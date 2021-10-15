Армянский правозащитник Георгий Ванян скончался от коронавируса в Тбилиси

В тбилисской клинике от коронавируса скончался известный армянский правозащитник Георгий Ванян.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Тбилиси и коллег Ваняна в Армении.

9 октября правозащитник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В последние годы он жил в селе Цахкаван в Тавушской области Армении.

Вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами гражданского общества Ванян инициировал «Текалинский процесс» — длительную миротворческую кампанию в грузинском селе Текали недалеко от границ трёх стран Южного Кавказа. Благодаря этой кампании жители приграничных регионов Армении и Азербайджана встречались в Грузии для прямого диалога после первой карабахской войны.

Как бывший театральный режиссер, он также организовал «Текалинский фестиваль искусств и трансформации конфликтов» в Грузии и пытался организовать показы азербайджанских фильмов в Армении.

После начала Второй Карабахской войны он написал в соцсети, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». После этого к нему пришли полицейские и сказали, что ему грозит штраф, сообщало тогда издание OC Media.