В Рустави проходит акция под лозунгом «Палач – в тюрьму»

Соединенные Штаты с 8 ноября разрешат въезд на свою территорию полностью вакцинированным от COVID-19 пассажирам из 33-х стран, ранее попавших под ограничительные меры.

Согласно решению Белого дома, у въезжающих помимо полного курса прививок должен быть отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее трех суток до поездки. Режим обязательного карантина не предусмотрен, передает «Би-би-си».

Новые правила означают завершение действия жестких мер, введенных в прошлом году. Они запретили въезд в США большинству иностранцев, которые в течение двух недель до поездки побывали в Китае, Индии, ЮАР, Иране, Бразилии, Великобритании и еще ряде европейских стран. При этом Соединенные Штаты на протяжении всей пандемии разрешали въезд иностранным авиапассажирам из более чем 150 государств. Такая политика, как утверждали критики, не имела смысла, поскольку в черный список не попали некоторые страны с высоким уровнем заражений, отмечается в публикации «Голоса Америки».

В Вашингтоне подчеркивают, что в США смогут въехать те, кто сделал прививку одним из препаратов, одобренных американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения. В перечне указаны, среди прочего, широко применяемая в Великобритании AstraZeneca, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Впервые о намерении отменить действующие ограничения для путешествующих администрация американского президента Джо Байдена объявила в сентябре. То, что США сделали это позднее многих других государств, вызвало трения между Вашингтоном и рядом его союзников.