Латвия подарила Грузии более 83 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer

Латвия подарила Грузии 83 070 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.

С недавнего времени в Грузии прививки вакциной Pfizer разрешены детям с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет, а также детям от 12 до 15 лет, которые планируют выехать за границу. Для всех остальных групп населения Грузии в случае вакцины Pfizer возрастной порог составляет 16 лет.

Необходимо отметить, что в конце октября в Грузии начнут делать бустерные прививки от коронавируса. В случае введения третьей дозы граждане смогут выбрать вакцины Pfizer, Sinovac или Sinopharm, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 16 октября в Грузии провели 1 899 938 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.