их мало. В основном львиная доля заболевших – это те, кто не вакцинировался. Вирусолог отметила, что рост заболевания связан с несколькими факторами:

«Часть людей расслабились, понятно, что очень тяжело в таком состоянии находиться в течение уже чуть ли не двух лет. Но если такая сложная эпидемиологическая ситуация остается в стране, все-таки каждый из нас обязан быть сознательным и бдительным. Масочный режим и социальную дистанцию надо научиться соблюдать. Безусловно, вакцинация идет не таким активным процессом, как нам хотелось, тоже влияет на то, что у нас большее количество пациентов и заражается, и тяжело болеет».

Заразилось в два раза больше детей

Педиатр, член координационного штаба при Минздраве РА Есма Гуния сообщила «Эху Кавказа», что среди детей отмечается рост заболеваемости в два раза, если сравнивать статистику за август и сентябрь: в августе COVID-19 подтвержден у 122 детей, в сентябре – у 304-х.

«В связи с открытием школ и садиков, дети общаются между собой. Родители еще не расценили тяжесть состояния ребенка, не восприняв, что ребенок болеет, могут отправить его в образовательное учреждение.

– Как вообще дети переносят COVID-19?

– У нас есть двухмесячные дети с ковид-положительным анализом. Мы пытаемся охватывать и ежедневно держать под контролем всех детей, потому что неизвестно, какую реакцию даст организм. За три месяца, если брать статистику, 10 детей было госпитализировано в Гудаутский госпиталь».

Начальник отдела по связям с общественностью Минпроса республики Аслан Кутелия отметил, что учебный процесс в школах республики продолжается, за исключением нескольких.

«На данный момент закрыты две школы в Очамчырском районе. Это деревенские школы, где численность детей небольшая. Районным санитарным врачом принято решение объявить недельный карантин в школе. Это в Члоуской школе и в Кутолской школе. В Галском районе также закрыты три школы, малочисленные школы. Что касается г. Сухума, закрытых школ нет. В г. Сухуме пять классов закрыты. В первой школе два класса закрыты», – уточнил Аслан Кутелия.

Всего по республике болеют около 65 преподавателей и около 300 учеников. Он сообщил, что на днях при финансовой поддержке международной организации ЮНИСЕФ школам были переданы дезинфицирующие средства для рук.

В Сухумской инфекционной больнице мест уже нет

Депутат парламента, врач Алхас Джинджолия заявил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидался. Он включен в график дежурства в Гудаутском ковидном госпитале.

«Когда роста не было, ситуация стабилизировалась, немного медики передохнули в этот период. Многие не дежурили в Гудаутском госпитале. Сейчас графики возобновлены. Начали работать в прежнем режиме. Госпиталь в «Айтаре» заполнен, в Сухумской инфекционной больнице мест нет. Идет наполнение Гудаутского госпиталя. Ныне действующий штамм «дельта», он более агрессивный, скоротечный, тяжелее течение, клинические проявления наступают быстрее, и отяжеление больных наступает быстрее. Это тоже, конечно, суммарно выражается в большем количестве тяжелых больных, нехватке реанимационных мест, нехватке персонала и затрат больше на лечение», – сказал врач.

Алхас Джинджолия отметил, что болезнь молодеет вслед за изменением штамма вируса. Он уточнил, что препарат «Актемра» приобрести сегодня практически невозможно, так как в мире на него наблюдается большой спрос:

«На сегодняшний день Минздрав ведет закупки препарата «Артлегия». Он считается не таким эффективным, как «Актемра». Чем ничего, хоть это. И то не успевают закупать, такая потребность. Сразу же практически 40 доз потрачено, 50 доз улетает моментально».

Ограничительные меры, которые были введены в стране, не соблюдаются.

«Давайте вообще отменим эти меры ввиду их просто абсурдности. Победили только театр. Зачем тогда этот режим соблюдать, зачем его вводить?»

Алхас Джинджолия призвал всех соблюдать меры и ввести, наконец, адекватное к ним отношение со стороны государства, требовать их соблюдения. И начать информационную кампанию и пропаганду вакцинации. Это очень важно:

«Людям надо объяснить, что происходит и что надо делать, нормальным, понятным языком. Что будет, если всего этого не сделать? Будет потеря 1-2% населения. Сначала говорили 0,5%, но при таких темпах уже не за горами 1-2%. Это огромное число для потерь в мирное время».

На 12 октября в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии – 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 37, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 167 человек. Зарегистрировано 428 летальных случаев. Выздоровели 24 067 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия