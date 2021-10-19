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Завершился визит министра обороны США в Грузию
Визит министра обороны США Ллойда Остина в Грузию завершился. Глава Пентагона по итогам переговоров в Тбилиси благодарит премьер-министра и министра обороны Грузии. Об этом он пишет в социальной сети Twitter.
«Завершение отличного визита в Тбилиси. Я благодарю премьер-министра Гарибашвили и министра обороны Бурчуладзе за встречу со мной для обсуждения общих вопросов безопасности и подтверждение силы стратегического партнерства США и Грузии», – отметил Ллойд Остин.
Министр также поделился заявлением пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби о визите главы ведомства в Грузию. По его словам, на встречах с Гарибашвили и Бурчуладзе «обсудили ситуацию региональной безопасности и, в частности, угрозу, которую представляет Россия для Грузии и Черноморского региона».
«Министр выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил приверженность министерства поддержанию тесного двустороннего сотрудничества в области безопасности и оказанию помощи Грузии в дальнейшем развитии её оборонного потенциала и продвижении её евроатлантических устремлений. Министр Остин поблагодарил Грузию за выдающийся вклад в усилия США и НАТО по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане», – говорится в заявлении Пентагона.
В документе также говорится о подписанном в Тбилиси меморандуме о партнерстве в сфере обороны. В Пентагоне заявляют, что эта инициатива станет основой американо-грузинского сотрудничества в области безопасности посла завершения «Программы готовности обороны Грузии» (GDRP) в конце текущего года.
В рамках визита в Грузию Ллойд Остин также встретился с представителями сил специальных операций США, которые развернуты в Грузии для обучения грузинского персонала в поддержку двусторонних усилий по наращиванию оборонного потенциала. Он присутствовал на организованном ими мероприятии по обучению врачей, а затем воспользовался возможностью поговорить с участниками из США и Грузии и поблагодарить их за их службу, сказано в заявлении.
Другие новости дня
Бывшая глава ЦИК Грузии Тамар Жвания будет работать в Узбекистане
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания назначена директором Международной организации избирательных систем (IFES) в Узбекистане. Информация о назначении опубликована на сайте IFES.
IFES характеризует Тамар Жвания как человека с богатым опытом работы в международных наблюдательных миссиях.
«Жвания наблюдала за более чем 30 выборами по всему миру, в том числе была представителем международных наблюдательных миссий ОБСЕ / БДИПЧ, NUPI и ENEMO. Жвания работала старшим менеджером проекта в Национальном демократическом институте международных отношений (NDI) в Нигерии и консультантом по выборам в NDI Бангладеш», - говорится в заявлении на странице IFES.
Жвания уже приступила к исполнению своих новых обязанностей. 15 октября состоялась встреча Тамар Жвания с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
- Тамар Жвания занимала пост главы ЦИК с 11 сентября 2013 года. 24 декабря 2018 года она была избрана председателем ЦИК на второй срок. 30 июня Тамар Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК. О своем решении она сообщила в социальной сети Facebook, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Отставке предшествовал политический кризис, вызванный протестом оппозиции, которая заявляла, что выборы в парламент 2020 года были сфальсифицированы и отказывались работать в парламенте. Часть оппозиции также требовала отставки Тамар Жвания.
- После отставки Жвания уточнила, что не собирается идти в политику или работать на какой-либо государственной должности, а продолжит карьеру в международной организации.
Коронавирус в Абхазии: 151 новый случай инфицирования, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 505 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- За два дня в гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента - мужчины 72, 69 и 64 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 96 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 972 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24 817 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Земан по состоянию здоровья может быть лишен президентских полномочий
Президент Чехии Милош Земан в настоящее время не способен выполнять свои обязанности, и вероятность того, что он сможет вернуться к работе, крайне невелика. Такая информация содержится в сообщении Центрального военного госпиталя, в реанимационном отделении которого уже более недели находится Земан. Сообщение процитировал в понедельник председатель верхней палаты парламента Чехии - Сената - Милош Выстрчил. По его словам, в этой ситуации нет другого пути, кроме передачи полномочий Земана другим руководителям страны.
