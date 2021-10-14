Народную тропу к Михаилу Саакашвили закидали вениками

Несколько тысяч сторонников третьего президента Михаила Саакашвили потребовали сегодня его освобождения из тюрьмы. И хотя сам заключенный на 14-й день голодовки призывал общество к примирению, а оппозицию – к сплочению для победы над «Грузинской мечтой», в автомобили его активистов, пока они добирались из регионов в столицу, летели веники и костыли. О необходимости примирения в обществе говорил сегодня и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, однако с оговоркой, что такая задача под силу только правящей партии.

Автоколонны со сторонниками Михаила Саакашвили с утра выехали из регионов и направились в Тбилиси. Но у въездов во все крупные города – Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, их ожидали активисты правящей «Грузинской мечты» с вениками и костылями. Эти предметы, как говорили сами активисты, олицетворяют негуманное обращение с заключенными в годы президентства Михаила Саакашвили.

Тем не менее дорожные контракции не стали преградой для сторонников третьего президента, и к шести часам вечера они уже заняли центральный проспект Руставели в столице и направились к площади Свободы, скандируя: «Свободу Мише, да здравствуют Миша и Грузия!»

Разогрев публику музыкой и зажигательными речами о важности и неминуемости освобождения Михаила Саакашвили, организаторы акции солидарности от «Нацдвижения» уступили микрофон гендиректору ТВ «Мтавари», адвокату Саакашвили Нике Гварамия. Тот зачитал обращение третьего президента, преисполненного уверенности в победе на предстоящих вторых турах муниципальных выборов 30 октября оппозиционных кандидатов, в основном от «Нацдвижения». В этой победе Михаилу Саакашвили видится и возможность своего выхода из тюрьмы. В обращении третий президент пообещал покончить с политическим реваншизмом:

«Сегодня стране больше всего необходимо примирение, к этому мы должны быть готовы. Для страны жизненно важно прекратить унижать, поливать грязью, ненавидеть друг друга, нужно простить друг друга. Я это пишу из тюремной камеры, куда заключен незаконно. Но, выйдя на свободу, я в первую очередь буду действовать именно в таком духе».

Все последующие выступающие говорили о заслугах Михаила Саакашвили, о том, что необходимо стране после застоя, который принесла, по их словам, «Грузинская мечта»: энергичное правление и стремление к демократическим реформам, как это было после «Революции роз».

«Сегодня через мегафоны она снова глумились над жертвами пыток в тюрьмах», – сказал вечером пресс-спикер «Грузинской мечты», депутат Шалва Папуашвили.

Несколькими часами ранее с критикой на Саакашвили вновь обрушился премьер- министр Ираклий Гарибашвили. Выйдя из собора Светицховели во Мцхета, он говорил о важности единства народа, примирения и спокойствия. Сначала Гарибашвили заявил, что «устал говорить о заключенном Саакашвили», но в считанные секунды нашел в себе силы обрушиться на ненавистного оппонента:

«Заключенный Саакашвили в Грузию приехал лишь с одной целью – устроить дестабилизацию, очень тяжелую провокацию, в том числе осуществить убийства, если, конечно, все случилось бы так, как он задумал. Слава богу, мы страну оградили от этого большого испытания и этой провокации».

Но после вторых туров, пообещал Гарибашвили, и основательной победы на них «Грузинской мечты» страна встанет на путь спокойствия и стабильности.

В правящей силе также дали понять: какими бы масштабными не были акции солидарности с Михаилом Саакашвили и протесты против его содержания за решеткой, третий президент до конца будет отбывать тюремный срок.

В грузинском обществе нет единого мнения по поводу бурно обсуждаемой судьбы третьего президента. Одни считают, что Михаила Саакашвили нужно простить, другие – категорически против этого. Мнения по этому поводу разделились и среди членов Священного синода ГПЦ. Несколько митрополитов подписали петицию за освобождение Михаила Саакашвили, они считают это предусловием примирения политических оппонентов и их сторонников. Однако другие члены синода не намерены этого делать, почему – пояснил митрополит Иоане Гамрекели:

«Да, примирение необходимо, согласен. Но когда виновный не раскаивается, а, напротив, еще и хулиганит, – так примирение не происходит».

Между тем все больше правозащитных НПО заявляют, что дело Михаила Саакашвили и условия его содержания в тюрьме приобретают политические признаки. На 14-й день голодания его лечащий врач Николоз Кипшидзе снова не получил разрешения тюремной администрации на встречу с Михаилом Саакашвили.