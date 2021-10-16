COVID в Грузии: более 5 тысяч случаев заражения, скончались 44 пациента

В Грузии выявили 5 076 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 25 августа число заболевших за сутки превысило 5 тысяч. Рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 в Грузии был зафиксирован 17 августа – тогда за сутки коронавирус подтвердился у 6 208 человек. Этот показатель считается пиком четвертой волны, оказавшейся для страны самой тяжелой. Общее число случаев заражения, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 657 753.

За последние сутки в Грузии провели около 63 тысяч тестов на коронавирус. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,06%, за последние две недели – 8,04%, а за последнюю неделю – 8,77%.

Более 31% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 599. Абсолютный рекорд по числу новых случаев заражения зафиксирован в Имерети – 1 028 и в Кахетии – 720. В Самегрело и Земо Сванети выявили 435 фактов, в Шида Картли – 387, в Квемо Картли – 309, в Аджарии – 159, в Гурии – 144, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 85, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 73.

От ковида умерли еще 44 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 440.

Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 609 987.

На данный момент в Грузии 38 300 активных случаев коронавируса. Из них 5 176 пациентов (около 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 180 больных тяжелое, 252 подключены к аппаратам ИВЛ. 922 гражданина (2,4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 202 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 59 граждан, а в самоизоляции – более 28,3 тысячи.