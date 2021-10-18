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Жизнь без рук: одна на двоих

Жизнь без рук: одна на двоих
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Жизнь без рук: одна на двоих

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В 9 лет в результате несчастного случая Георгий Хизанишвили потерял обе руки. Сегодня ему 26. Он работает в музее, экскурсоводом и в неправительственной организации, которая занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями. Около месяца назад Георгий стал бронзовым призером Чемпионата Европы по паратхэквондо. За каждым его успехом, как говорит сам Георгий, стоит один человек – его мама.

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