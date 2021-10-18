В «Ингури ГЭС» ответили на обвинения «Национального движения»

Глава зугдидского отделения «Единого национального движения» Ана Цитлидзе утверждает, что руководители «Ингури ГЭС» отнимают удостоверения личности у граждан, проживающих в Гальском районе.

По её же словам, через указанных лиц правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с властями самопровозглашенной республики Абхазия о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей.

Цитлидзе обвинила в «незаконных действиях» гендиректора станции Левана Мебония и начальника департамента арочной плотины «Ингури ГЭС» Джони Чания. Политик говорит, что получила информацию от жителей Гали, передаёт издание Netgazeti.

«Это обычные люди, избиратели, пришли ко мне, я их даже не знала. У них пытались отобрать удостоверение личности, они их не отдали. Тогда им сказали, что проголосовать все равно не получится, поскольку идут переговоры с русскими и оккупационную линию закроют», – рассказала политик.



Директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония в беседе с Netgazeti назвал обвинения Цитлидзе «невообразимой клеветой».

«Какое у меня право, отнять у кого-то удостоверение личности? Какие силы… И кто вообще их отдаст, даже если скажу», – говорит Мебония.



Он также отрицает, что вел переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы. Все обвинения отрицает и Джони Чания.