Глава Сената подчеркнул, что речь идет не о лишении Земана должности, а о временной передаче полномочий по процедуре, прописанной в конституции Чехии на случай, если президент не может исполнять обязанности.
При этом окружение Земана утверждает, что президент, несмотря на болезнь, может работать, и обвиняет его политических противников в стремлении избавиться от президента. Многие политики, в свою очередь, обвиняют окружение Земана в том, что оно использует больного президента в своих целях и дезинформируют общественность.
Сам Милош Земан уже более месяца не появлялся на публике. Госпитализирован он был сразу после выборов в парламент, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш, потерпел поражение. Именно президент должен назначить нового премьер-министра.
За передачу полномочий должны проголосовать обе палаты парламента. В случае, если это произойдет, полномочия будут перераспределены между премьером и главой нижней палаты парламента, причем нового премьера сможет назначить руководитель нижней палаты. Им, скорее всего, вскоре будет избран представитель прежней оппозиции, победившей на выборах.
- Диагноз Земана не называется - по закону, его можно раскрыть только с согласия пациента. СМИ со ссылкой на источники писали о том, что у 77-летнего президента печеночная энцефалопатия - заболевание, которое выражается в нарушении функций мозга, развившееся на фоне тяжелого поражения печени.
Бывший вице-мэр Батуми отрицает свою причастность к убийству Анастасии Шаталовой
Бывший вице-мэр Батуми Зураб Беридзе заявил, что более шести месяцев не видел Анастасию Шаталову, которая была убита в Тбилиси прошлой ночью.
«Я тоже потрясен этой трагедией. У меня вообще не было общения с ней более 6 месяцев. Полиция работает, и я думаю, что виновник скоро будет найден», - заявил он.
На дополнительные вопросы журналистов Беридзе отвечать не стал. Сегодня, 18 октября, в квартире чиновника прошел обыск.
По информации агентства SOVA, у Анастасии Шаталовой и Зураба Беридзе были напряженные отношения. Примерно год назад на одном из шоу женщина заявила, что бывший вице-мэр не разрешает ей видеться с общим ребенком. Шаталова добивалась права совместной опеки через суд.
Убийство Анастасии Шаталовой произошло в ночь на 18 октября. По словам соседей Шаталовой, они слышали несколько выстрелов, затем видели убегающего человека. МВД Грузии ведет расследование по факту умышленного убийства.
Абхазский Верховный суд дал зеленый свет возбуждению дела против депутата Кокая
Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия сегодня удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата парламента Гарри Кокая.
Как сообщается на сайте суда, решение принято судебной коллегией в составе председательствующей Эсмы Корсая, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба.
Согласно представлению Генерального прокурора, в действиях участника инцидента на сухумской набережной Гарри Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Абхазии.
В соответствии с абхазским уголовно-процессуальным законодательством, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата принимается генеральным прокурором на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, а также с согласия парламента.
Ранее Адгур Агрба уже заявил, что, получив заключение Верховного суда о наличии состава преступления у депутатов, ведомство обратится в абхазский парламент для получения согласия на возбуждение уголовного дела.
Основания и мотивы принятого Верховным судом решения неизвестны – судебное заседание проходило в закрытом режиме. Не сообщается пока и о решении суда в отношении еще одного депутата – Алмасхана Ардзинба. Против него также могут возбудить уголовное дело.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
В «Ингури ГЭС» ответили на обвинения «Национального движения»
Глава зугдидского отделения «Единого национального движения» Ана Цитлидзе утверждает, что руководители «Ингури ГЭС» отнимают удостоверения личности у граждан, проживающих в Гальском районе.
По её же словам, через указанных лиц правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с властями самопровозглашенной республики Абхазия о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей.
Цитлидзе обвинила в «незаконных действиях» гендиректора станции Левана Мебония и начальника департамента арочной плотины «Ингури ГЭС» Джони Чания. Политик говорит, что получила информацию от жителей Гали, передаёт издание Netgazeti.
