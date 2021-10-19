Завершился визит министра обороны США в Грузию

Визит министра обороны США Ллойда Остина в Грузию завершился. Глава Пентагона по итогам переговоров в Тбилиси благодарит премьер-министра и министра обороны Грузии. Об этом он пишет в социальной сети Twitter.

«Завершение отличного визита в Тбилиси. Я благодарю премьер-министра Гарибашвили и министра обороны Бурчуладзе за встречу со мной для обсуждения общих вопросов безопасности и подтверждение силы стратегического партнерства США и Грузии», – отметил Ллойд Остин.

Министр также поделился заявлением пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби о визите главы ведомства в Грузию. По его словам, на встречах с Гарибашвили и Бурчуладзе «обсудили ситуацию региональной безопасности и, в частности, угрозу, которую представляет Россия для Грузии и Черноморского региона».

«Министр выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил приверженность министерства поддержанию тесного двустороннего сотрудничества в области безопасности и оказанию помощи Грузии в дальнейшем развитии её оборонного потенциала и продвижении её евроатлантических устремлений. Министр Остин поблагодарил Грузию за выдающийся вклад в усилия США и НАТО по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане», – говорится в заявлении Пентагона.

В документе также говорится о подписанном в Тбилиси меморандуме о партнерстве в сфере обороны. В Пентагоне заявляют, что эта инициатива станет основой американо-грузинского сотрудничества в области безопасности посла завершения «Программы готовности обороны Грузии» (GDRP) в конце текущего года.

В рамках визита в Грузию Ллойд Остин также встретился с представителями сил специальных операций США, которые развернуты в Грузии для обучения грузинского персонала в поддержку двусторонних усилий по наращиванию оборонного потенциала. Он присутствовал на организованном ими мероприятии по обучению врачей, а затем воспользовался возможностью поговорить с участниками из США и Грузии и поблагодарить их за их службу, сказано в заявлении.