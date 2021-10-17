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Личный врач: Моральное самочувствие Саакашвили хорошее, но ему тяжело ходить
По словам личного врача Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе, моральное самочувствие Саакашвили хорошее, но ему тяжело ходить и он испытывает слабость.
По его словам, на данный момент в госпитализации нет необходимости.
«Мой совет и рекомендация, что консилиум должен собраться раньше вторника. Врачи должны сказать, что делать дальше», - заявил Николоз Кипшидзе после посещения Саакашвили в тюрьме, передает Общественный вещатель.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Сразу после этого он объявил голодовку. С целью анализа состояния здоровья Михаила Саакашвили создана многофункциональная врачебная группа.
Другие новости дня
В Южной Осетии за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 116 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее сообщалось о 106. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, проведено 345 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1765 человек, 47 человек сняты с учета за сутки», - сказала Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 7497 человек, 5732 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 430 исследований на коронавирусную инфекцию.
По словам главного санитарного врача, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается как в столице, так и в районах республики, необходимо соблюдать меры безопасности, все зависит, в том числе, от ответственности самих граждан.
В понедельник пройдет заседание оперативного штаба самопровозглашенной республики, на котором будет обсуждена ситуация и приняты ограничительные меры, которые позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и гриппа.
За сутки на Северном Кавказе умерли 104 пациента с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 104 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 291.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 39 человек, в Ставропольском крае - 33, в Дагестане - десять, в Карачаево-Черкесии - семеро, в Кабардино-Балкарии - пятеро, в Чечне - четверо, в Адыгее - трое, в Северной Осетии - двое, в Калмыкии зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 22 408 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Калмыкии.
- Ставропольский край + 375 (92 040 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (77 841)
- Дагестан + 133 (53 915)
- Кабардино-Балкария + 106 (33 438)
- Северная Осетия + 85 (24 220)
- Чечня + 77 (23 831)
- Ингушетия + 69 (22 633)
- Адыгея + 68 (20 571)
- Карачаево-Черкесия + 65 (26 458)
- Калмыкия + 61 (31 457)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 405 287 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 17 октября, выявлено 7 992 687 заболевших коронавирусом.
Тато Григалашвили вышел в финал Большого шлема в Париже
Сегодня на проходящем в Париже турнире из серии Большого шлема по дзюдо в финальном блоке поборются трое грузин.
Тато Григалашвили (81 кг) в полуфинале победил японца Сотаро Фудзиваро, и в финале встретится вновь с японским спортсменом Такеши Сасаки.
В заключительном блоке мы также увидим Луку Майсурадзе (до 90 кг) и Онисе Санеблидзе (100 кг), которые поборются за бронзовые медали.
Вчера бронзовую медаль завоевала Этер Липартелиани (57 кг).
Финальный блок начнется в 19:00 по тбилисскому времени, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В России за сутки скончались от COVID-19 997 человек
За минувшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России, включая аннексированный Крым, составил 34 303 случая. Это очередной максимум за всё время пандемии, отмечает "Интерфакс".
Рост заболеваемости отмечен во всех регионах России. В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 323, в Московской области - 2 759. Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).
За минувшие сутки от заражения коронавирусом умерли 997 человек. Больше всего погибших в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.
Общее число выявленных случаев инфицирования в России за время пандемии приближается к 8 миллионам (7 992 687).
В Грузии в пять раз увеличат денежную надбавку ветеранам
Ежемесячная денежная надбавка ветеранам в размере 22 лари (около 7 долларов) с января 2022 года увеличится в пять раз, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на мероприятии, посвященном празднованию Дню ветеранов.
День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.
Премьер поздравил собравшихся и поблагодарил их за службу родине.
«Сердечно поздравляю с Днем ветеранов разных поколений, которые после Второй мировой войны или после обретения независимости самоотверженно боролись за свободу Родины или глобальную безопасность в горячих точках Грузии и мира… Я также хотел бы сказать о проблеме, которая беспокоит каждого из нас, ежемесячная надбавка в размере 22 лари будет пересмотрена и увеличится в пять раз с января», - сказал Гарибашвили.
Поздравила ветеранов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в своем обращении отметила заслуги ветеранов в защите независимости Грузии. Она считает, что ветераны должны посещать школы, беседовать с молодежью и воспитывать в них патриотический дух.
