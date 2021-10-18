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Убийство в Тбилиси – погибла молодая женщина
На улице Газапхули в Сабурталинском районе Тбилиси минувшей ночью произошло убийство.
По информации СМИ, убита женщина в возрасте до 30 лет. В неё, предположительно, стреляли несколько раз с близкого расстояния.
Телекомпании «Формула» и «Пирвели» сообщают, что женщина жила в Тбилиси, но не была гражданкой Грузии.
В МВД Грузии сообщили, по факту начато расследование по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство».
Другие новости дня
Местные выборы в Армении: партия Пашиняна проиграла в Горисе и Мегри
По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна проиграла местные выборы в Мегри и Горисе (Сюникская область).
В Мегри победили представители возглавляемой Арамом Саргсяном партии «Республика», а в Горисе – блок действующего мэра Аруша Арушаняна, который поддерживает оппозицию.
30-летний Арушанян, обвиняемый в нарушениях в связи с досрочными парламентскими выборами 20 июня, в настоящее время находится под стражей и участвовал в выборах из места заключения, пишет Радио Азатутюн.
По данным оппозиции, в Горисе за блок «Аруш Арушанян» проголосовали 6256 человек, а за правящую партию «Гражданский договор» – 3590.
Накануне, до объявления официальных результатов в штабе Аруша Арушаняна уже праздновали победу блока. Недавно освобожденный заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, ссылаясь на предварительные результаты выборов, заявил, что горисцы видят свое будущее с Арушем Арушаняном.
Проправительственный кандидат Владимир Абунц заявил вчера журналистам, что если будут проведены честные выборы и правящая партия проиграет, то она признает свое поражение.
По предварительным результатам, в Сюнике правящая партия победила только в общинах Тег и Татев.
По предварительным результатам местных выборов в Гюмри, правящая партия «Гражданский договор» проиграла блоку действующего мэра Самвела Баласаняна․ «Блок Баласанян» получил 36,59% голосов, в то время как за «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали около 30% избирателей.
Еще три партии преодолели порог в 4% и будут представлены в Совете старейшин (муниципальном собрании) второго по величине города Армении. Это национально-христианская партия «Пробуждение», набравшая около 10% голосов, партия «Страна для жизни», которая, по предварительным данным, получила немногим более 5%, и бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая получила около 5% голосов.
Несмотря на победу «Блока Баласанян», пока остается неясным, кто будет мэром Гюмри от какой партии․ Ни одна из политических сил не смогла получить более 50% мест в Совете старейшин, поэтому по закону мэр должен быть избран открытым голосованием, и все силы, прошедшие в Совет старейшин, будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов.
Чтобы быть избранным мэром, кандидат должен получить большинство от общего числа голосов членов Совета старейшин. Если ни один из кандидатов не сможет получить большинство голосов, то будет проведен второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
- Накануне местные выборы прошли в девяти общинах Армении. В общей сложности в них приняли участие 55 410 избирателей – явка составила 33,23%.
От коронавируса в Грузии скончались еще 42 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9510.
За сутки в стране выявили 2479 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 385 тестов: PCR-тестов – 9863, экспресс–тестов на антиген – 15 522.
Выздоровели еще 2374 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 664 813, выздоровевших – 614 855.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,77%, за последние 14 дней составляет 8,47%, за неделю – 9,07%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2260 человек, всего в Грузии использовано 1 914 269 вакцин.
В Пермском крае задержан подросток, открывший стрельбу в школе
В поселке Сарс под Пермью 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. Его задержали, сообщает пресс-служба регионального МВД. В результате стрельбы никто не пострадал.
Во время стрельбы, которая произошла до начала занятий, в школе находились более 300 учеников и 30 педагогов. Все они самостоятельно покинули здание.
По сообщению РБК, шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила подростка зайти в её кабинет и в ходе беседы убедила отдать ей оружие. В правительстве региона подтвердили эту информацию.
Поводом для стрельбы, предварительно, могла стать школьная травля. Как рассказал источник "Интерфакса", школьник вел себе неадекватно. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщил собеседник агентства. Задержанного шестиклассника направят на детскую психиатрическую экспертизу.
По предварительным данным, охотничий карабин «Сайга» подросток взял у отца. Оно официально зарегистрировано и находится на учете.
Источник ТАСС заявил, что школьника, открывшего стрельбу, не будут привлекать к уголовной ответственности.
- 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
- В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
- 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.
