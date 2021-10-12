Коронавирус начинает зимнее наступление

Суточная заболеваемость COVID-19 вновь приблизилось к пятитысячной черте. Грузинские специалисты объясняют новую вспышку несколькими причинами, в частности, низкими темпами вакцинации. При этом, несмотря на мрачную статистику, в стране практически сняты все ограничения, кроме обязательного ношения масок в местах скопления людей.

После некоторого замедления темпы распространения коронавируса вновь сравнялись с пиковыми показателями середины августа – за прошедшие сутки после проведения 48 тысяч тестов выявлены 4 775 инфицированных.

Эти данные обсуждались сегодня на экстренном заседании координационного совета. Прошедшие 2 октября муниципальные выборы, возобновление очного учебного процесса в школах с 4 октября, резкое снижение темпов вакцинации, игнорирование масочного режима – основные причины, которые, по мнению главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, способствовали новой вспышке заболевания.

«Все показатели ухудшились, соотношение тестов к выявленным случаям превысило 10%, индекс смертности повысился до 1,43%, 37 человек погибли сегодня. Примерно с 18 сентября частота ежедневных прививок неуклонно снижается, особенно в октябре. Если нам не удастся повысить уровень вакцинации, пятая волна будет более сложной для страны. Хочу обратить внимание, что в пересчете на 100 тысяч жителей самая низкая заболеваемость в Тбилиси и Аджарии, потому что уровень вакцинации там самый высокий. 52% вакцинированы в Тбилиси, мы близки к 60%-ному порогу, у нас также довольно неплохие показатели по Аджарии. Зато высоки темпы инфицирования в Имерети и Кахетии, где крайне неудовлетворительные темпы вакцинации», – сказал Гамкрелидзе.

Действительно, за последние сутки в Грузии первой дозой вакцины привились всего 1703 гражданина при запланированном Минздравом суточном темпе вакцинации в 30 тысяч человек. По словам замминистра Тамар Габуния, эпидемиологическая ситуация вновь приблизилась к опасной черте, однако больничный сектор в максимальной готовности:

«До девяти тысяч коек мобилизовано, на сегодня 4616 пациентов находятся в клиниках, 255 человек – в реанимации. Что касается вакцинации, то в настоящее время более одного миллиона граждан были вакцинированы одной дозой, обе дозы были полностью введены 879 630 гражданам, что составляет лишь около 30% взрослого населения, и мы думаем нарастить этот показатель».

Для этого власти намерены формировать выездные бригады, которые в сельской местности будут прививать всех желающих, о принудительной вакцинации определенных социальных групп речь не идет, заверила чиновница.

Несмотря на показную активность правительства, процесс вакцинации безнадежно провален, считает Серго Чихладзе, директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики:

«В целом я выступаю против принудительной вакцинации населения, так как это, исходя из нашей реальности, способно существенно усугубить негативную ситуацию, которая сложилась из-за бездействия властей. Согласно сентябрьскому опросу авторитетной международной организации, 42% опрошенных в Грузии не осведомлены о реальной пользе вакцин. Это означает, что за все время пандемии власти не мобилизовали весь ресурс для разъяснительной работы с людьми, отдав предпочтение избирательной кампании. Результат налицо, и власти вновь ничего не предприняли конкретного, пустив ситуацию на самотек. И мы наблюдаем, как в странах с высоким уровнем вакцинации смертность неуклонно идет на спад и люди возвращаются к нормальной жизни, тогда как у нас каждая следующая волна оказывается смертоноснее предыдущей, и не видно никакого просвета».

Единственное конкретное решение по итогам заседания координационного совета принято в отношении т.н. бустерной, третьей дозы вакцины от коронавируса. Она будет предложена лицам старше 50 лет по истечении шести месяцев после второй прививки, а также людям, имеющим хронические заболевания или с ослабленной иммунной системой. Иммунизация третьей дозой вакцины «Пфайзер» в порядке исключения будет разрешена людям, привитым китайскими вакцинами и имеющим официальные приглашения на поездку в страны ЕС, где эти вакцины не прошли авторизации на применение.