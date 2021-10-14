В России подтвердили, что пропускная способность «Верхнего Ларса» временно снижена

Американский сенатор-республиканец Тед Круз уже несколько месяцев фактически препятствует утверждению в Сенате кандидатур, предложенных администрацией Джо Байдена на посты чиновников Госдепартамента и послов в зарубежных государствах. Своими действиями он добивается от администрации введения санкций против газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию.

О конфликте Круза и Белого дома пишет в четверг издание Politico. По его данным, из-за устроенной сенатором обструкции в Сенате "зависли" кандидатуры десятков послов, предложенных администрацией Байдена. Как правило, сенаторы от обеих партий не возражают против кандидатур послов и одобряют их в рамках ускоренной процедуры. Однако Круз – единственный из сотни сенаторов – требует рассмотрения по полной процедуре, с многочасовыми дебатами. Это, в свою очередь, препятствует Сенату заниматься другими делами. В том числе поэтому за почти 10 месяцев президентства Байдена Сенат утвердил только 2 кандидатуры послов – в Мексике и в ООН.

Всего же, по подсчётам Politico, срок ожидания утверждения кандидатур в администрацию Байдена в Сенате сейчас составляет более трёх месяцев. Меньше он был даже при Дональде Трампе, против ряда кандидатур которого выступали демократы.

По словам чиновника администрации, которого цитирует Politico, ситуация с неназначением послов "начинает наносить США ущерб на международной арене".

Круз – один из самых последовательных критикой "Северного потока – 2". Он был одним из инициаторов введения санкций против судов-трубоукладчиков, из-за которых газопровод был достроен на полтора года позже, чем планировалось. Сейчас он заявляет, что всего лишь добивается от администрации соблюдения закона о санкциях, и требует их ввести не только против компаний-владельцев трубоукладчиков, но и против самого газопровода. Администрация Байдена формально ввела санкции против компании "Северный поток – 2" и её главы, однако тут же их приостановила, сославшись на соображения национальной безопасности. Белый дом утверждает, что по-прежнему против газопровода, считая его орудием шантажа Москвы в отношениях с ЕС и Украиной, однако не хочет портить отношения с Германией. Кроме того, администрация сомневается, что новые санкции помешали бы уже достроенному газопроводу заработать.

Как пишет Politico, в августе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пытался убедить Круза отказаться от обструкции, однако разговор законочился "плохо": сенатор начал настаивать на своём, а представитель администрации дал ему понять, что дополнительные санкции во время президентства Байдена вводиться не будут.

"Северный поток – 2", который поддерживает Германия и ряд других стран ЕС и против которого выступают Украина и несколько государств ЕС, достроен и сейчас проходит процедуру сертификации. Она может завершиться в начале будущего года.