«Дорогие ветераны, вы на самом деле являетесь примером нашего общества и опорой нашего общества, потому что вас отождествляют не только с историей и прошлым, но и с будущим. Нет такого общества, которое не уважало бы своих ветеранов и имело бы сильную армию. Отношением к ветеранам измеряется отношение к армии», - сказала Зурабишвили на встрече, передает агентство «Новости-Грузия».
В регионе Самегрело открылся музей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия
В селе Дзвели Хибула Хобского района в регионе Самегрело завершилось строительство мемориального дома первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
В Хибула появился музей Гамсахурдия, монастырский комплекс Святого Лазаря, приходская школа и парк. Средства на проведение работ выделил благотворительный фонд «Карту», принадлежащий миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Он пообещал осуществить этот проект в 2019 году, во время поездки в Хибула.
Кроме того, правительство газифицировало село, отремонтировало сельскую поликлинику и мост. Также ведется строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди, а также проводится водопровод, сказано в сообщении.
- Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Уже в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут и бежал из Грузии. Два года он находился за пределами страны, а осенью 1993 года вернулся и возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии. На этом фоне началась война между его сторонниками и центральными властями под руководством Эдуарда Шеварднадзе и военизированным формированием «Мхедриони».
- Во время этих событий Гамсахурдия погиб в конце 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. По одной из версий, он покончил с собой в селе Хибула, когда скрывался от правительственных войск в лесах Самегрело, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Однако семья первого президента не поверила официальной версии и добилась того, что в 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования - на этот раз по статье «убийство». Расследование продолжается и в настоящее время.
В заповеднике Грузии впервые за 12 лет появился леопард
В Грузии впервые за 12 лет появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в горах Тушетии. Весь этот край является национальным парком.
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году. В последний раз на территории Грузии леопарда видели в 2009 году на охраняемой территории Вашловани (Восточная Грузия).
Аппаратура в Тушетии была установлена в августе исследователями из НПО Центр консервации видов «Накреси» (Nacres). Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).
«После 12 лет самоотверженных поисков, когда все надежды казались напрасными, исследовательская группа по консервации видов «Накреси» снова зафиксировала это животное в Грузии. Сегодня при осмотре одной из фотоловушек, которую мы установили два месяца назад на охраняемых территориях Тушети, мы обнаружили фотографию леопарда (Panthera pardus), сделанную в августе», - сказано в заявлении организации.
Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии
Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет, она вручается за реальные достижения, считает Володин. Однако, по его мнению, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля.
Володин напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье «правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР». Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла «арабская весна», вспыхнул конфликт в Сирии и т. д., отмечается в публикации ТАСС.
«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает Володин.
По его мнению, «недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям», до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.
- Решение о вручении Нобелевской премии мира нередко вызывало острую полемику. Одним из самых одиозных примеров считается награждение Ясира Арафата, который получил премию «за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке» в 1994 году - непосредственно в канун очередного кризиса в арабо-израильских отношениях. Немало вопросов вызвало и награждение Барака Обамы, состоявшееся в 2009 году, когда новоизбранный американский президент еще не имел никаких объективных заслуг. Нобелевская премия за 2012 год досталась Евросоюзу на фоне финансового кризиса и ощутимых сложностей в идеологии объединенной Европы.
Делегация парламента Грузии направляется с официальным визитом в Турцию
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В Анкаре пройдет ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции, на которой стороны обсудят повестку дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепления регионального сотрудничества.
«Также состоятся двусторонние встречи со спикером парламента Турции, руководителем группы дружбы с Грузией, председателем комитета по иностранным делам и членами комитета, где будут обсуждаться вопросы грузино-турецкого стратегического партнерства и углубления отношений между законодательными органами», - отмечает пресс-служба.
В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилпимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.
По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.
В Грузию прибывает министр иностранных и европейских дел Словакии
Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок прибывает сегодня в Тбилиси с официальным двухдневным визитом. В рамках визита Иван Корчок проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучава и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Глава МИД Словакии посетит линию разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, где ознакомится с работой миссии мониторинга ЕС и ситуацией близ региона, который власти Грузии объявили оккупированным.