«Это обычные люди, избиратели, пришли ко мне, я их даже не знала. У них пытались отобрать удостоверение личности, они их не отдали. Тогда им сказали, что проголосовать все равно не получится, поскольку идут переговоры с русскими и оккупационную линию закроют», – рассказала политик.
Директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония в беседе с Netgazeti назвал обвинения Цитлидзе «невообразимой клеветой».
«Какое у меня право, отнять у кого-то удостоверение личности? Какие силы… И кто вообще их отдаст, даже если скажу», – говорит Мебония.
Он также отрицает, что вел переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы. Все обвинения отрицает и Джони Чания.
- Ранее сообщалось, что 2 октября, в день первого тура выборов в органы местного самоуправления, на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, не пускали жителей Гальского района. Передвижение из Зугдиди в Гали ограничено не было.
- В СГБ Грузии заявили, что ограничение введено не грузинской стороной, а властями самопровозглашенной республики Абхазия.
В России суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Суд в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры признал "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России.
"Мужское государство" возникло как паблик сторонников блогера Владислава Позднякова в сети ВКонтакте. После того, как этот паблик был заблокирован, основной платформой для Позднякова и его сторонников стал канал блогера в телеграме, где несколько дней назад также был заблокирован. Поздняков утверждает, что выступает за патриархат и против идей феминизма.
- Ранее сообщалось, что Поздняков в течение нескольких месяцев находился в Грузии, но, предположительно, недавно покинул страну.
- Он рассказывал о планах основать в Грузии общину и хвалил участников насильственной акции в Тбилиси 5 июля.
Репортаж из суда вела "Медиазона". На суде была зачитана справка об организации, составленная центром по борьбе с экстремизмом МВД (центр "Э"). Центр описал "Мужское государство" как "радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя", выступающий против действующего политического режима.
Сторонники "Мужского государства" выступают против идей феминизма и толерантности. Они нередко угрожали насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ. Поздняков в 2018 году был осужден в России на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор.
В этом году сторонники "Мужского государства" устраивали резонансные атаки в интернете, в частности, на рестораны "Ёбидоёби" и "Тануки" – за рекламу с участием темнокожих. Помимо негативных комментариев в Сети, они делали онлайн-заказы и отказывались от их оплаты, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате "Ёбидоёби" удалила фото, которое не понравилось Позднякову, и извинилась, а "Тануки" отказалась извиняться и удалять свой контент.
В июле этого года ведущая телеканала "Дождь" (признан иноагентом) Анна Монгайт сообщила об угрозах в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Сторонники "Мужского государства" называли её "тварью" и советовали "ходить и оглядываться". Один из пользователей грозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".
Российская команда выиграла чемпионат мира по игре Dota 2
Российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на международном турнире The International по игре Dota 2. Призовой фонд соревнования стал рекордным и составил 40 миллионов долларов. Российский коллектив за первое место получит чуть более 18 миллионов долларов.
Основная стадия турнира проходила национальном стадионе в Бухаресте. В финале игроки Team Spirit встретились с китайской командой PSG.LGD, которая считалась фаворитом турнира, и победили со счётом 3:2.
Team Spirit первая команда из России, которая победила на The International. Её основной состав был сформирован только в 2020 году. Перед началом турнира шансы на победу российской команды оценивались, как 1 к 29. В составе Team Spirit играют россияне Ярослав Найдёнов, Александр Хертек, Магомед Халилов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.
Последней командой из стран постсоветского пространства выигравшей The International был украинский коллектив NAVI. Они победили на самом первом турнире в 2011 году, а в 2012 и 2013 годах занимали второе место. С тех пор ни одна команда из стран бывшего СССР не играла в финалах турнира. NAVI поздравили Team Spirit с победой.
Dota 2 - это компьютерная игра и киберспортивная дисциплина в жанре онлайн баттл-арена, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре друг другу противостоят две команды по пять человек, каждый из которых управляет одним героем. Их цель - уничтожить базу соперника.
