Азиатский банк развития выделил Грузии 10 млн долларов на доступное жилье

Азиатский банк развития (АБР) и грузинская строительная компания «Оптима» подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов на строительство доступного и устойчивого жилья в столице Грузии. Об этом сообщается на сайте банка.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», кредит будет направлен на финансирование двух жилых комплексов, в которых будет предоставлено более 3,7 тысяч недорогих и энергоэффективных квартир для людей с низким и средним уровнем доходов. Это первый кредит Азиатского банка развития частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

«Этот проект развития является демонстрацией того, как можно построить доступное и качественное жилье для людей с низким и средним доходом в Грузии и во всем регионе», – заявил представитель АБР Шантану Чакраборти.

По информации АБР, более 80% домов в Тбилиси были построены во времена Советского Союза или до него. В старых жилых домах отсутствуют зоны отдыха, автостоянки и лифты. Кроме того, доступ к общественным местам для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей также не соответствует стандартам.

«Оптима» является дочерней компанией «Эм квадрат Груп» и Georgia Real Estate (GRE), одной из ведущих компаний в области жилой и коммерческой недвижимости в Грузии.