Вместе со словацким министром в Грузию прибывает бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием министерства экономики и Торгово-промышленной палаты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В ходе своего официального визита в Грузию Иван Корчок возложит венки к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и почтит их память», - сообщили в МИД Грузии.
Макрон назвал «непростительными» действия полиции в Париже в 1961 году
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «непростительными» действия полиции 60 лет назад, когда в Париже была жестоко подавлена протестная акция выходцев из Алжира. Они пришли к мосту Сен-Мишель, чтобы призвать правительство Франции к прекращению военных действий в Алжире. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс».
Подробности о трагедии 17 октября 1961 года скрывались десятилетиями, точное количество погибших до сих пор неизвестно. По официальной версии их были десятки. Международное французское радио (RFI) отмечает: «Несмотря на то, что точных сведений так и не удалось собрать, в наиболее глубоких исследованиях ведущих историков предполагается, что застреленными были не менее 200 человек».
Приказ о жестоком разгоне алжирских манифестантов отдал префект парижской полиции Морис Папон. 38 лет спустя он был осужден за преступления против человечности.
Макрон стал первым президентом Франции, который принял участие в мемориальной церемонии на месте, где в октябре 1961 года погибли алжирские демонстранты. Тем не менее, как и ожидалось, пишет RFI, он не принес официальных извинений за устроенное полицией кровопролитие.
Выжившие участники протестной демонстрации и их дети и внуки продолжают настаивать на официальном признании французскими властями ответственности за произошедшее.
- Выступление Макрона состоялось 16 октября. В начале месяца между Парижем и Алжиром вспыхнул дипломатический конфликт. Президент на встрече с представителями алжирской молодежи во Франции, заявил, что руководство Алжира переписало «официальную историю» и заложило в нее «ненависть к Франции».
Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 476 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 165 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 90 пациентов. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 93 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 4581 новый случай, 28 человек умерли
В Грузии за последние сутки сделано 46 123 теста на коронавирус и выявлен 4 581 новый случай инфекции. Показатель положительных ответов на тестирование по данным на 16 октября составляет 9,93%, за две недели – 8,31 %, за семь дней – 8,99%.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 494 человека, скончались 28 человек.
С начала пандемии в Грузии лабораторно зафиксировано 662 334 случая инфицирования, из них выздоровел 612 481 человек. С начала пандемии в Грузии скончалось уже 9 468 человек.
Новые случаи заражения географически распределились следующим образом:
- Тбилиси – 1525,
- Аджария - 161,
- Имерети - 876,
- Квемо Картли - 255,
- Шида Картли - 200,
- Гурия - 112,
- Самегрело - Земо Сванети - 349,
- Кахети - 878,
- Мцхета-Мтианети - 80,
- Самцхе-Джавахети - 95,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 50.
На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
984 пациента находятся в ковид-гостиницах. 34 038 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 25 871.
Скончался самый известный беглый армянский чиновник Вано Сирадегян
Официально разыскиваемый властями Армении на протяжении более двух десятилетий бывший министр и депутат Вано Сирадегян скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном газетой «Чоррорд ишханутюн».
Семья Сирадегяна сообщила, что бывший политик и государственный деятель скончался 15 октября. Других подробностей, в том числе о месте и причине смерти бывшего чиновника, не сообщается.
Вано Сирадегян – один из основателей Третьей Республики Армения, основатель и руководящий член Комитета «Карабах» Армянского национального движения (АОД). В первое десятилетие независимости Армении он занимал ряд ключевых постов, в том числе был министром внутренних дел, мэром Еревана, председателем правления АОД, сообщает Радио Азатутюн.
Спустя несколько месяцев после ухода лидера АОД Левона Тер-Петросяна с поста президента в феврале-апреле 1998 года Вано Сирадегян был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, включая соучастие в совершении умышленного убийства, бандитизм и взяточничество. Он был арестован в мае 1999 года. Позже он был освобожден под залог. В апреле 2000 года Национальное собрание удовлетворило ходатайство прокуратуры о лишении Вано Сирадегяна депутатской неприкосновенности и задержании его, после чего он сбежал и все эти годы находился в розыске.
Все прошедшие годы вокруг места нахождения Вано Сирадегяна строились многочисленные догадки и самые невероятные предположения - от того, что он не покидал пределов Армении и по-прежнему живет на территории страны где-то в провинции, до того, что он уехал за границу и сменил внешность.
