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Сторонников Саакашвили забрасывают яйцами и вениками

Сторонников Саакашвили забрасывают яйцами и вениками
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Сторонников Саакашвили забрасывают яйцами и вениками

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Сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые направляются на акцию в Тбилиси, забросали яйцами и вениками. Оппозиционерам напоминают о пытках, которые были в грузинских тюрьмах во время правления Саакашвили.

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