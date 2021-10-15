Михаил Саакашвили желает здоровья и победы

Состояние здоровья третьего президента Михаила Саакашвили вызывает все больше опасений его соратников и политиков западных стран. Уже пятый день к нему не может попасть личный врач. Сам Саакашвили не намерен прекращать голодовку и призывает своих сторонников к ежедневным акциям с требованием его освобождения. С этим призывом к грузинским властям обращаются все больше европейских политиков.

«Хочу попросить всех тех, кому это подвластно: пустите к нему лечащего врача», – это было первое, что сказал журналистам епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе) после встречи в тюрьме с Михаилом Саакашвили.

До него беспокойство состоянием здоровья третьего президента и тем, что его лечащий врач пятый день дожидается допуска к нему, выразила представителям СМИ украинский депутат, гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько. По ее же словам, сил третьему президенту придала вчерашняя масштабная акция с требованием его освобождения:

«На данный момент, к сожалению, он не собирается прекращать голодовку, потому что это его борьба. Он считает, что это такой вот способ показать, что он невиновен. И вчерашний день дал ему очень много сил и очень хорошее настроение – видеть, что грузинский народ имеет надежду».

Насколько Саакашвили воодушевлен грандиозным сбором своих сторонников, общество узнало и из первых уст – из сегодняшнего его письма, которое зачитал его адвокат Дито Садзаглишвили:

«Конечно, режим сделает все, чтобы меня не выпустить из тюрьмы, но это у него не получится. Поэтому сейчас нужны каждодневные акции в разных формах по всей Грузии, поскольку по-настоящему я смогу вам помочь лишь в том случае, если буду здоровым и на свободе, а добиться этого сможете только вы. И когда я буду на воле, вместе мы сотворим чудо, знаю точно. Одновременно с борьбой за мое освобождение мы боремся за победу на выборах».

Вторые туры местных выборов в 20 муниципалитетах состоятся 30 октября, и, как уверяют соратники Саакашвили, при надлежащих условиях в тюрьме и нарастающей международной поддержке основатель «Нацдвижения» выйдет на свободу, а дальше и смена власти путем досрочных парламентских выборов не за горами.

Многим правозащитникам и наблюдателям не нравятся и такой воинственный подход «Нацдвижения» и его лидера, и сама привязка вопроса его освобождения к итогам вторых туров. Тем более что они пройдут в одной трети муниципалитетов, в остальных победу одержала «Грузинская мечта».

Но критики предвыборной стратегии Михаила Саакашвили не сбрасывают со счетов и поведение власти, в частности, отсутствие у лечащего врача беспрепятственного доступа к нему из-за бюрократических процедур.

Впрочем, Народный защитник Нино Ломджария заявила сегодня, что представители ее аппарата нарушений в условиях содержания Саакашвили в тюрьме на данный момент не обнаружили.

«Мы заинтересованы, чтобы многофункциональная группа экспертов, в которую входит и аппарат Народного защитника, как можно скорее посетила Михаила Саакашвили», – отметила Нино Ломджария.

Грузинские СМИ тем временем полнятся комментариями, интервью и заявлениями европейских политиков, депутатов, которые не считают правомерным содержание третьего президента в тюрьме. Сегодня стало известно, что в польском сейме пытаются убедить грузинские власти освободить Саакашвили. Об этом на своей странице Facebook написала депутат Малгожата Госевская:

«В связи с ухудшением здоровья арестованного бывшего президента Грузии М. Саакашвили, я инициировала встречу с представителями польского парламента, на которой мы обратились к Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и специальному представителю Европейского союза по правам человека Эймону Гилмору, чтобы тот срочно предпринял попытку убедить грузинские власти немедленно освободить его».

Европарламентарии Анна Фотыга и Андрюс Кубилюс также подтвердили грузинским журналистам информацию о том, что очень скоро они намерены обнародовать открытое письмо грузинским властям. В нем говорится о том, что Михаилу Саакашвили лучше дожидаться решения Страсбургского суда по его делам на свободе и что другие обвинения против него также имеют политическую окраску.

Депутаты «Грузинской мечты» в ответ напомнили, что некоторые европарламентарии сами советовали Михаилу Саакашвили не приезжать в Грузию и посоветовали не вмешиваться в судебные дела другого государства. Депутат Алуда Гудушаури при этом пояснил:

«Понятно, что эти люди (европарламентарии) – лоббисты «Нацдвижения». И их так называемые дружественные действия не имеют никакого отношения к дружбе с грузинским государством и грузинским народом. Это дружба с «Нацдвижением» и Саакашвили».

В «Грузинской мечте» также напомнили, что президенты европейских стран тоже оказывались в заключении.

«Но к системе правосудия этих стран вопросов не возникает», – напоминает ярый оппонент «Нацдвижения», один из бывших лидеров «Грузинской мечты» Эка Беселия, покинувшая правящую партию два года назад, выступив против процесса назначения верховных судей и поощрения клановости в судебной системе. Эка Беселия, ныне лидер партии «За справедливость», заявила:

«В международном сообществе уже укрепилась уверенность в том, что в Грузии нет свободного суда. Вынесенные им вердикты не вызывают доверия, а приговоры бывшему президенту будут рассматривать под увеличительным стеклом. Потому я ожидаю ужесточения тона западных партнеров. А реакция на это грузинских властей похожа на игру с огнем».

Другие оппоненты власти обращают внимание на то, что все эти приговоры были вынесены Михаилу Саакашвили заочно, а по расследуемым делам и новому обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили на 15-й день ареста так и не предстал перед судом. Что также наводит их на подозрение, что в судебной системе учитывают, что «Грузинской мечте» не хотелось бы, чтобы Михаил Саакашвили появился до выборов в суде и сам смог ответить на обвинения.