Министр обороны США прибыл с визитом в Тбилиси
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Грузию. В аэропорту его встретил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
«США привержены помощи Грузии в укреплении её обороноспособности и содействию её евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», – написал Ллойд Остин в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Стороны обсудят сотрудничество Грузии и США в области безопасности и вопросы расширения сотрудничества в Черном море.
При этом в Пентагоне отмечают, что визит Остина должен «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнуть важность стратегического партнерства США и Грузии в решении проблем региональной и глобальной безопасности».
Посол Франции покинул Минск по требованию белорусских властей
Посол Франции в Минске покинул Беларусь в воскресенье, 17 октября. Об этом сообщает Агентство Франс Пресс. Отъезда Николя де Буйян де Лакоста потребовало министерство иностранных дел Беларуси. С чем именно это связано, неизвестно. Официальное заявление белорусского МИД ожидается в понедельник.
Николя де Лакост попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к народу Беларуси.
В начале октября Николя де Лакост высказался за отмену смертной казни в Беларуси. По его словам, Франция приветствовала бы решение Минска о пересмотре законодательства по смертной казни, или хотя бы на первом этапе о введении моратория на её применение.
По данным белорусских СМИ, де Лакост, ставший послом в 2020 году, так и не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, которого Евросоюз не признает законно избранным президентом страны. Их копии французский дипломат передал министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.
Басилашвили не смог выиграть финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, но улучшил позиции в рейтинге ATP
Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе. В финале он одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили, впервые вышедшим в финал «Мастерса».
Первый сет Басилашвили выиграл 6-3, но затем уступил два последующих сета со счетом 4-6 1-6. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. За выход в финал Басилашвили получит 640 тысяч долларов.
При этом в рейтинге ATP грузинский теннисист уже переместился с 36-й на 27-ю позицию.
Посол США: В Вашингтоне следят за состоянием Саакашвили
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила сегодня, что важно провести второй тур муниципальных выборов в спокойной обстановке, чтобы у избирателей была возможность сделать информированный выбор, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Отвечая на вопрос журналистов, является ли третий президент Грузии Михаил Саакашвили политическим заключенным, Келли Дегнан сказала, что «она не может делать такие оценки», однако ей известно, что «много людей в Грузии сфокусированы на состоянии Саакашвили, и посольство США, а также Вашингтон, внимательно следят за его состоянием».
«Важно, чтобы кандидаты могли донести до избирателей свою избирательную кампанию, с вопросами, с платформами… Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и установилась правильная, содействующая обстановка для хорошего второго тура. Общество должно чувствовать себя безопасно во время голосования, чтобы сделать информированный выбор. Акцент должен быть на вопросах, на кандидатах, а не нападениях друг на друга», - сказала Келли Дегнан.
- Экс-президент Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. В знак протеста он объявил голодовку в день задержания.
- 30 октября в Грузии пройдут вторые туры выборов мэров в 20 городах, а мажоритарных депутатов сакребуло – в 42 округах.
Бывшего президента США Клинтона выписали из больницы в Калифорнии
Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Калифорнии, куда он попал несколько дней назад из-за урологической инфекции.
В воскресенье 75-летний политик покинул медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне в сопровождении супруги Хиллари Клинтон – бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от Демократической партии на выборах в 2016 году.
Чета Клинтонов направилась домой в штат Нью-Йорк, где экс-президент продолжит курс лечения антибиотиками, отмечают информагентства.
В Калифорнии Билл Клинтон находился по делам своего фонда. В палату интенсивной терапии он был доставлен 12 октября после того, как почувствовал недомогание. Врач Алпеш Амин, наблюдавший за лечением, заявил, что политика выписали после того, как стабилизировались его температура и уровень лейкоцитов.
Клинтон, у которого ранее возникали проблемы с сердцем, проработал в Белом доме два строка, с 1993 по 2001 год, отмечает «Голос Америки».
Тато Григалашвили - вице-чемпион парижского Большого шлема
Сегодня на проходящем в Париже турнире из серии Большого шлема по дзюдо в финальном блоке борются трое грузин.
К сожалению, Тато Григалашвили (81 кг) в финале уступил японскому спортсмену Такеши Сасаки и завоевал серебряную медаль, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В заключительном блоке Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Онисе Санеблидзе (100 кг) поборются за бронзовые медали.
Накануне, 16 октября, бронзовую медаль завоевала Этер Липартелиани (57 кг).
ОБСЕ сообщила о приостановке своей миссии по наблюдению в Донбассе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила приостановить свою мониторинговую миссию на востоке Украины.