Возможность выхода Вано Сирадегяна из подполья и его возвращения в большую политику обсуждалась перед каждыми крупными выборами в Армении, особенно на фоне того, что партия Левона Тер-Петросяна регулярно избирала его в совет правления.
Вано Сирадегян также известен в Армении как писатель и публицист.
Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Зестафони
Сотрудник Зестафонского ферросплавного завода скончался в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает «Профсоюз металлургов, шахтеров и химиков». 65-летний мужчина получил смертельные травмы, когда проводил демонтажные работы на одном из объектов. С эстакады на него упала труба.
По информации профсоюза, проверку на предприятии проводит Службы инспекции труда Минздрава Грузии. Кроме того, с целью изучения факта в ближайшее время начнет работу специальная комиссия, в которую войдет представитель профсоюза металлургической промышленности Зестафони.
- Зестафонский завод ферросплавов был основан в 1933 году и долгое время оставался ведущим предприятием Грузии. После распада СССР завод был приватизирован. С 2006 года им владеет компания Georgian Manganese, которая, в свою очередь является дочкой грузино-американской компании Georgian American Alloys, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Российские космонавты вернулись на Землю после съемок кинофильма
Спускаемый аппарат корабля «Ю.А.Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтами Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.
Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля, сообщил ТАСС.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала, самочувствие Новицкого, дольше других членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное. Медики сняли медицинские показатели космонавта. «Ему предстоит реабилитация гораздо более длительная, чем тем, кто находился на борту 12 суток.
Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках участвовали и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.
Власти Кабо-Верде выдали США посланника Мадуро
Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба. Его обвиняют в отмывании денег в интересах режима венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным главой государства. Сааб имеет статус специального посланника Мадуро.
Об экстрадиции Сааба сообщило в субботу радио Кабо-Верде. Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.
Бизнесмен был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы заявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.
- Президент России Владимир Путин недавно подписал указ о назначении послом России в Кабо-Верде Натальи Поклонской - бывшего депутата Госдумы и бывшей главы российской прокуратуры аннексированного Крыма. Украинские официальные лица после этого заявили, что подготовят запрос об экстрадиции Поклонской, против которой украинская прокуратура возбудила дело.
Николоз Басилашвили впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале турнира он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Басилашвили сделал 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт 1. На счету Фритца 11 эйсов и 3 двойные ошибки.
В финальном матче турнира Басилашвили встретится с британцем Кэмероном Норри, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы, пишет издание «Чемпионат».
Петицию с требованием освобождения Саакашвили подписали до 70 тысяч человек
До 70 тысяч человек за пять дней подписали петицию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в партии «Единое национальное движение».
Петиция была запущена 11 октября на специально созданном сторонниками Саакашвили сайте Freemisha.Ge.
По информации телеканала «Мтавари», требование об освобождении Саакашвили поддержали сотни выдающиеся деятелей культуры и искусства, политиков, звезд шоу-бизнеса.
Самый известный из них – грузин Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga. В числе подписавшихся также певицы Нани Брегвадзе, Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Эка Мамаладзе, всемирно известный бас Паата Бурчуладзе, прима-балерина Нино Ананиашвили, руководители Национального балета Грузии «Сухишвили» Илико и Нино Сухишвили, актер Вахтанг Кикабидзе, борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили.
Кроме того, свою позицию зафиксировали некоторые епископы Грузинской православной церкви: епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе), митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, управляющий грузинскими приходами в Южной Америке, Николай (Пачуашвили), митрополит Шемокмедский Иосиф (Киквадзе), митрополит Манглисский и Тетрицкаройский Анания (Джапаридзе).
К троянским астероидам Юпитера запущен зонд «Люси»
Американское космическое агентство НАСА в субботу запустило космический зонд «Люси». Его задача - изучение так называемых троянских астероидов Юпитера. Зонд должен достичь астероидов в 2027 году, это первая в истории подобная миссия.
Троянскими астероидами называют группу малых астероидов на орбите Юпитера, они названы в честь героев «Илиады» Гомера, повествующей о Троянской войне. Крупнейший из них имеет примерно 225 км в диаметре.
Ожидается, что с 2027 по 2033 год «Люси» исследует 6 троянских астероидов Юпитера. Ученые считают, что это поможет понять закономерности формирования планет Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад, а возможно и образования жизни на Земле - считается, что вещество, из которого они состоят, богато соединениями углерода.
