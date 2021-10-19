Саакашвили обратился к заключенным, объявившим голодовку в знак солидарности с ним

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, призвал Ираклия Пирцхалава, Романа Шаматава и Георгия Цаадзе прекратить голодовку.

Все трое в прошлом являлись высокопоставленными должностными лицами. В данный момент они также находятся в заключении. Голодовку они объявили в знак солидарности с Саакашвили, пишет издание Netgazeti.

Обращение экс-президента обнародовала член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

«Мне стало известно, что находящиеся в заключении военные объявили голодовку в знак солидарности. Мне также стало известно то, что состояние как минимум одного из них, Романа Шаматава, очень тяжелое. Роман Шаматава является национальным героем Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас не попросить, а потребовать незамедлительно прекратить голодовку. На данном этапе моей жертвы достаточно. С братской любовью, Михаил Саакашвили», – говорится в обращении.

Ираклий Пирцхалава был заместителем директора департамента центральной криминальной полиции МВД, Георгий Цаава – бывший заместитель начальника поискового управления в том же ведомстве. Оба отбывают наказание по делу о так называемой спецоперации у теннисных кортов в Тбилиси.

Роман Шаматава – бывший глава Главного управления департамента конституционной безопасности Абхазии. Он отбывает наказание за незаконное лишение свободы и умышленное убийство Пааты Кардава и Давида Цинделиани.