- В 2018 году после массового убийства в политехническом колледже в Керчи в 2018 году в эфире радиостанции "Вести ФМ" выступил "интернет-эксперт" Филипп Гросс Днепров, который заявил, что во всём виновата игра "Дока-2". Якобы именно ей увлекался устроивший бойню школьник Владислав Росляков. На тот момент игр с таким названием и, описанным экспертом содержанием, не существовало. Позднее Днепров заявил, что имел в виду Dota 2. Представители геймерского сообщества обратились в твиттере к Днепрову с требованием объяснить его слова о содержании игры, в ответ он начал оскорблять их и назвал "кланом олигофренов".
Facebook наймет 10 тысяч человек для разработки «метавселенной»
В ближайшие пять лет компания Facebook планирует нанять 10 тысяч новых сотрудников в Европейском Союзе, которые будут создавать метавселенную.
Так называют виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться и общаться друг с другом с помощью очков виртуальной реальности. Компания уже тестировала эту функцию для удаленной работы: с помощью специальной гарнитуры сотрудники могли присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.
"Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технологических талантов", - написали представители руководства Facebook в блоге.
Новости о создании "вирутального мира" появились на фоне скандалов, связанных с Facebook. Бывшая сотрудница концерна Фрэнсис Хауген обвинила руководство в том, что оно знает о психологических проблемах, возникающих у подростков из-за социальных сетей, но не принимает никаких мер для борьбы с этим. Тем самым ставит прибыль компании выше безопасности пользователей.
В частности, Хауген рассказывала, что внутреннее исследование компании показало: Instagram влияет на психическое здоровье подростков. 32% опрошенных девочек заявили, что после использования соцсети они чувствовали себя подавлено. Эти данные так и остались неопубликованными.
- Создание метавселенной – одна из приоритетных задач компании, на её реализацию может уйти 10-15 лет. В сентябре компания выделила более 50 млн долларов, привлекая к разработке нового продукта онлайн-платформу Roblox и создателей компьютерной игры "Fortnite" Epic Games.
РФ приостанавливает работу своей миссии в НАТО и бюро НАТО в Москве
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при штаб-квартире НАТО, а также информационного бюро НАТО в Москве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, секретариат НАТО уведомлен о шагах российской стороны. Как заявил Лавров, в случае возникновения у НАТО вопросов к России, представители союза могут обратиться к её послу в Бельгии. Глава МИД России не назвал условий возможного возобновления работы миссий.
Лавров назвал действия России ответом на лишение 8 сотрудников российского постпредства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе аккредитации. Общее число российских дипломатов в постпредстве решением было сокращено вдвое - с 20 до 10. По решению российских властей, не останется ни одного.
Североатлантический союз объяснял своё решение тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками российских спецслужб и занимались недружественной деятельностью. О решении было объявлено 6 октября, российским дипломатам дали время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. "Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", – сказал он, высказав мнение, что реальные действия НАТО противоречат его же собственным заявлениям.
"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаёмся открытыми для конструктивного диалога", – заявил в свою очередь представитель НАТО.
В Южной Осетии впервые за много месяцев озвучили статистику смертности от COVID-19
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые за последние месяцы озвучили статистику смертности от коронавируса.
«На сегодняшний день от COVID-19 умерли 123 жителя Южной Осетии, 85 из них – в «красной зоне» медцентра Южной Осетии, остальных не удалось спасти в лечебных учреждениях за пределами республики, куда они были транспортированы в тяжелом состоянии», – заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба в понедельник.
В январе Бибилов говорил, что от коронавируса скончались более 60 жителей Южной Осетии.
Сегодня югоосетинский лидер также призвал население «беречь себя и своих родных». Он говорит, что «не надо слушать всякую ересь в соцсетях».
«Мы не слушаем врачей – людей, которые спасли десятки тысяч людей, а слушаем тех, кто непонятно откуда черпает информацию, и не носит при этом никакой ответственности. Это касается в том числе домыслов о том, что вакцина может как-то влиять на демографию. Я еще раз призываю всех: не ждите, когда заболеете, сделайте прививку, спасите себя и своих близких. Мы должны вместе побороть этот недуг, другого пути у нас нет и быть не может», – добавил Бибилов.
- С начала мая в Южной Осетии проходит вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Жители вакцинироваться не спешат – в конце сентября сообщалось, что привились около тысячи человек.
