Коронавирус в Грузии: 4581 новый случай, 28 человек умерли

В Грузии за последние сутки сделано 46 123 теста на коронавирус и выявлен 4 581 новый случай инфекции. Показатель положительных ответов на тестирование по данным на 16 октября составляет 9,93%, за две недели – 8,31 %, за семь дней – 8,99%.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 494 человека, скончались 28 человек.

С начала пандемии в Грузии лабораторно зафиксировано 662 334 случая инфицирования, из них выздоровел 612 481 человек. С начала пандемии в Грузии скончалось уже 9 468 человек.

Новые случаи заражения географически распределились следующим образом:

Тбилиси – 1525,

Аджария - 161,

Имерети - 876,

Квемо Картли - 255,

Шида Картли - 200,

Гурия - 112,

Самегрело - Земо Сванети - 349,

Кахети - 878,

Мцхета-Мтианети - 80,

Самцхе-Джавахети - 95,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 50.

На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

984 пациента находятся в ковид-гостиницах. 34 038 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 25 871.