Это связано с протестами вблизи штаб-квартиры международных наблюдателей в Донецке, который контролируют сепаратисты, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на главу мониторинговой миссии Яшара Халита Чевика.
Днем ранее около 200 протестующих потребовали освободить одного их командиров сепаратистов, захваченного на минувшей неделе украинскими военными. До этого эксперты ОБСЕ уже наблюдали протесты, организованные пророссийскими сепаратистами, но в этот раз участники акции попытались, судя по всему, заблокировать вход в отель, где базируются наблюдатели, отмечает Reuters.
«Поскольку речь идет об опасениях, связанных с безопасностью, и исходя из наших правил и соображений безопасности мы приостанавливаем операции», - заявил агентству Яшар Халит Чевик, добавив, что до сих пор наблюдатели не почувствовали какой-либо угрозы от протестующих.
Сепаратисты утверждают, что в среду 13 октября украинские военнослужащие задержали вблизи линии конфликта в Донбассе Андрея Косяка. Сепаратисты называют его офицером представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Министерство обороны Украины заявило, что Андрей Косяк – гражданин России, который входил в группу российских военных, участвующих в секретных разведывательных операциях в Донбассе.
Москва отвергает обвинения Киева в разжигании конфликта на востоке Украины и отправке туда своих армейских подразделений.
По делу об убийстве британского депутата арестован выходец из Сомали
По делу об убийстве депутата британского парламента сэра Дэвида Эммеса был арестован выходец из Сомали, британский подданный Али Харби Али, отец которого ранее работал советником главы сомалийского правительства.
Об этом в воскресенье сообщает «Би-би-си» со ссылкой на британское правительство.
Али содержится под стражей в рамках мер по противодействию терроризму. Предварительно, до пятницы будет вестись его допрос.
Как отмечается, некоторое время назад власти в Великобритании привлекли Али участию в программе по противодействию экстремизму и радикализации жителей, но интереса для спецслужб он не представлял. 15 октября, в день убийства сэра Эммеса в Эссексе, полиция заявила, что предварительные выводы следствия указывают на связь с радикальными исламистами как на потенциальный мотив преступления.
Али Харби Али содержится под арестом в Лондоне. Ранее о подозреваемом в убийстве сообщалось только, что ему 25 лет.
Его отец Харби Али Куллан уже имел беседу с полицейскими, которые изъяли его телефон.
Также в публикации «Би-би-си» говорится, что в субботу полиция провела обыски в Лондоне по трем адресам. До этого следствие заявляло, что помимо Али больше никого не разыскивает.
Нападение на 69-летнего парламентария Дэвида Эммеса было совершено в церкви города Ли-он-Си, на встрече с избирателями. Нападавший нанес политику множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте, несмотря на попытки врачей спасти его жизнь.
Эммес был членом Консервативной партии и заседал в парламенте с 1983 года. Он второй убитый британский законодатель за последние 5 лет. В июне 2016 года также на встрече с избирателями было совершено нападение на представительницу Лейбористской партии Джо Кокс.
Ситуация усилила общественные опасения по поводу безопасности депутатов, многие из которых периодически проводят открытые мероприятия в своих избирательных округах.
В Южной Осетии за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 116 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее сообщалось о 106. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, проведено 345 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1765 человек, 47 человек сняты с учета за сутки», - сказала Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 7497 человек, 5732 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 430 исследований на коронавирусную инфекцию.
По словам главного санитарного врача, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается как в столице, так и в районах республики, необходимо соблюдать меры безопасности, все зависит, в том числе, от ответственности самих граждан.
В понедельник пройдет заседание оперативного штаба самопровозглашенной республики, на котором будет обсуждена ситуация и приняты ограничительные меры, которые позволят стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и гриппа.
Личный врач: Моральное самочувствие Саакашвили хорошее, но ему тяжело ходить
По словам личного врача Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе, моральное самочувствие Саакашвили хорошее, но ему тяжело ходить и он испытывает слабость.
По его словам, на данный момент в госпитализации нет необходимости.
«Мой совет и рекомендация, что консилиум должен собраться раньше вторника. Врачи должны сказать, что делать дальше», - заявил Николоз Кипшидзе после посещения Саакашвили в тюрьме, передает Общественный вещатель.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Сразу после этого он объявил голодовку. С целью анализа состояния здоровья Михаила Саакашвили создана многофункциональная врачебная группа.