Умер бывший госсекретарь США и военачальник Колин Пауэлл
В возрасте 84 лет скончался Колин Пауэлл - бывший госсекретарь США и военачальник, глава Объединённого комитета начальников штабов. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции - сообщила его семья в фейсбуке. Подчёркивается, что он заболел, несмотря на вакцинацию.
Генерал Колин Пауэлл сделал карьеру как профессиональный военный. Воевал во Вьетнаме. Стал первым темнокожим американцем - советником президента по национальной безопасности при Рональде Рейгане, главой Объединённого комитета начальников штабов при Джордже Буше-старшем и госсекретарём при Джордже Буше-младшем.
Он фактически руководил действиями американских военных во время операции "Буря в пустыне", завершившейся в 1991 году разгромом войск Саддама Хуссейна и освобождением Кувейта.
На посту госсекретаря в начале 2000-х годов он пытался убедить международное сообщество поддержать военную операцию США в Ираке, обвиняя режим Саддама Хуссейна в хранении оружия массового поражения.
Российские официальные лица до сих пор обвиняют Пауэлла в том, что он демонстрировал в ООН пробирку с якобы найденным в Ираке биологическим оружием, которого там на самом деле не было. Пауэлл действительно показывал на заседании Совета безопасности пробирку, но не утверждал, что в ней биологическое оружие из Ирака - он с её помощью пытался показать, что биологическое оружие так опасно, что для нанесения масштабного ущерба достаточно одной пробирки. В выступлении Пауэлла содержались другие утверждения, который впоследствии не подтвердились. Он выражал сожаление в связи с этим эпизодом, но не в связи с самой поддержкой войны в Ираке. Деятельность Пауэлла на посту госсекретаря вызвала критику в самих США, и на второй срок президентства Буша он в должности не остался.
Пауэлл на нескольких выборах рассматривался как возможный кандидат в президенты, однако отказался баллотироваться. При этом он получил в 2016 году голоса трёх выборщиков-демократов, поддержавших его в знак протеста против Дональда Трампа. Будучи республиканцем, Пауэлл публично дистанцировался от политики Трампа.
В Южной Осетии вновь ввели строгие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия из-за роста заболеваемости коронавирусом с 19 октября приостановят работу все образовательные учреждения.
Решение было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба под председательством югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес», до 1 ноября будут закрыты школы, детские сады, университет и средне-профессиональные учебные заведения.
Кроме того, до первого ноября не будут функционировать детские развлекательные центры, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, спортивные секции.
«Надо принимать решения, чтобы минимизировать распространение коронавируса в Южной Осетии. Вместе с тем, без вакцины мы не можем в полной мере обеспечить безопасность нашего населения. Эти решения вступают в силу с завтрашнего дня. Я прошу население строго соблюдать рекомендации, которые мы принимаем. Мы должны вместе, как общество, объединить силы и вместе бороться», – сказал на заседании штаба Анатолий Бибилов.
До 1 декабря в Южной Осетии также запрещается проведение свадеб и иных торжественных мероприятий. Запрет наложен и на проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендуется ограничить посещение массовых религиозных, похоронных, поминальных мероприятий с соблюдением присутствующими масочного режима.
Кроме того, решением штаба работодателям предоставляется право переводить работников, относящихся к группам риска (беременных женщин; лиц, достигших 65-летнего возраста; граждан, страдающих хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой и др.) на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.
В объектах общественного питания также ввели ограничения по заполняемости – до 50 процентов от общего количества посадочных мест.
- По информации главы Юго-Осетпотребнадзора Марины Кочиевой, за сутки выявлено 93 новых случая коронавируса (днем ранее – 116).
- В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра находятся 139 больных коронавирусом, из них пять в тяжёлом состоянии.
Глава Пентагона призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года
Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года. Об этом глава Пентагона заявил в Тбилиси, отвечая на вопрос о возможном участии Грузии в инициативе «3+3» на Южном Кавказе.
«Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территорий Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня», – сказал Остин.
Он также отметил, что «поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии тверда и неизменна».
