За дешевый газ платят дважды

На фоне беспрецедентного роста цен на газ в Европе ситуация в Грузии благодаря платежам за транзит пока стабильна. Однако эксперты предупреждают: долго это не продлится, тем более что тарифы для населения практически не менялись с 2012 года.

Из-за необычно холодной погоды и сокращения местных поставок в ЕС цены на природный газ подскочили до рекордного уровня. Если в начале августа газ стоил около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября цена выросла более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров сегодня цена стабилизировалась на уровне 1200 долларов. В целом с начала года цены выросли более чем на 300%. К примеру, Молдова, до сентября покупавшая российский газ из расчета 200 долларов за 1000 кубометров, уже вынуждена платить за тот же объем 790 долларов.

Энергетический кризис в Европе пока никак не затронул Грузию, поставки в которую из Азербайджана стабильны, причем сразу по двум магистральным трубопроводам, поставляющим газ, в том числе, через Грузию в ЕС по Трансанатолийскому газопроводу (TAP). Также Грузия может импортировать из России до 200 миллионов кубометров газа по льготной цене 185 долларов за тысячу кубометров.

Данные по оплате транзита засекречены, однако, по неофициальной информации, после полного освоения фазы «Шах-Дениз-2» Грузия в качестве платы за транзит получает часть газа бесплатно, часть - по льготным ценам, что в большей части покрывает бытовые потребности населения. Потребление газа Грузией превысило 2,5 миллиарда кубометров, параллельно растет цена доллара, на который происходят межгосударственные взаиморасчеты за газ.

Что касается тарифов для населения, то они с 2012 года выросли всего на 6% – на 54 тетри за кубометр, однако доллар США подорожал на 88% с 2012 года. Возникает вопрос, какой механизм поддерживает относительно неизменный уровень тарифа на газ при резком обесценении лари?

По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, государство задействовало сразу несколько рычагов, в том числе т.н. социальный газ, поступающий в счет оплаты транзита за газ:

«Необходимо понимать, что газ является нетипичным рыночным продуктом, и, как правило, его распределяют естественные монополисты, поэтому в качестве противовеса действует регулирующая комиссия, которая устанавливает тарифы для населения. При этом тарифы на коммерческий газ не регулируются, поэтому они более чем в два раза превышают потребительские. Получается, что население на деле получает дешевый газ, но, с другой стороны, все это бумерангом возвращается растущей инфляцией и подорожанием товаров первой необходимости из-за дороговизны коммерческого газа. В отличие от развитых стран, где, наоборот, газ для производства дешевле, что обеспечивает устойчивый экономический рост и, как следствие, рост благополучия граждан. У нас сложилась обратная система, и, к сожалению, за годы независимости никто не попытался ее сменить».

Кроме прочего, низкий тариф на газ достигается за счет субсидий, которые с 2013 года Государственная корпорация нефти и газа по поручению правительства выплачивает из своих доходов для поддержания стабильности тарифа. Согласно последнему документу, подготовленному Минфином, субсидия тарифа на газ госкомпании в 2020 году обошлась в 199 миллионов лари, а в 2021 году прогнозируемый объем этой деятельности Минфин оценивает в 302 миллиона лари, то есть за последние два года этот компонент обошелся государству в 500 миллионов лари.

По словам Иосифа Арчвадзе, в случае устойчивого роста мировых цен на газ, государство будет вынуждено пересмотреть тариф, так как не располагает ресурсами по его сдерживанию:

«То, что происходит в Европе сейчас, будет иметь последствия и для Грузии. Да, у нас есть подушка безопасности в виде бесплатного социального газа, но, если цены в ближайшее время не стабилизируются, это обязательно скажется на нашей реальности».

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году через Грузию по газопроводам «Шах-Дениз-1» и «Шах-Дениз-2» было прокачано в общей сложности 11,1 миллиарда кубометров природного газа, что стало рекордным объемом транзита – на 21% больше, чем в 2019 году. Согласно нынешней динамике экспорта газа, в текущем году его загрузка увеличится еще на 15%.