За сутки на Северном Кавказе умерли 104 пациента с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 104 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 291.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 39 человек, в Ставропольском крае - 33, в Дагестане - десять, в Карачаево-Черкесии - семеро, в Кабардино-Балкарии - пятеро, в Чечне - четверо, в Адыгее - трое, в Северной Осетии - двое, в Калмыкии зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 22 408 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Калмыкии.
- Ставропольский край + 375 (92 040 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (77 841)
- Дагестан + 133 (53 915)
- Кабардино-Балкария + 106 (33 438)
- Северная Осетия + 85 (24 220)
- Чечня + 77 (23 831)
- Ингушетия + 69 (22 633)
- Адыгея + 68 (20 571)
- Карачаево-Черкесия + 65 (26 458)
- Калмыкия + 61 (31 457)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 405 287 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 17 октября, выявлено 7 992 687 заболевших коронавирусом.
Тато Григалашвили вышел в финал Большого шлема в Париже
Сегодня на проходящем в Париже турнире из серии Большого шлема по дзюдо в финальном блоке поборются трое грузин.
Тато Григалашвили (81 кг) в полуфинале победил японца Сотаро Фудзиваро, и в финале встретится вновь с японским спортсменом Такеши Сасаки.
В заключительном блоке мы также увидим Луку Майсурадзе (до 90 кг) и Онисе Санеблидзе (100 кг), которые поборются за бронзовые медали.
Вчера бронзовую медаль завоевала Этер Липартелиани (57 кг).
Финальный блок начнется в 19:00 по тбилисскому времени, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В России за сутки скончались от COVID-19 997 человек
За минувшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России, включая аннексированный Крым, составил 34 303 случая. Это очередной максимум за всё время пандемии, отмечает "Интерфакс".
Рост заболеваемости отмечен во всех регионах России. В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 323, в Московской области - 2 759. Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).
За минувшие сутки от заражения коронавирусом умерли 997 человек. Больше всего погибших в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.
Общее число выявленных случаев инфицирования в России за время пандемии приближается к 8 миллионам (7 992 687).
В Грузии в пять раз увеличат денежную надбавку ветеранам
Ежемесячная денежная надбавка ветеранам в размере 22 лари (около 7 долларов) с января 2022 года увеличится в пять раз, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на мероприятии, посвященном празднованию Дню ветеранов.
День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.
Премьер поздравил собравшихся и поблагодарил их за службу родине.
«Сердечно поздравляю с Днем ветеранов разных поколений, которые после Второй мировой войны или после обретения независимости самоотверженно боролись за свободу Родины или глобальную безопасность в горячих точках Грузии и мира… Я также хотел бы сказать о проблеме, которая беспокоит каждого из нас, ежемесячная надбавка в размере 22 лари будет пересмотрена и увеличится в пять раз с января», - сказал Гарибашвили.
Поздравила ветеранов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в своем обращении отметила заслуги ветеранов в защите независимости Грузии. Она считает, что ветераны должны посещать школы, беседовать с молодежью и воспитывать в них патриотический дух.
«Дорогие ветераны, вы на самом деле являетесь примером нашего общества и опорой нашего общества, потому что вас отождествляют не только с историей и прошлым, но и с будущим. Нет такого общества, которое не уважало бы своих ветеранов и имело бы сильную армию. Отношением к ветеранам измеряется отношение к армии», - сказала Зурабишвили на встрече, передает агентство «Новости-Грузия».
В регионе Самегрело открылся музей первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия
В селе Дзвели Хибула Хобского района в регионе Самегрело завершилось строительство мемориального дома первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
В Хибула появился музей Гамсахурдия, монастырский комплекс Святого Лазаря, приходская школа и парк. Средства на проведение работ выделил благотворительный фонд «Карту», принадлежащий миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Он пообещал осуществить этот проект в 2019 году, во время поездки в Хибула.
Кроме того, правительство газифицировало село, отремонтировало сельскую поликлинику и мост. Также ведется строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди, а также проводится водопровод, сказано в сообщении.
- Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Уже в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут и бежал из Грузии. Два года он находился за пределами страны, а осенью 1993 года вернулся и возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии. На этом фоне началась война между его сторонниками и центральными властями под руководством Эдуарда Шеварднадзе и военизированным формированием «Мхедриони».
- Во время этих событий Гамсахурдия погиб в конце 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. По одной из версий, он покончил с собой в селе Хибула, когда скрывался от правительственных войск в лесах Самегрело, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Однако семья первого президента не поверила официальной версии и добилась того, что в 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования - на этот раз по статье «убийство». Расследование продолжается и в настоящее время.