Говоря о меморандуме, подписанном сегодня с главой грузинского оборонного ведомства, Остин сказал, что документ «еще раз свидетельствует об углубленном сотрудничестве между двумя странами в оборонной и других сферах».
Отвечая на вопрос о цели визита в Тбилиси, глава Пентагона заявил, что хотел бы подчеркнуть «хорошие партнерские отношения между странами».
Грузия и США подписали меморандум о партнерстве в сфере обороны
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе подписали в Тбилиси меморандум о партнерстве в сфере обороны.
Целью документа является усиление обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии.
«Эта инициатива знаменует собой новый этап нашего двустороннего сотрудничества в области безопасности и демонстрирует приверженность США поддержке Грузии», – пишет Остин в социальной сети Twitter.
Министр обороны США Ллойд Остин посещает Грузию в рамках европейского турне.
Определился соперник Орбана на выборах в будущем году. Это консерватор
В Венгрии по итогам праймериз определился кандидат в премьеры от объединённой оппозиции, который должен бросить вызов нынешнему главе правительства Виктору Орбану в ходе кампании по выборам в парламент. Они пройдут уже в будущем году.
Несмотря на то, что в шестипартийном оппозиционном союзе доминируют либеральные и левые силы, победителем праймериз стал консервативный кандидат - беспартийный Петер Марки-Зай, мэр небольшого города Ходмезёвашархей. 49-летний Марки-Зай во втором туре выборов опередил социал-демократа Клару Добрев. При этом во второй тур он вышел только потому, что мэр Будапешта Дердей Карачони уступил ему место, выбыв из гонки. Всего в праймериз оппозиции участвовали около 800 тысяч человек - около 10 процентов всех избирателей Венгрии.
Марки-Зай построил свою кампанию на том, что именно он, как консерватор, практикующий католик и отец семерых детей, может привлечь не только традиционный оппозиционный электорат, но и часть сторонников Виктора Орбана, который позиционирует себя как защитник традиционных христианских ценностей.
Марки-Зай имеет экономическое и инженерное образование, он сделал успешную карьеру в США и Канаде, однако затем вернулся в Венгрию. Внимание он привлёк, выиграв выборы мэра в своём городе, который считался бастионом сторонников Орбана.
В партии Орбана в реакции на его победу уже назвали его "леваком-карьеристом".
- Венгерская оппозиция и многие политики и общественные деятели из других стран ЕС обвиняют Орбана в авторитарных тенденциях - его сторонники взяли под контроль большинство СМИ в стране и приняли конституцию, проникнутую духом традиционализма. Также была ограничена свобода деятельности НКО, а недавно критику руководства ЕС вызвал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в школах, который его критики сравнили с похожей российской нормой. Оппозиционные силы - от правоконсервативной партии "Йоббик" до левых либералов - объединились в коалицию, чтобы победить Орбана на выборах. По опросам, шансы сторон примерно равны.
Владимир Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни кто-либо еще из творческой студии "Квартал 95", одним из основателей которой он был, не занимался отмыванием денег.
Так украинский лидер прокомментировал обнародованное ранее в октябре расследование СМИ по информации так называемого "Архива Пандоры" об офшорах.
"Честно говоря, сюжет не очень. Потому что, во-первых, ничего нового", – сказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.
Как отметил Зеленский, подобная информация ранее появлялась в СМИ, подконтрольных его предшественнику на посту главы государства Петру Порошенко. "В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня "грязи" никакой нет", – подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, как пишет "Украинская правда", Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал офшорные компании. "Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла", – сказал украинский президент.
"Архив Пандоры", который изучил Международный комитет журналистов-расследователей, включает почти 12 миллионов документов от 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Речь идёт об одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.
В журналистском расследовании упоминаются свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников.
Как сообщалось со ссылкой на издание "Слидство.Инфо", в глобальной утечке содержится информация о более чем полутора тысячах украинцев, включая нынешнего украинского президента. В частности, согласно этим данным данным, офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от офшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с его телеканалом "1+1", пишет "Интерфакс-Украина".
