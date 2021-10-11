«Очень страшно, когда в Грузии позволяют работать дилетантам, которые могут снести несущую стену» 

После трагедии в Батуми, где обвалился подъезд жилого дома, в соцсетях заговорили о проблеме непрофессионального и недобросовестного строительства в Грузии. «Эхо Кавказ» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей на этот счет.

– Как вы относитесь к пристройкам к корпусам? Не боитесь ли вы жить в таком доме?

Мари: Я довольно критично отношусь к надстройкам и пристройкам в жилых домах. Я уверена, что это очень опасно. Я знаю многих людей, которые живут в таких домах, в свое время они пристраивали к своим корпусам дополнительную площадь. Раньше я никогда не боялась находиться в таких домах, но, наверное, теперь, после ужасной трагедии в Батуми, буду бояться. Я уверена, что этого можно было избежать, если бы не халатность рабочих. Вообще, я доверяю рабочим, только если служат в компаниях с хорошей репутацией. Если человек начинающий, без опыта, то как ему можно доверять, такие часто совершают ужасные нарушения.

Бека: Конечно, никаких пристроек не должно быть. Любой инженер со мной согласится, что подобное просто неприемлемо. Конструкция корпусов позволяет выдерживать вес, на который изначально рассчитано здание, пристройки серьезно нарушают эту конструкцию, и под дополнительным весом в несколько десятков тонн корпус может рухнуть в любой момент. Очень страшно, что в Грузии позволяют работать таким дилетантам, которые могут снести несущую стену. Я бы принял закон, чтобы рабочие могли заниматься своим делом, только получив специальную лицензию, а чтобы получить ее, нужно было бы пройти соответствующий экзамен. Некоторые дома и так ужасно построены, от сильного порыва ветра могут развалиться, что уж говорить о пристройках к ним. Корпуса должны оставаться в тех размерах, в каких были возведены.

Давид: Это не просто мое мнение – это факт, что сегодня в Грузии нет службы, которая бы контролировала процесс строительства разных объектов. Например, один мой знакомый, эксперт в этой области, рассказывал, что часто, когда брал пробы цемента в некоторых новостройках, оказывалось, что раствор очень слабый. В корпусах, построенных из такого цемента, опасно жить, я бы даже на секунду в такое здание не вошел бы. Я считаю, что в Грузии необходимо принимать радикальные меры для решения ситуации.

Евгения: Отношение мое – категорически отрицательное. Я считаю, что это небезопасно, думаю, что, когда строится дом, нагрузка распределяется определенным образом, и когда что-то пристраивают дополнительно, ни о какой безопасности речи быть не может. Так как она (пристройка) не входила в проект, никто не может дать гарантий, что это не обвалится и не принесет какой-то урон жизни людей.

Кетеван: Я не считаю, что пристройки могут быть опасными, если их строили профессионалы. Жаль, что подобным часто занимаются люди, не знающие своего дела, ломают стены, ослабляют конструкцию. У меня в корпусе есть пристройка, но я считаю, что она безопасная, ее построили еще 20 лет назад, и никаких проблем с тех пор не возникало. Но если существует хоть малейшая опасность того, что пристройка может навредить всему зданию, то, думаю, надо было бы отказаться от ее строительства, это неправильно, факт на лицо.

Ирина: Я соболезную всем, всей Грузии в связи с батумской трагедией – это был тяжелый удар по всем нам. Очень тяжело было смотреть эти кадры. Мне кажется, сейчас важно говорить о том, что творится в стране в плане строительства корпусов. Часто строительством занимаются непрофессионалы, которые могут снести несущую стену и разрушить целый корпус. Вчера Георгий Габуния сказал: «Рабочие, как и врачи, должны брать лицензии», – мне очень понравились эти слова. От них также зависит ваша жизнь и жизнь ваших соседей, как от врачей. Например, мой дом безопасен, я в этом уверена, я живу в одноэтажном частном доме с очень хорошим каркасом.