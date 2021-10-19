Гамкрелидзе считает, что в Грузии придется ввести обязательную вакцинацию

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что стране придется ввести обязательную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди». Вакцинация против коронавируса в Грузии является добровольной.

«Хотим мы этого, или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию. Много рассуждают о том, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально», - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь, для медперсонала, а также для педагогов. В настоящее время в Грузии вакцинировано 79% медиков и около 65% педагогов. Вакцинацию педагогов следует увеличить до 80%, считает Гамкрелидзе. По его словам, довольно низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%.

«Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы», - подчеркнул Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог предупреждает, что Грузию ждет сложный ноябрь. Он также недоволен тем, что процент ношения масок в Грузии упал до 47%.

Ранее Гамкрелидзе заявил, что в Грузии уже началась пятая волна распространения коронавируса.

В Грузии с начала пандемии выявили более 670 тысяч случаев, более 616 тысяч выздоровели, а 9 546 скончались. По последним данным, в Грузии вакцинировано 1 920 934 человек, из них одной дозой - 1 013 507, а двумя полными дозами 907 106 граждан. 18 октября прививку против коронавируса сделали 6 203 человек, что, по мнению специалистов, является низкой цифрой. Эпидемиологи рассчитывали, что в Грузии ежедневно будут вакцинироваться не менее 25 тысяч человек.