Появилось видео конфликта бойцов «Витязя» с военными из Чечни
В учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае в ходе испытаний на право ношения крапового берета возник конфликт между бойцами 604-го центра спецназначения "Витязь" и военнослужащими из Чечни.
Бойцы "Витязя", по ряду сообщений, отказались носить краповые береты из-за того, что чеченские военнослужащие якобы нарушали правила испытаний: их во время 10-километрового марш-броска подвозили на машинах. По данным корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, из-за этого произошла массовая драка, которую якобы останавливал начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.
В Росгвардии заявили, что драки не было, а имело место "проявление эмоций", а "победил, как всегда, сильнейший".
По данным пишущего о правоохранительных органах телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", нападением на инструкторов, принимавших выполнение заданий на получение крапового берета в центре "Тамбукан", руководил курирующий силовой блок вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов.
В сети также появились видео с места инцидента, снятые со стороны. На опубликованном журналистом Коцем ролике запечатлено, как группа мужчин в форме с криками отступает к остановившемуся на дороге представительскому внедорожнику. "Не то что драка, беспредел жесткий", – комментирует происходящее голос за кадром.
Несмотря на возмущение других бойцов и конфликт, чеченские военнослужащие все же получили краповые береты. Их уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, причём сделал это ещё до того, как информация о конфликте появилась в интернете.
Вице-премьер Чечни, командир СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов находится под европейскими санкциями. В ЕС считают, что он лично курирует "широкомасштабные и систематические преследования" представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Песков о Навальном: «Будем надеяться, что он не умрёт»
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на то, что оппозиционер Алексей Навальный не умрёт в заключении.
"Будем надеяться, что он не умрёт... Слава богу, что он жив", – приводит РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистки в интервью для документального фильма "Путин: ведущий игры" (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5. Вопрос касался отравления Навального и опасений о его состоянии здоровья в колонии.
По словам Пескова, Навальный в колонии "начал голодать", но со временем вновь "начал есть". Имеется в виду голодовка оппозиционера, которую тот объявил в марте и прекратил после того, как получил доступ к медицинской помощи. Говоря об отравлении оппозиционера "Новичком", Песков сказал, что российские власти так и не получили ответов на вопросы о том, что случилось с Навальным в августе прошлого года. Официальная Москва отрицает, что Навальный был отравлен на территории России.
Также пресс-секретарь Путина сказал, что российские власти не опасаются Навального, но не хотят, чтобы он получил дополнительную популярность.
- Навальный был отправлен в колонию после того, как суд в феврале заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер, правозащитники и страны Запада считают приговор политически мотивированным. После отравления и голодовки Навального звучат опасения за его жизнь. Президент США Джо Байден, отвечая после встречи с Владимиром Путиным в Женеве в июне, заявил, что в случае, если Навальный "умрёт в тюрьме", отношениям между США и Россией будет нанесён большой урон. В последние месяцы Навальный не жаловался на физическое недомогание.
- Одно из наиболее известных расследований команды Навального было посвящено дорогим часам Дмитрия Пескова.
Песков в интервью для фильма также прокомментировал внешнюю политику России. Он назвал возможное вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием", выходящим за "красные линии". По его словам, этот сценарий "может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности". О каких мерах идёт речь, он не сказал.
Выходцев из Грузии и Армении обвиняют в торговле угнанными автомобилями во Франции
Французские жандармы в ходе спецоперации ликвидировали транснациональную преступную сеть с участием группировок выходцев из Грузии и Армении, говорится в сообщении Национальной жандармерии, опубликованном в Twitter.
По данным жандармерии, члены группировок занимались незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей.
«Пресечена деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей», – говорится в заявлении.
Всего было арестовано 37 человек и проведен 61 обыск. По версии следствия, группировки связаны с так называемой «русскоязычной мафией», пишет агентство «Новости-Грузия».
Местные выборы в Армении: партия Пашиняна проиграла в Горисе и Мегри
По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна проиграла местные выборы в Мегри и Горисе (Сюникская область).
В Мегри победили представители возглавляемой Арамом Саргсяном партии «Республика», а в Горисе – блок действующего мэра Аруша Арушаняна, который поддерживает оппозицию.
