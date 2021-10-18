Убийство в Тбилиси – погибла молодая женщина

По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна проиграла местные выборы в Мегри и Горисе (Сюникская область).

В Мегри победили представители возглавляемой Арамом Саргсяном партии «Республика», а в Горисе – блок действующего мэра Аруша Арушаняна, который поддерживает оппозицию.

30-летний Арушанян, обвиняемый в нарушениях в связи с досрочными парламентскими выборами 20 июня, в настоящее время находится под стражей и участвовал в выборах из места заключения, пишет Радио Азатутюн.

По данным оппозиции, в Горисе за блок «Аруш Арушанян» проголосовали 6256 человек, а за правящую партию «Гражданский договор» – 3590.

Накануне, до объявления официальных результатов в штабе Аруша Арушаняна уже праздновали победу блока. Недавно освобожденный заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, ссылаясь на предварительные результаты выборов, заявил, что горисцы видят свое будущее с Арушем Арушаняном.

Проправительственный кандидат Владимир Абунц заявил вчера журналистам, что если будут проведены честные выборы и правящая партия проиграет, то она признает свое поражение.

По предварительным результатам, в Сюнике правящая партия победила только в общинах Тег и Татев.

По предварительным результатам местных выборов в Гюмри, правящая партия «Гражданский договор» проиграла блоку действующего мэра Самвела Баласаняна․ «Блок Баласанян» получил 36,59% голосов, в то время как за «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали около 30% избирателей.

Еще три партии преодолели порог в 4% и будут представлены в Совете старейшин (муниципальном собрании) второго по величине города Армении. Это национально-христианская партия «Пробуждение», набравшая около 10% голосов, партия «Страна для жизни», которая, по предварительным данным, получила немногим более 5%, и бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая получила около 5% голосов.

Несмотря на победу «Блока Баласанян», пока остается неясным, кто будет мэром Гюмри от какой партии․ Ни одна из политических сил не смогла получить более 50% мест в Совете старейшин, поэтому по закону мэр должен быть избран открытым голосованием, и все силы, прошедшие в Совет старейшин, будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов.

Чтобы быть избранным мэром, кандидат должен получить большинство от общего числа голосов членов Совета старейшин. Если ни один из кандидатов не сможет получить большинство голосов, то будет проведен второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.