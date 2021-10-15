Лев Гяммер: «Настанет время, когда я смогу вернуться на родину»

«Грузия – не мой враг и не враг русского народа, это – враг Путина», говорит 20-летний Лев Гяммер, бывший координатор краснодарского штаба Алексея Навального. Около десяти дней назад Лев был вынужден покинуть Россию. Теперь он живет в Тбилиси.