30-летний Арушанян, обвиняемый в нарушениях в связи с досрочными парламентскими выборами 20 июня, в настоящее время находится под стражей и участвовал в выборах из места заключения, пишет Радио Азатутюн.
По данным оппозиции, в Горисе за блок «Аруш Арушанян» проголосовали 6256 человек, а за правящую партию «Гражданский договор» – 3590.
Накануне, до объявления официальных результатов в штабе Аруша Арушаняна уже праздновали победу блока. Недавно освобожденный заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, ссылаясь на предварительные результаты выборов, заявил, что горисцы видят свое будущее с Арушем Арушаняном.
Проправительственный кандидат Владимир Абунц заявил вчера журналистам, что если будут проведены честные выборы и правящая партия проиграет, то она признает свое поражение.
По предварительным результатам, в Сюнике правящая партия победила только в общинах Тег и Татев.
По предварительным результатам местных выборов в Гюмри, правящая партия «Гражданский договор» проиграла блоку действующего мэра Самвела Баласаняна․ «Блок Баласанян» получил 36,59% голосов, в то время как за «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали около 30% избирателей.
Еще три партии преодолели порог в 4% и будут представлены в Совете старейшин (муниципальном собрании) второго по величине города Армении. Это национально-христианская партия «Пробуждение», набравшая около 10% голосов, партия «Страна для жизни», которая, по предварительным данным, получила немногим более 5%, и бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая получила около 5% голосов.
Несмотря на победу «Блока Баласанян», пока остается неясным, кто будет мэром Гюмри от какой партии․ Ни одна из политических сил не смогла получить более 50% мест в Совете старейшин, поэтому по закону мэр должен быть избран открытым голосованием, и все силы, прошедшие в Совет старейшин, будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов.
Чтобы быть избранным мэром, кандидат должен получить большинство от общего числа голосов членов Совета старейшин. Если ни один из кандидатов не сможет получить большинство голосов, то будет проведен второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
- Накануне местные выборы прошли в девяти общинах Армении. В общей сложности в них приняли участие 55 410 избирателей – явка составила 33,23%.
Убийство в Тбилиси – погибла молодая женщина
На улице Газапхули в Сабурталинском районе Тбилиси минувшей ночью произошло убийство.
По информации СМИ, убита женщина в возрасте до 30 лет. В неё, предположительно, стреляли несколько раз с близкого расстояния.
Телекомпании «Формула» и «Пирвели» сообщают, что женщина жила в Тбилиси, но не была гражданкой Грузии.
В МВД Грузии сообщили, по факту начато расследование по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство».
От коронавируса в Грузии скончались еще 42 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9510.
За сутки в стране выявили 2479 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 385 тестов: PCR-тестов – 9863, экспресс–тестов на антиген – 15 522.
Выздоровели еще 2374 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 664 813, выздоровевших – 614 855.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,77%, за последние 14 дней составляет 8,47%, за неделю – 9,07%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2260 человек, всего в Грузии использовано 1 914 269 вакцин.
В Пермском крае задержан подросток, открывший стрельбу в школе
В поселке Сарс под Пермью 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. Его задержали, сообщает пресс-служба регионального МВД. В результате стрельбы никто не пострадал.
Во время стрельбы, которая произошла до начала занятий, в школе находились более 300 учеников и 30 педагогов. Все они самостоятельно покинули здание.
По сообщению РБК, шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила подростка зайти в её кабинет и в ходе беседы убедила отдать ей оружие. В правительстве региона подтвердили эту информацию.
Поводом для стрельбы, предварительно, могла стать школьная травля. Как рассказал источник "Интерфакса", школьник вел себе неадекватно. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщил собеседник агентства. Задержанного шестиклассника направят на детскую психиатрическую экспертизу.
По предварительным данным, охотничий карабин «Сайга» подросток взял у отца. Оно официально зарегистрировано и находится на учете.
Источник ТАСС заявил, что школьника, открывшего стрельбу, не будут привлекать к уголовной ответственности.
- 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
- В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
- 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.
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