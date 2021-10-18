Шеф Пентагона объяснил Грузии, сколько будет «3+3»

Министр обороны США Ллойд Остин в Тбилиси. Шеф Пентагона посетил Грузию в рамках европейского турне. При этом глава американского военного ведомства обсудил не только профильные вопросы, но и выступил дипломатом, объяснив как грузинским властям, так и соседям Грузии позицию Вашингтона по Южному Кавказу.

Россия должна в первую очередь выполнить свои обязательства и лишь затем предлагать Грузии участвовать в каких-либо платформах – министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Грузию в рамках европейского турне, довольно жестко прокомментировал инициативу Турции и России о создании нового формата политического диалога на Южном Кавказе. Платформа 3+3, на участии Тбилиси в которой настаивает Москва, в самой Грузии воспринимается неоднозначно. Но в любом случае она подразумевает попытку отстранения Запада от политических процессов в регионе, и Ллойд Остин довольно недвусмысленно выразил отношение Вашингтона к подобным предложениям Москвы:

«Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территорий Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня».

Что касается позиции США, то, по словам Остина, Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии и продолжит оказывать Тбилиси поддержку в проведении реформ, направленных на усиление обороноспособности страны и ее евроатлантической интеграции:

«Мой визит в Грузию служит подтверждением и признанием партнерства, это важный для нас регион. У нас общие ценности, мы видим возможности для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Опять же я здесь, чтобы в очередной раз обозначить то высокое значение, которое мы придаем нашему партнерству. Для меня честь подписать совместно с министром Бурчуладзе меморандум, который служит укреплению обороноспособности Грузии и росту потенциала сдерживания. Этой инициативой начинается новая фаза нашего двустороннего сотрудничества в вопросах безопасности. И это демонстрирует приверженность США поддержке Грузии».

Документ, о котором упомянул шеф Пентагона, предполагает усиление обороноспособности Грузии. Как заявил грузинский коллега Ллойда Джуаншер Бурчуладзе, соглашение выводит отношения Тбилиси и Вашингтона на качественно новый этап. При этом, по словам министра, Грузия готова, если возникнет необходимость, снова принять участие в миротворческой операции по примеру Афганистана или Ирака:

«Наши войска вместе сражались в Ираке, затем в Афганистане, и мы говорили об этом во время нашей беседы. В то время господин министр обороны был командующим миссией, и наши солдаты помнят его как справедливого и сильного лидера. Что касается нашей совместной деятельности, то на встрече мы говорили о ежедневном процессе оккупации наших территорий. Говорили о кибератаках. Против нашей страны используются разные методы гибридной войны».

Но если на встрече со своим коллегой Ллойд Остин в основном говорил о военном сотрудничестве, то в беседе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили были подняты другие аспекты – как и предполагали наблюдатели, министр обороны выступил представителем не только Пентагона, но и Белого дома. На переговорах был поднят вопрос грузинского посредничества в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Гарибашвили рассказал посланнику Вашингтона о «мирной инициативе добрососедства на Южном Кавказе», которая, как отметил грузинский премьер, «должна способствовать диалогу и улучить ситуацию с безопасностью в регионе».

«Рад встрече с министром обороны США. Благодаря нашему проверенному в боях стратегическому партнерству мы продолжаем прилагать совместные усилия в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности в Черноморском регионе и евроатлантических устремлений Грузии».

Впрочем, в экспертном сообществе считают, что красивые слова, которыми обменялись Гарибашвили и Остин, лишь фасадная часть встречи. Короткий комментарий американского министра обороны сказал больше, чем все дифирамбы грузинских властей, считает основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Это дипломатическое послание, но очень понятное, причем не только и не столько России, сколько правительству Грузии. Оно подразумевает, что Грузии, в то время как Россия оккупирует ее территории, нечего делать с ней на одной платформе. И я уверен, что за закрытыми дверями этот вопрос был обсужден и с премьер-министром, и с министром обороны. И позиция Соединенных Штатов была довольно жесткой в отношении того, что формат, где западные партнеры не участвуют, а Россия находится в доминирующем положении, Грузии не нужен».

Схожего мнения придерживается и вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия. По мнению политолога, Остин дал понять грузинскому руководству, что попытка России и других инициаторов платформы 3+3 выдавить Соединенные Штаты и Европейский союз из региона в первую очередь несет угрозу именно Грузии:

«Ллойд Остин ясно дал понять, что Грузия, будучи частью демократического мира, важной частью архитектуры глобальной, черноморской и европейской безопасности, не может участвовать в каких-либо форматах с Россией, так как это идет в противоречие с интересами как самой Грузии, так и ее партнеров. До тех пор, пока Москва оккупирует ее территории. Это очень правильное стратегическое послание, которое должны принять во внимание все акторы, которые отвечают за внешнюю политику и безопасность Грузии».

Идея создать платформу 3+3 была озвучена еще в 2008 году – сразу после августовской войны тогда еще премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку. Но грузинские власти четко заявили: сотрудничать с Россией они не будут ни при каких условиях. Нынешние власти не столь категоричны. Наблюдатели отмечают, что формат 3+3, который сегодня активно продвигает Москва, – наглядный пример того, как меняется миропорядок. Главная миссия платформы, считают многие грузинские аналитики, – вытеснить Запад с Южного Кавказа, закрыв его для внерегиональных игроков.