В Грузии в пять раз увеличат денежную надбавку ветеранам

Ежемесячная денежная надбавка ветеранам в размере 22 лари (около 7 долларов) с января 2022 года увеличится в пять раз, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на мероприятии, посвященном празднованию Дню ветеранов.

День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.

Премьер поздравил собравшихся и поблагодарил их за службу родине.

«Сердечно поздравляю с Днем ветеранов разных поколений, которые после Второй мировой войны или после обретения независимости самоотверженно боролись за свободу Родины или глобальную безопасность в горячих точках Грузии и мира… Я также хотел бы сказать о проблеме, которая беспокоит каждого из нас, ежемесячная надбавка в размере 22 лари будет пересмотрена и увеличится в пять раз с января», - сказал Гарибашвили.

Поздравила ветеранов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в своем обращении отметила заслуги ветеранов в защите независимости Грузии. Она считает, что ветераны должны посещать школы, беседовать с молодежью и воспитывать в них патриотический дух.

«Дорогие ветераны, вы на самом деле являетесь примером нашего общества и опорой нашего общества, потому что вас отождествляют не только с историей и прошлым, но и с будущим. Нет такого общества, которое не уважало бы своих ветеранов и имело бы сильную армию. Отношением к ветеранам измеряется отношение к армии», - сказала Зурабишвили на встрече, передает агентство «Новости-Грузия».