СК Чечни отказался возбуждать дело о пытках в СИЗО в Грозном
Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном. Жалобу на издевательства подали находящиеся в СИЗО Салех Магамадов и Исмаил Исаев, ранее признанные правозащитным центром «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов») политзаключенными.
Об отказе в возбуждении дела сообщает «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом»). В ответе следователя говорится, что, жалуясь на пытки, Магомадов и Исаев пытаются уйти от уголовной ответственности, а также добиваются «передачи уголовного дела в другой субъект Российской Федерации и их перевода в другой следственный изолятор, расположенный за пределами Северного Кавказа, в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией».
Магамадов и Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Они переехали туда из Чечни при помощи «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов») после того, как их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели. Из Нижнего Новгорода их переправили в Чечню, где поместили в СИЗО по статье об участии в незаконном вооруженном формировании - якобы они передали ныне убитому боевику продукты питания. В момент задержания Исаеву было 17 лет, Магамадов на 3 года старше.
В «ЛГБТ-сети» утверждают, что арестованные, как представители ЛГБТ-сообщества, находятся в СИЗО в опасности. В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний.
На акции сторонников Саакашвили у бизнес-центра Иванишвили задержаны активисты
На акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у бизнес-центра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили прошли задержания. Манифестанты требуют освободить третьего президента из тюрьмы. Они скандируют «Свободу Мише!».
«Защита третьего президента страны – дело чести. Поэтому мы повсюду, мы вынудим их освободить этого человека. Все патриоты объединяются», - сказал один из активистов Георгий Мумладзе.
На месте мобилизованы силы полиции. Правоохранители не позволили активистам расклеивать стикеры, стали их оттеснять. Между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о троих задержанных.
Акция у бизнес-центра Иванишвили уже завершена. Оттуда сторонники Михаила Саакашвили направились к пенитенциарному учреждению №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент, сообщает SOVA.
Новый спецпред генсека НАТО по Южному Кавказу посетит страны региона
Недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на следующей неделе посетит Азербайджан, Грузию и Армению. Об этом Коломина написал в своем Twitter.
«Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе», - сказано в сообщении.
Детали визита и повестка планируемых встреч пока неизвестны.
- С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отец погибших при обрушении дома в Батуми: «Я просил не трогать несущие стены»
Житель Батуми Рамаз Давладзе, четверо членов семьи которого погибли при обрушении жилого дома, говорит, что знал о ремонте, проводившемся на первом этаже, и за неделю до трагедии лично предупредил рабочих не трогать несущие стены, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Жертвами трагедии стали девять человек. Среди погибших – брат и супруга Рамаза Давладзе, а также их годовалый сын и девятилетняя дочь.
Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала реконструкция, проведенная в квартире на первом этаже.
«Первого числа я пошел туда и сказал, чтобы они не трогали несущие стены. Я сказал это рабочим», - рассказал Давладзе журналистам. При этом он указал, что двухкомнатная квартира, где проводился ремонт, была «фактически одним пространством», однако «все несущие стены первого числа были на месте».
Давладзе добавил, что у него есть вопросы, однако он не хочет обвинять кого-либо и ждет результатов расследования. Отвечать на вопросы мужчине пришлось у мемориала, куда со дня трагедии жители Батуми приносят цветы, игрушки, письма и свечи в память о погибших.
У Давладзе остался 5-летний сын. Утром 8 октября он отвел мальчика в детский сад, а после поехал по работе в Махинджаури. Когда мужчина не смог связаться ни с супругой, ни с братом, он позвонил соседям, которые и рассказали ему об обрушении дома.
«Моя жизнь разрушена, - что еще сказать. За одну минуту моя жизнь переломилась. Я был самым счастливым человеком… У меня остался один сын, и сейчас это то, что действительно дает мне стимул жить, пережить такую огромную трагедию», - добавил он.
- По делу об обрушении дома задержаны владелец квартиры и двое рабочих, проводивших там ремонт. Следствие утверждает, что реконструкция в квартире проводилась «с нарушением техники и правил безопасности, без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур». Демонтированы были все стены, в том числе несущие, что «нарушило надежность и устойчивость» корпуса.
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