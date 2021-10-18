Глава Пентагона призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года. Об этом глава Пентагона заявил в Тбилиси, отвечая на вопрос о возможном участии Грузии в инициативе «3+3» на Южном Кавказе.

«Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территорий Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня», – сказал Остин.

Он также отметил, что «поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии тверда и неизменна».

Говоря о меморандуме, подписанном сегодня с главой грузинского оборонного ведомства, Остин сказал, что документ «еще раз свидетельствует об углубленном сотрудничестве между двумя странами в оборонной и других сферах».

Отвечая на вопрос о цели визита в Тбилиси, глава Пентагона заявил, что хотел бы подчеркнуть «хорошие партнерские отношения между странами».