В заповеднике Грузии впервые за 12 лет появился леопард
В Грузии впервые за 12 лет появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в горах Тушетии. Весь этот край является национальным парком.
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году. В последний раз на территории Грузии леопарда видели в 2009 году на охраняемой территории Вашловани (Восточная Грузия).
Аппаратура в Тушетии была установлена в августе исследователями из НПО Центр консервации видов «Накреси» (Nacres). Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).
«После 12 лет самоотверженных поисков, когда все надежды казались напрасными, исследовательская группа по консервации видов «Накреси» снова зафиксировала это животное в Грузии. Сегодня при осмотре одной из фотоловушек, которую мы установили два месяца назад на охраняемых территориях Тушети, мы обнаружили фотографию леопарда (Panthera pardus), сделанную в августе», - сказано в заявлении организации.
Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии
Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет, она вручается за реальные достижения, считает Володин. Однако, по его мнению, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля.
Володин напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье «правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР». Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла «арабская весна», вспыхнул конфликт в Сирии и т. д., отмечается в публикации ТАСС.
«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает Володин.
По его мнению, «недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям», до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.
- Решение о вручении Нобелевской премии мира нередко вызывало острую полемику. Одним из самых одиозных примеров считается награждение Ясира Арафата, который получил премию «за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке» в 1994 году - непосредственно в канун очередного кризиса в арабо-израильских отношениях. Немало вопросов вызвало и награждение Барака Обамы, состоявшееся в 2009 году, когда новоизбранный американский президент еще не имел никаких объективных заслуг. Нобелевская премия за 2012 год досталась Евросоюзу на фоне финансового кризиса и ощутимых сложностей в идеологии объединенной Европы.
Делегация парламента Грузии направляется с официальным визитом в Турцию
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В Анкаре пройдет ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции, на которой стороны обсудят повестку дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепления регионального сотрудничества.
«Также состоятся двусторонние встречи со спикером парламента Турции, руководителем группы дружбы с Грузией, председателем комитета по иностранным делам и членами комитета, где будут обсуждаться вопросы грузино-турецкого стратегического партнерства и углубления отношений между законодательными органами», - отмечает пресс-служба.
В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилпимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.
По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.
В Грузию прибывает министр иностранных и европейских дел Словакии
Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок прибывает сегодня в Тбилиси с официальным двухдневным визитом. В рамках визита Иван Корчок проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучава и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Глава МИД Словакии посетит линию разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, где ознакомится с работой миссии мониторинга ЕС и ситуацией близ региона, который власти Грузии объявили оккупированным.
Вместе со словацким министром в Грузию прибывает бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием министерства экономики и Торгово-промышленной палаты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В ходе своего официального визита в Грузию Иван Корчок возложит венки к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и почтит их память», - сообщили в МИД Грузии.
Макрон назвал «непростительными» действия полиции в Париже в 1961 году
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «непростительными» действия полиции 60 лет назад, когда в Париже была жестоко подавлена протестная акция выходцев из Алжира. Они пришли к мосту Сен-Мишель, чтобы призвать правительство Франции к прекращению военных действий в Алжире. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс».
Подробности о трагедии 17 октября 1961 года скрывались десятилетиями, точное количество погибших до сих пор неизвестно. По официальной версии их были десятки. Международное французское радио (RFI) отмечает: «Несмотря на то, что точных сведений так и не удалось собрать, в наиболее глубоких исследованиях ведущих историков предполагается, что застреленными были не менее 200 человек».
Приказ о жестоком разгоне алжирских манифестантов отдал префект парижской полиции Морис Папон. 38 лет спустя он был осужден за преступления против человечности.
Макрон стал первым президентом Франции, который принял участие в мемориальной церемонии на месте, где в октябре 1961 года погибли алжирские демонстранты. Тем не менее, как и ожидалось, пишет RFI, он не принес официальных извинений за устроенное полицией кровопролитие.
Выжившие участники протестной демонстрации и их дети и внуки продолжают настаивать на официальном признании французскими властями ответственности за произошедшее.
- Выступление Макрона состоялось 16 октября. В начале месяца между Парижем и Алжиром вспыхнул дипломатический конфликт. Президент на встрече с представителями алжирской молодежи во Франции, заявил, что руководство Алжира переписало «официальную историю» и заложило в нее «ненависть к Франции».
Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 476 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 165 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 90 пациентов. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 93 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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